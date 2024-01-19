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Пентагон подтвердил, что хуситы атаковали американский танкер - РИА Новости, 19.01.2024
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04:02 19.01.2024 (обновлено: 06:59 19.01.2024)
https://ria.ru/20240119/ataka-1922240479.html
Пентагон подтвердил, что хуситы атаковали американский танкер
Пентагон подтвердил, что хуситы атаковали американский танкер - РИА Новости, 19.01.2024
Пентагон подтвердил, что хуситы атаковали американский танкер
Двиежние "Ансар Алла" (хуситы) попытались атаковать американский танкер Chem Ranger баллистическими ракетами, сообщается в соцсети X Центрального командования... РИА Новости, 19.01.2024
2024-01-19T04:02
2024-01-19T06:59
в мире
министерство обороны сша
военная операция сша и британии в йемене
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ВАШИНГТОН, 19 янв — РИА Новости. Двиежние "Ансар Алла" (хуситы) попытались атаковать американский танкер Chem Ranger баллистическими ракетами, сообщается в соцсети X Центрального командования Пентагона.Как уточняется в публикации, Chem Ranger принадлежит США, а управляет им Греция."Команда видела, как ракеты попали в воду рядом с судном. О ранениях или повреждении корабля не сообщалось. Судно продолжило свой путь", — говорится в посте.По данным командования, инцидент произошел вечером 18 января по времени Саны.Ранее "Ансар Алла" заявило, что ему якобы удалось прямое попадание в американское судно противокорабельными ракетами.Удары по ЙеменуВ середине ноября хуситы в знак поддержки палестинцев в секторе Газа начали атаковать связанные с Израилем суда в Красном море, из-за чего резко сократились морские перевозки через Суэцкий канал.США, в свою очередь, объявили о начале операции по защите судоходства совместно с десятью другими странами. В "Ансар Алла" предупредили, что оставляют за собой право атаковать корабли участниц этой коалиции. В море произошло несколько столкновений между хуситами и американскими военными.В ночь на прошлую пятницу США и Великобритания начали операцию против движения "Ансар Алла", нанеся авиаудары по объектам в четырех провинциях Йемена. Американский президент Джо Байден назвал ее ответом на угрозу свободе судоходства, не исключив продолжения военных действий.Хуситы утверждают, что в результате ответной ракетной атаки им удалось потопить американский военный корабль в Красном море.
https://ria.ru/20240118/khusity-1921966839.html
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в мире, министерство обороны сша, военная операция сша и британии в йемене
В мире, Министерство обороны США, Военная операция США и Британии в Йемене
Пентагон подтвердил, что хуситы атаковали американский танкер

Пентагон подтвердил, что хуситы атаковали танкер Chem Ranger ракетами

© Fotolia / hanohikiТанкер
Танкер - РИА Новости, 1920, 19.01.2024
© Fotolia / hanohiki
Танкер. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 19 янв — РИА Новости. Двиежние "Ансар Алла" (хуситы) попытались атаковать американский танкер Chem Ranger баллистическими ракетами, сообщается в соцсети X Центрального командования Пентагона.
Как уточняется в публикации, Chem Ranger принадлежит США, а управляет им Греция.
"Команда видела, как ракеты попали в воду рядом с судном. О ранениях или повреждении корабля не сообщалось. Судно продолжило свой путь", — говорится в посте.
По данным командования, инцидент произошел вечером 18 января по времени Саны.
Ранее "Ансар Алла" заявило, что ему якобы удалось прямое попадание в американское судно противокорабельными ракетами.
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Удары по Йемену

В середине ноября хуситы в знак поддержки палестинцев в секторе Газа начали атаковать связанные с Израилем суда в Красном море, из-за чего резко сократились морские перевозки через Суэцкий канал.
США, в свою очередь, объявили о начале операции по защите судоходства совместно с десятью другими странами. В "Ансар Алла" предупредили, что оставляют за собой право атаковать корабли участниц этой коалиции. В море произошло несколько столкновений между хуситами и американскими военными.
В ночь на прошлую пятницу США и Великобритания начали операцию против движения "Ансар Алла", нанеся авиаудары по объектам в четырех провинциях Йемена. Американский президент Джо Байден назвал ее ответом на угрозу свободе судоходства, не исключив продолжения военных действий.
Хуситы утверждают, что в результате ответной ракетной атаки им удалось потопить американский военный корабль в Красном море.
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