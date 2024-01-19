https://ria.ru/20240119/bas-1922351543.html

Росавиация планирует закупить БПЛА для поиска и спасения воздушных судов

Росавиация планирует закупить БПЛА для поиска и спасения воздушных судов - РИА Новости, 19.01.2024

Росавиация планирует закупить БПЛА для поиска и спасения воздушных судов

Росавиация планирует закупить в 2025-2027 годах беспилотники для привлечения их в поиске и спасании воздушных судов, сообщил глава Росавиации Дмитрий Ядров в... РИА Новости, 19.01.2024

2024-01-19T14:51

2024-01-19T14:51

2024-01-19T14:51

выборы президента россии — 2024

космос - риа наука

федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/152978/02/1529780211_0:104:2000:1229_1920x0_80_0_0_903b1b0a021224332425800b2106d991.jpg

МОСКВА, 19 янв - РИА Новости. Росавиация планирует закупить в 2025-2027 годах беспилотники для привлечения их в поиске и спасании воздушных судов, сообщил глава Росавиации Дмитрий Ядров в рамках международного форума-выставки "Россия". "Мы в Росавиации… крупнейший заказ должен быть в 2025-2027 году закупки беспилотников для обеспечения поиска и спасания воздушных судов", - сказал Ядров. На текущий момент, по словам главы Росавиации, для таких работ привлекаются суда пилотируемой авиации.

https://ria.ru/20231230/drony-1919126130.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

космос - риа наука, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)