https://ria.ru/20240119/belgiya-1922362896.html
Бельгия примет участие в военно-морской операции ЕС в Красном море
Бельгия примет участие в военно-морской операции ЕС в Красном море - РИА Новости, 19.01.2024
Бельгия примет участие в военно-морской операции ЕС в Красном море
Бельгия примет участие в военно-морской операции Евросоюза по обеспечению безопасности судоходства в Красном море, сообщило бельгийское издание Soir со ссылкой... РИА Новости, 19.01.2024
2024-01-19T15:36
2024-01-19T15:36
2024-01-19T15:36
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бельгия
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БРЮССЕЛЬ, 19 янв - РИА Новости. Бельгия примет участие в военно-морской операции Евросоюза по обеспечению безопасности судоходства в Красном море, сообщило бельгийское издание Soir со ссылкой на решение кабинета министров. "Миссия будет носить оборонительный характер", - добавило издание. Параметры бельгийского участия в миссии будут объявлены позже в пятницу. Ранее глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель сообщил, что направил странам сообщества предложение по созданию военно-морской миссии в Красном море для обеспечения безопасности судоходства после атак йеменских повстанцев на гражданские суда. Боррель отметил, что значительная часть грузов, поставляющихся через Красное море, предназначены именно для Европы, а длительная блокада этого пути приведет к дополнительным транспортным затратам.
https://ria.ru/20240119/konflikt-1922311542.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, красное море, бельгия, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Красное море, Бельгия, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
Бельгия примет участие в военно-морской операции ЕС в Красном море
Soir: Бельгия примет участие в военно-морской операции ЕС в Красном море