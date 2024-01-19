https://ria.ru/20240119/bashkiriya-1922330271.html

В Кремле прокомментировали ситуацию с беспорядками в Башкирии

В Кремле прокомментировали ситуацию с беспорядками в Башкирии - РИА Новости, 19.01.2024

В Кремле прокомментировали ситуацию с беспорядками в Башкирии

В Башкирии нет массовых беспорядков и протестов, есть отдельные проявления, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. РИА Новости, 19.01.2024

2024-01-19T13:32

2024-01-19T13:32

2024-01-19T15:59

дмитрий песков

республика башкортостан

происшествия

следственный комитет россии (ск рф)

федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг)

россия

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МОСКВА, 19 янв — РИА Новости. В Башкирии нет массовых беспорядков и протестов, есть отдельные проявления, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. "Я не согласился бы с формулировкой "массовые беспорядки" и "массовые протесты". Там нет массовых беспорядков и массовых протестов. Есть отдельные проявления, которые скорее относятся к компетентности местных властей и органов правопорядка исключительно", — сказал он.Как уточнил чиновник, если акции не были согласованы в установленном порядке, то они попадают под определенные статьи. "Здесь я использовал не юридический термин, а термин, который определяет количество людей, которые принимают участие. В не юридическом плане я не соглашусь, что это были какие-то массовые акции", — заявил Песков, таким образом пояснив, почему он не согласен с формулировкой "массовые беспорядки", в то время как силовые структуры возбудили дела именно по этой статье.На этой неделе перед зданием Баймакского районного суда произошли массовые беспорядки. В это время там оглашали приговор Фаилю Алчинову*, получившему четыре года лишения свободы за возбуждение ненависти по национальному признаку. По данным следствия, активист на сходе граждан в селе Ишмурзино оскорбил представителей Кавказа и Средней Азии. СК возбудил уголовное дело об организации и участия в массовых беспорядках и применения насилия в отношении представителя власти. Росфинмониторинг добавил Алчинова* в список террористов-экстремистов за участие в запрещенной в Башкирии экстремистской организации "Башкорт"*.* Физическое лицо, признанное Росфинмониторингом террористом-экстремистом.

https://ria.ru/20240118/bashkiriya-1922012480.html

https://ria.ru/20240118/miting-1922220431.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

дмитрий песков, республика башкортостан, происшествия, следственный комитет россии (ск рф), федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг), россия, средняя азия, кавказ