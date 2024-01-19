https://ria.ru/20240119/ataki-1922243686.html

Хакеры стали проводить "ковровые" атаки на российские банки, заявил эксперт

Хакеры стали проводить "ковровые" атаки на российские банки, заявил эксперт - РИА Новости, 19.01.2024

Хакеры стали проводить "ковровые" атаки на российские банки, заявил эксперт

Хакеры в начале 2024 года изменили тактику проведения атак на российские банки, стали нападать одновременно на все ресурсы кредитных организаций, сообщил РИА... РИА Новости, 19.01.2024

2024-01-19T05:34

2024-01-19T05:34

2024-01-19T05:34

экономика

россия

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МОСКВА, 19 янв - РИА Новости. Хакеры в начале 2024 года изменили тактику проведения атак на российские банки, стали нападать одновременно на все ресурсы кредитных организаций, сообщил РИА Новости руководитель направления по развитию продуктов защиты сетевой и IT-инфраструктуры от DDoS-атак компании Servicepipe Даниил Бобрышев. "Мы фиксируем тренд на так называемые "ковровые атаки", когда злоумышленники одновременно атаковали все ресурсы кредитной организации (не перебором, а все и сразу)", - сказал эксперт. Кроме того, по его данным, злоумышленники стали искать самые уязвимые интернет-сервисы кредитных организаций, например точки входа VPN или сервисов дистанционного обслуживания, и именно на них направлять основные объемы атак. "Год назад при атаках на банки злоумышленники просто перебирали все сервисы подряд, расположенные на сети кредитной организации, и направляли атаку на один из них", - пояснил Бобрышев. Как отмечал заместитель председателя Банка России Герман Зубарев в ноябре прошлого года, кибератаки на банки – "это новая реальность", придется долго жить в условиях повышенных рисков кибератак.

https://ria.ru/20240117/khakery-1921923547.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

экономика, россия