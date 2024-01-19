https://ria.ru/20240119/bashkiriya-1922330271.html
В Кремле прокомментировали ситуацию с беспорядками в Башкирии
В Кремле прокомментировали ситуацию с беспорядками в Башкирии - РИА Новости, 19.01.2024
В Кремле прокомментировали ситуацию с беспорядками в Башкирии
В Башкирии нет массовых беспорядков и протестов, есть отдельные проявления, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. РИА Новости, 19.01.2024
2024-01-19T13:32
2024-01-19T13:32
2024-01-19T15:59
дмитрий песков
республика башкортостан
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МОСКВА, 19 янв — РИА Новости. В Башкирии нет массовых беспорядков и протестов, есть отдельные проявления, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. "Я не согласился бы с формулировкой "массовые беспорядки" и "массовые протесты". Там нет массовых беспорядков и массовых протестов. Есть отдельные проявления, которые скорее относятся к компетентности местных властей и органов правопорядка исключительно", — сказал он.Как уточнил чиновник, если акции не были согласованы в установленном порядке, то они попадают под определенные статьи. "Здесь я использовал не юридический термин, а термин, который определяет количество людей, которые принимают участие. В не юридическом плане я не соглашусь, что это были какие-то массовые акции", — заявил Песков, таким образом пояснив, почему он не согласен с формулировкой "массовые беспорядки", в то время как силовые структуры возбудили дела именно по этой статье.На этой неделе перед зданием Баймакского районного суда произошли массовые беспорядки. В это время там оглашали приговор Фаилю Алчинову*, получившему четыре года лишения свободы за возбуждение ненависти по национальному признаку. По данным следствия, активист на сходе граждан в селе Ишмурзино оскорбил представителей Кавказа и Средней Азии. СК возбудил уголовное дело об организации и участия в массовых беспорядках и применения насилия в отношении представителя власти. Росфинмониторинг добавил Алчинова* в список террористов-экстремистов за участие в запрещенной в Башкирии экстремистской организации "Башкорт"*.* Физическое лицо, признанное Росфинмониторингом террористом-экстремистом.
https://ria.ru/20240118/bashkiriya-1922012480.html
https://ria.ru/20240118/miting-1922220431.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
дмитрий песков, республика башкортостан, происшествия, следственный комитет россии (ск рф), федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг), россия, средняя азия, кавказ
Дмитрий Песков, Республика Башкортостан, Происшествия, Следственный комитет России (СК РФ), Федеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг), Россия, Средняя Азия, Кавказ
В Кремле прокомментировали ситуацию с беспорядками в Башкирии
Песков не стал называть произошедшие в Башкирии беспорядки массовыми
МОСКВА, 19 янв — РИА Новости. В Башкирии нет массовых беспорядков и протестов, есть отдельные проявления, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
"Я не согласился бы с формулировкой "массовые беспорядки" и "массовые протесты". Там нет массовых беспорядков и массовых протестов. Есть отдельные проявления, которые скорее относятся к компетентности местных властей и органов правопорядка исключительно", — сказал он.
Глава Башкирии высказался о беспорядках в Баймаке
Как уточнил чиновник, если акции не были согласованы в установленном порядке, то они попадают под определенные статьи.
"Здесь я использовал не юридический термин, а термин, который определяет количество людей, которые принимают участие. В не юридическом плане я не соглашусь, что это были какие-то массовые акции", — заявил Песков, таким образом пояснив, почему он не согласен с формулировкой "массовые беспорядки", в то время как силовые структуры возбудили дела именно по этой статье.
На этой неделе перед зданием Баймакского районного суда произошли массовые беспорядки. В это время там оглашали приговор Фаилю Алчинову*, получившему четыре года лишения свободы за возбуждение ненависти по национальному признаку. По данным следствия, активист на сходе граждан в селе Ишмурзино оскорбил представителей Кавказа
и Средней Азии.
СК
возбудил уголовное дело об организации и участия в массовых беспорядках и применения насилия в отношении представителя власти.
Росфинмониторинг
добавил Алчинова* в список террористов-экстремистов за участие в запрещенной в Башкирии экстремистской организации "Башкорт"*.
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* Физическое лицо, признанное Росфинмониторингом террористом-экстремистом.