https://ria.ru/20240119/biryukov-1922337234.html

Специалисты горхозяйства провели реконструкцию 35 прудов в 2023 году

Специалисты горхозяйства провели реконструкцию 35 прудов в 2023 году - РИА Новости, 19.01.2024

Специалисты горхозяйства провели реконструкцию 35 прудов в 2023 году

Специалисты комплекса городского хозяйства провели в минувшем году реконструкцию 35 московских прудов, сообщил журналистам заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и... РИА Новости, 19.01.2024

2024-01-19T13:57

2024-01-19T13:57

2024-01-19T13:57

москва сегодня: мегаполис для жизни

городское хозяйство москвы

москва

петр бирюков

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МОСКВА, 19 янв - РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства провели в минувшем году реконструкцию 35 московских прудов, сообщил журналистам заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. "Водоемы являются важной составляющей формирования городской среды, они создают благоприятные климатические условия и на протяжении многих лет остаются популярным местом отдыха жителей. Для обеспечения их надлежащего состояния регулярно проводятся обследования и плановые мероприятия, при необходимости принимается решение о реконструкции. Специалисты комплекса городского хозяйства провели в минувшем году реконструкцию 35 столичных прудов", - сказал Бирюков. Заммэра подчеркнул, что самые масштабные работы прошли на двух Лианозовских прудах в одноименном парке на северо-востоке столицы, восьми прудах в Лефортовском парке и 16 прудах-регуляторах в районе Марьино на юго-востоке Москвы, Дорожном пруду в Южном административном округе, пруду "Дворец Пионеров" на юго-западе столицы. "В рамках проектов проведена очистка водоемов от илового осадка и грунта, всего было извлечено 109 тысяч кубометров ила, отремонтировано около шести километров береговых полос. На финальном этапе создали 19 зон биоплато общей площадью 3,3 тысячи квадратных метров, в которые высадили 65 тысяч водных растений разных видов. Благодаря проведенным работам удалось увеличить максимальную глубину прудов и создать самоочищающиеся экосистемы, позволяющие замедлить цветение водорослей в теплое время года", - пояснил Бирюков. Он отметил, что специалистами были проведены масштабные работы по созданию новой точки притяжения для жителей юго-востока Москвы - привели в порядок сразу 16 прудов-регуляторов в районе Марьино. Они расположены в пойме Москвы-реки и с учетом пониженной местности являются регуляторами, собирая основной объем атмосферных осадков с этой территории. Водоемы очистили от илового осадка, благоустроили прилегающую территорию и отремонтировали 15 пешеходных мостов через них. Глава комплекса городского хозяйства напомнил, что перечни водных объектов, подлежащих реконструкции, формируются ежегодно на основе многолетнего анализа их состояния, динамики водного и экологического баланса. При этом обязательно учитываются пожелания москвичей.

https://ria.ru/20240119/moskva-1922290574.html

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городское хозяйство москвы, москва, петр бирюков