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Росавиация планирует закупить БПЛА для поиска и спасения воздушных судов - РИА Новости, 19.01.2024
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Росавиация планирует закупить БПЛА для поиска и спасения воздушных судов
Росавиация планирует закупить БПЛА для поиска и спасения воздушных судов - РИА Новости, 19.01.2024
Росавиация планирует закупить БПЛА для поиска и спасения воздушных судов
Росавиация планирует закупить в 2025-2027 годах беспилотники для привлечения их в поиске и спасании воздушных судов, сообщил глава Росавиации Дмитрий Ядров в... РИА Новости, 19.01.2024
2024-01-19T14:51
2024-01-19T14:51
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космос - риа наука
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
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МОСКВА, 19 янв - РИА Новости. Росавиация планирует закупить в 2025-2027 годах беспилотники для привлечения их в поиске и спасании воздушных судов, сообщил глава Росавиации Дмитрий Ядров в рамках международного форума-выставки "Россия". "Мы в Росавиации… крупнейший заказ должен быть в 2025-2027 году закупки беспилотников для обеспечения поиска и спасания воздушных судов", - сказал Ядров. На текущий момент, по словам главы Росавиации, для таких работ привлекаются суда пилотируемой авиации.
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космос - риа наука, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
Выборы президента России — 2024, Космос - РИА Наука, Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация)
Росавиация планирует закупить БПЛА для поиска и спасения воздушных судов

Росавиация планирует закупить в 2025-2027 годах БПЛА для поиска воздушных судов

© Depositphotos.com / FesenkoДрон в небе
Дрон в небе - РИА Новости, 1920, 19.01.2024
© Depositphotos.com / Fesenko
Дрон в небе. Архивное фото
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МОСКВА, 19 янв - РИА Новости. Росавиация планирует закупить в 2025-2027 годах беспилотники для привлечения их в поиске и спасании воздушных судов, сообщил глава Росавиации Дмитрий Ядров в рамках международного форума-выставки "Россия".
«
"Мы в Росавиации… крупнейший заказ должен быть в 2025-2027 году закупки беспилотников для обеспечения поиска и спасания воздушных судов", - сказал Ядров.
На текущий момент, по словам главы Росавиации, для таких работ привлекаются суда пилотируемой авиации.
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Выборы президента России — 2024Космос - РИА НаукаФедеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация)
 
 
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