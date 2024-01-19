https://ria.ru/20240119/bespilotnik-1922250763.html

Силы ПВО сбили беспилотник ВСУ над Брянской областью

Силы ПВО сбили беспилотник ВСУ над Брянской областью - РИА Новости, 19.01.2024

Силы ПВО сбили беспилотник ВСУ над Брянской областью

Над Брянской областью уничтожили украинский беспилотник, сообщило Минобороны. РИА Новости, 19.01.2024

2024-01-19T07:53

2024-01-19T07:53

2024-01-19T08:26

специальная военная операция на украине

безопасность

брянская область

вооруженные силы украины

россия

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МОСКВА, 19 янв — РИА Новости. Над Брянской областью уничтожили украинский беспилотник, сообщило Минобороны."Девятнадцатого января около 06:40 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории России. Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Брянской области", — говорится в заявлении.ВСУ регулярно обстреливают приграничные российские территории, наносят удары с беспилотников и устраивают диверсии. Так, в среду в небе над Брянской областью уничтожили две тактические ракеты "Точка-У" и перехватили три украинских дрона.В регионе действует желтый уровень террористической опасности. Он подразумевает усиление работы силовых органов, проведение досмотров на вокзалах и в людных местах, перевод медицинских организаций в режим повышенной готовности, усиленную охрану стратегических объектов.

https://radiosputnik.ru/20240118/pvo-1921979530.html

брянская область

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

безопасность, брянская область, вооруженные силы украины, россия