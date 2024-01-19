https://ria.ru/20240119/belgiya-1922362896.html

Бельгия примет участие в военно-морской операции ЕС в Красном море

Бельгия примет участие в военно-морской операции ЕС в Красном море - РИА Новости, 19.01.2024

Бельгия примет участие в военно-морской операции ЕС в Красном море

Бельгия примет участие в военно-морской операции Евросоюза по обеспечению безопасности судоходства в Красном море, сообщило бельгийское издание Soir со ссылкой... РИА Новости, 19.01.2024

2024-01-19T15:36

2024-01-19T15:36

2024-01-19T15:36

в мире

красное море

бельгия

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БРЮССЕЛЬ, 19 янв - РИА Новости. Бельгия примет участие в военно-морской операции Евросоюза по обеспечению безопасности судоходства в Красном море, сообщило бельгийское издание Soir со ссылкой на решение кабинета министров. "Миссия будет носить оборонительный характер", - добавило издание. Параметры бельгийского участия в миссии будут объявлены позже в пятницу. Ранее глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель сообщил, что направил странам сообщества предложение по созданию военно-морской миссии в Красном море для обеспечения безопасности судоходства после атак йеменских повстанцев на гражданские суда. Боррель отметил, что значительная часть грузов, поставляющихся через Красное море, предназначены именно для Европы, а длительная блокада этого пути приведет к дополнительным транспортным затратам.

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красное море

бельгия

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Кирилл Волков

в мире, красное море, бельгия, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году