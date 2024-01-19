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В Москве арестовали блогера, высмеивавшего девушек славянской внешности
В Москве арестовали блогера, высмеивавшего девушек славянской внешности - РИА Новости, 19.01.2024
В Москве арестовали блогера, высмеивавшего девушек славянской внешности
В Москве арестовали блогера Салмона Раджабзоду, публиковавшего постановочные видео, в которых он высмеивал девушек славянской внешности, сообщается в... РИА Новости, 19.01.2024
2024-01-19T21:19
2024-01-19T21:19
2024-01-19T21:41
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МОСКВА, 19 янв — РИА Новости. В Москве арестовали блогера Салмона Раджабзоду, публиковавшего постановочные видео, в которых он высмеивал девушек славянской внешности, сообщается в Telegram-канале столичной прокуратуры. "Суд избрал Салмону Раджабзоду меру пресечения в виде домашнего ареста. Расследование на контроле в Симоновской межрайонной прокуратуре", — говорится в заявлении.Блогера из Таджикистана задержали 7 января. СК завел против него уголовное дело по статье "Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства". При этом Симоновский суд изначально отказался помещать его под стражу и отпустил из зала заседаний.
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происшествия, москва, следственный комитет россии (ск рф), таджикистан
Происшествия, Москва, Следственный комитет России (СК РФ), Таджикистан
В Москве арестовали блогера, высмеивавшего девушек славянской внешности
В Москве арестовали высмеивавшего славянских девушек блогера Раджабзоду