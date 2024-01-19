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Силы ПВО сбили беспилотник ВСУ над Брянской областью - РИА Новости, 19.01.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
07:53 19.01.2024 (обновлено: 08:26 19.01.2024)
https://ria.ru/20240119/bespilotnik-1922250763.html
Силы ПВО сбили беспилотник ВСУ над Брянской областью
Силы ПВО сбили беспилотник ВСУ над Брянской областью - РИА Новости, 19.01.2024
Силы ПВО сбили беспилотник ВСУ над Брянской областью
Над Брянской областью уничтожили украинский беспилотник, сообщило Минобороны. РИА Новости, 19.01.2024
2024-01-19T07:53
2024-01-19T08:26
специальная военная операция на украине
безопасность
брянская область
вооруженные силы украины
россия
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МОСКВА, 19 янв — РИА Новости. Над Брянской областью уничтожили украинский беспилотник, сообщило Минобороны."Девятнадцатого января около 06:40 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории России. Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Брянской области", — говорится в заявлении.ВСУ регулярно обстреливают приграничные российские территории, наносят удары с беспилотников и устраивают диверсии. Так, в среду в небе над Брянской областью уничтожили две тактические ракеты "Точка-У" и перехватили три украинских дрона.В регионе действует желтый уровень террористической опасности. Он подразумевает усиление работы силовых органов, проведение досмотров на вокзалах и в людных местах, перевод медицинских организаций в режим повышенной готовности, усиленную охрану стратегических объектов.
https://radiosputnik.ru/20240118/pvo-1921979530.html
брянская область
россия
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безопасность, брянская область, вооруженные силы украины, россия
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Брянская область, Вооруженные силы Украины, Россия
Силы ПВО сбили беспилотник ВСУ над Брянской областью

Силы ПВО уничтожили беспилотник ВСУ самолетного типа над Брянской областью

© РИА Новости / Сергей Мальгавко | Перейти в медиабанкПВО
ПВО - РИА Новости, 1920, 19.01.2024
© РИА Новости / Сергей Мальгавко
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ПВО. Архивное фото
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МОСКВА, 19 янв — РИА Новости. Над Брянской областью уничтожили украинский беспилотник, сообщило Минобороны.
"Девятнадцатого января около 06:40 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории России. Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Брянской области", — говорится в заявлении.
ВСУ регулярно обстреливают приграничные российские территории, наносят удары с беспилотников и устраивают диверсии. Так, в среду в небе над Брянской областью уничтожили две тактические ракеты "Точка-У" и перехватили три украинских дрона.
В регионе действует желтый уровень террористической опасности. Он подразумевает усиление работы силовых органов, проведение досмотров на вокзалах и в людных местах, перевод медицинских организаций в режим повышенной готовности, усиленную охрану стратегических объектов.
Работа российских средств ПВО - РИА Новости, 1920, 19.01.2024
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Вчера, 07:20
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьБрянская областьВооруженные силы УкраиныРоссия
 
 
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