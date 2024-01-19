https://ria.ru/20240119/belgorod-1922396755.html

Гарантийный фонд содействия кредитованию оказал господдержку ИП в Белгороде

Гарантийный фонд содействия кредитованию оказал господдержку ИП в Белгороде - РИА Новости, 19.01.2024

Гарантийный фонд содействия кредитованию оказал господдержку ИП в Белгороде

Белгородский гарантийный фонд содействия кредитованию оказал государственную поддержку индивидуальному предпринимателю в размере 3,9 миллиона рублей в рамках... РИА Новости, 19.01.2024

2024-01-19T17:28

2024-01-19T17:28

2024-01-19T17:28

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МОСКВА, 19 янв - РИА Новости. Белгородский гарантийный фонд содействия кредитованию оказал государственную поддержку индивидуальному предпринимателю в размере 3,9 миллиона рублей в рамках нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство", сообщает пресс-служба министерства экономического развития и промышленности региона. С 2005 года Роман Клубков ведет свою деятельность, сейчас он является производителем и поставщиком изделий для кровли, заборов, облицовки зданий, а также индивидуальных декоративных изделий из оцинкованной стали и других материалов. Его продукция востребована как внутри региона, так и за его пределами. Каждый год предприниматель стремится совершенствовать свою производственную базу, оснащая ее современным технологическим оборудованием, что позволяет производить большой спектр продуктов, а самостоятельно разработанная система смены рулонов металла обеспечивает быстрое исполнение заказов. Он получил господдержку в форме предоставления поручительства фонда при получении кредита для покупки линии для производства фасадных облицовочных панелей на три типоразмера, а также модуля для нанесения микрорельефа "Софит 10*14". Поручительство предоставлено на 36 месяцев по продукту "Экстренные меры" в размере 3,9 миллиона рублей. Внедрение нового направления деятельности позволит расширить производство и изготавливать изделия различной степени сложности и ассортимента, а также сохранить рабочие места и увеличить размер заработной платы сотрудников.

https://ria.ru/20240119/altay-1922392937.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

твой бизнес – новости, белгород, поддержка бизнеса , предприниматели