https://ria.ru/20240119/ataki-1922243686.html
Хакеры стали проводить "ковровые" атаки на российские банки, заявил эксперт
Хакеры стали проводить "ковровые" атаки на российские банки, заявил эксперт - РИА Новости, 19.01.2024
Хакеры стали проводить "ковровые" атаки на российские банки, заявил эксперт
Хакеры в начале 2024 года изменили тактику проведения атак на российские банки, стали нападать одновременно на все ресурсы кредитных организаций, сообщил РИА... РИА Новости, 19.01.2024
2024-01-19T05:34
2024-01-19T05:34
2024-01-19T05:34
экономика
россия
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МОСКВА, 19 янв - РИА Новости. Хакеры в начале 2024 года изменили тактику проведения атак на российские банки, стали нападать одновременно на все ресурсы кредитных организаций, сообщил РИА Новости руководитель направления по развитию продуктов защиты сетевой и IT-инфраструктуры от DDoS-атак компании Servicepipe Даниил Бобрышев. "Мы фиксируем тренд на так называемые "ковровые атаки", когда злоумышленники одновременно атаковали все ресурсы кредитной организации (не перебором, а все и сразу)", - сказал эксперт. Кроме того, по его данным, злоумышленники стали искать самые уязвимые интернет-сервисы кредитных организаций, например точки входа VPN или сервисов дистанционного обслуживания, и именно на них направлять основные объемы атак. "Год назад при атаках на банки злоумышленники просто перебирали все сервисы подряд, расположенные на сети кредитной организации, и направляли атаку на один из них", - пояснил Бобрышев. Как отмечал заместитель председателя Банка России Герман Зубарев в ноябре прошлого года, кибератаки на банки – "это новая реальность", придется долго жить в условиях повышенных рисков кибератак.
https://ria.ru/20240117/khakery-1921923547.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия
Хакеры стали проводить "ковровые" атаки на российские банки, заявил эксперт
Эксперт Бобрышев: хакеры изменили тактику проведения атак на российские банки
МОСКВА, 19 янв - РИА Новости. Хакеры в начале 2024 года изменили тактику проведения атак на российские банки, стали нападать одновременно на все ресурсы кредитных организаций, сообщил РИА Новости руководитель направления по развитию продуктов защиты сетевой и IT-инфраструктуры от DDoS-атак компании Servicepipe Даниил Бобрышев.
«
"Мы фиксируем тренд на так называемые "ковровые атаки", когда злоумышленники одновременно атаковали все ресурсы кредитной организации (не перебором, а все и сразу)", - сказал эксперт.
Кроме того, по его данным, злоумышленники стали искать самые уязвимые интернет-сервисы кредитных организаций, например точки входа VPN или сервисов дистанционного обслуживания, и именно на них направлять основные объемы атак.
"Год назад при атаках на банки злоумышленники просто перебирали все сервисы подряд, расположенные на сети кредитной организации, и направляли атаку на один из них", - пояснил Бобрышев.
Как отмечал заместитель председателя Банка России Герман Зубарев в ноябре прошлого года, кибератаки на банки – "это новая реальность", придется долго жить в условиях повышенных рисков кибератак.
Хакеры получили доступ к персональным данным в системе ВСЦ