Рейтинг@Mail.ru
Бельгия примет участие в военно-морской операции ЕС в Красном море - РИА Новости, 19.01.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:36 19.01.2024
https://ria.ru/20240119/belgiya-1922362896.html
Бельгия примет участие в военно-морской операции ЕС в Красном море
Бельгия примет участие в военно-морской операции ЕС в Красном море - РИА Новости, 19.01.2024
Бельгия примет участие в военно-морской операции ЕС в Красном море
Бельгия примет участие в военно-морской операции Евросоюза по обеспечению безопасности судоходства в Красном море, сообщило бельгийское издание Soir со ссылкой... РИА Новости, 19.01.2024
2024-01-19T15:36
2024-01-19T15:36
в мире
красное море
бельгия
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
https://cdnn21.img.ria.ru/images/153093/58/1530935829_0:306:3264:2142_1920x0_80_0_0_709d41fd6d0e0ce5f19d3bc7cee1b6f7.jpg
БРЮССЕЛЬ, 19 янв - РИА Новости. Бельгия примет участие в военно-морской операции Евросоюза по обеспечению безопасности судоходства в Красном море, сообщило бельгийское издание Soir со ссылкой на решение кабинета министров. "Миссия будет носить оборонительный характер", - добавило издание. Параметры бельгийского участия в миссии будут объявлены позже в пятницу. Ранее глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель сообщил, что направил странам сообщества предложение по созданию военно-морской миссии в Красном море для обеспечения безопасности судоходства после атак йеменских повстанцев на гражданские суда. Боррель отметил, что значительная часть грузов, поставляющихся через Красное море, предназначены именно для Европы, а длительная блокада этого пути приведет к дополнительным транспортным затратам.
https://ria.ru/20240119/konflikt-1922311542.html
красное море
бельгия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Кирилл Волков
Кирилл Волков
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/153093/58/1530935829_0:0:3264:2448_1920x0_80_0_0_8efa3f7eafb0b362992a2467b2d0c873.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, красное море, бельгия, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Красное море, Бельгия, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
Бельгия примет участие в военно-морской операции ЕС в Красном море

Soir: Бельгия примет участие в военно-морской операции ЕС в Красном море

© Depositphotos.com / aluha123Вид из самолета на Красное море
Вид из самолета на Красное море - РИА Новости, 1920, 19.01.2024
© Depositphotos.com / aluha123
Вид из самолета на Красное море. Архивное фото
Читать ria.ru в
БРЮССЕЛЬ, 19 янв - РИА Новости. Бельгия примет участие в военно-морской операции Евросоюза по обеспечению безопасности судоходства в Красном море, сообщило бельгийское издание Soir со ссылкой на решение кабинета министров.
"Миссия будет носить оборонительный характер", - добавило издание. Параметры бельгийского участия в миссии будут объявлены позже в пятницу.
Ранее глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель сообщил, что направил странам сообщества предложение по созданию военно-морской миссии в Красном море для обеспечения безопасности судоходства после атак йеменских повстанцев на гражданские суда.
Боррель отметил, что значительная часть грузов, поставляющихся через Красное море, предназначены именно для Европы, а длительная блокада этого пути приведет к дополнительным транспортным затратам.
Йеменская береговая охрана от группировки хуситов
СМИ рассказали о последствиях конфликта в Красном море для Европы
12:39
 
В миреКрасное мореБельгияОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала