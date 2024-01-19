Рейтинг@Mail.ru
Гарантийный фонд содействия кредитованию оказал господдержку ИП в Белгороде - РИА Новости, 19.01.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка спецпроекта Твой бизнес
Твой бизнес
 
17:28 19.01.2024
https://ria.ru/20240119/belgorod-1922396755.html
Гарантийный фонд содействия кредитованию оказал господдержку ИП в Белгороде
Гарантийный фонд содействия кредитованию оказал господдержку ИП в Белгороде - РИА Новости, 19.01.2024
Гарантийный фонд содействия кредитованию оказал господдержку ИП в Белгороде
Белгородский гарантийный фонд содействия кредитованию оказал государственную поддержку индивидуальному предпринимателю в размере 3,9 миллиона рублей в рамках... РИА Новости, 19.01.2024
2024-01-19T17:28
2024-01-19T17:28
твой бизнес
твой бизнес – новости
белгород
поддержка бизнеса
предприниматели
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/03/1907235845_0:0:3172:1785_1920x0_80_0_0_86321fd00139c1ad80ca3697ac722a36.jpg
МОСКВА, 19 янв - РИА Новости. Белгородский гарантийный фонд содействия кредитованию оказал государственную поддержку индивидуальному предпринимателю в размере 3,9 миллиона рублей в рамках нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство", сообщает пресс-служба министерства экономического развития и промышленности региона. С 2005 года Роман Клубков ведет свою деятельность, сейчас он является производителем и поставщиком изделий для кровли, заборов, облицовки зданий, а также индивидуальных декоративных изделий из оцинкованной стали и других материалов. Его продукция востребована как внутри региона, так и за его пределами. Каждый год предприниматель стремится совершенствовать свою производственную базу, оснащая ее современным технологическим оборудованием, что позволяет производить большой спектр продуктов, а самостоятельно разработанная система смены рулонов металла обеспечивает быстрое исполнение заказов. Он получил господдержку в форме предоставления поручительства фонда при получении кредита для покупки линии для производства фасадных облицовочных панелей на три типоразмера, а также модуля для нанесения микрорельефа "Софит 10*14". Поручительство предоставлено на 36 месяцев по продукту "Экстренные меры" в размере 3,9 миллиона рублей. Внедрение нового направления деятельности позволит расширить производство и изготавливать изделия различной степени сложности и ассортимента, а также сохранить рабочие места и увеличить размер заработной платы сотрудников.
https://ria.ru/20240119/altay-1922392937.html
белгород
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Артем Смирнов
Артем Смирнов
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/03/1907235845_277:0:3008:2048_1920x0_80_0_0_c1237239a8aa55209b249343ee2c8499.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
твой бизнес – новости, белгород, поддержка бизнеса , предприниматели
Твой бизнес, Твой бизнес – новости, Белгород, Поддержка бизнеса , Предприниматели

Гарантийный фонд содействия кредитованию оказал господдержку ИП в Белгороде

© РИА Новости / Антон Вергун | Перейти в медиабанкВид на Белгород со смотровой площадки
Вид на Белгород со смотровой площадки - РИА Новости, 1920, 19.01.2024
© РИА Новости / Антон Вергун
Перейти в медиабанк
Вид на Белгород со смотровой площадки
Читать ria.ru в
МОСКВА, 19 янв - РИА Новости. Белгородский гарантийный фонд содействия кредитованию оказал государственную поддержку индивидуальному предпринимателю в размере 3,9 миллиона рублей в рамках нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство", сообщает пресс-служба министерства экономического развития и промышленности региона.
С 2005 года Роман Клубков ведет свою деятельность, сейчас он является производителем и поставщиком изделий для кровли, заборов, облицовки зданий, а также индивидуальных декоративных изделий из оцинкованной стали и других материалов.
Почти в 3,5 раза выросло число социальных предприятий на Алтае за 3 года - РИА Новости, 1920, 19.01.2024
Почти в 3,5 раза выросло число социальных предприятий на Алтае за 3 года
17:25
Его продукция востребована как внутри региона, так и за его пределами. Каждый год предприниматель стремится совершенствовать свою производственную базу, оснащая ее современным технологическим оборудованием, что позволяет производить большой спектр продуктов, а самостоятельно разработанная система смены рулонов металла обеспечивает быстрое исполнение заказов.
Он получил господдержку в форме предоставления поручительства фонда при получении кредита для покупки линии для производства фасадных облицовочных панелей на три типоразмера, а также модуля для нанесения микрорельефа "Софит 10*14". Поручительство предоставлено на 36 месяцев по продукту "Экстренные меры" в размере 3,9 миллиона рублей.
Внедрение нового направления деятельности позволит расширить производство и изготавливать изделия различной степени сложности и ассортимента, а также сохранить рабочие места и увеличить размер заработной платы сотрудников.
 
Твой бизнесТвой бизнес – новостиБелгородПоддержка бизнесаПредприниматели
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала