https://ria.ru/20240119/ataka-1922240479.html

Пентагон подтвердил, что хуситы атаковали американский танкер

Пентагон подтвердил, что хуситы атаковали американский танкер - РИА Новости, 19.01.2024

Пентагон подтвердил, что хуситы атаковали американский танкер

Двиежние "Ансар Алла" (хуситы) попытались атаковать американский танкер Chem Ranger баллистическими ракетами, сообщается в соцсети X Центрального командования... РИА Новости, 19.01.2024

2024-01-19T04:02

2024-01-19T04:02

2024-01-19T06:59

в мире

министерство обороны сша

военная операция сша и британии в йемене

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ВАШИНГТОН, 19 янв — РИА Новости. Двиежние "Ансар Алла" (хуситы) попытались атаковать американский танкер Chem Ranger баллистическими ракетами, сообщается в соцсети X Центрального командования Пентагона.Как уточняется в публикации, Chem Ranger принадлежит США, а управляет им Греция."Команда видела, как ракеты попали в воду рядом с судном. О ранениях или повреждении корабля не сообщалось. Судно продолжило свой путь", — говорится в посте.По данным командования, инцидент произошел вечером 18 января по времени Саны.Ранее "Ансар Алла" заявило, что ему якобы удалось прямое попадание в американское судно противокорабельными ракетами.Удары по ЙеменуВ середине ноября хуситы в знак поддержки палестинцев в секторе Газа начали атаковать связанные с Израилем суда в Красном море, из-за чего резко сократились морские перевозки через Суэцкий канал.США, в свою очередь, объявили о начале операции по защите судоходства совместно с десятью другими странами. В "Ансар Алла" предупредили, что оставляют за собой право атаковать корабли участниц этой коалиции. В море произошло несколько столкновений между хуситами и американскими военными.В ночь на прошлую пятницу США и Великобритания начали операцию против движения "Ансар Алла", нанеся авиаудары по объектам в четырех провинциях Йемена. Американский президент Джо Байден назвал ее ответом на угрозу свободе судоходства, не исключив продолжения военных действий.Хуситы утверждают, что в результате ответной ракетной атаки им удалось потопить американский военный корабль в Красном море.

https://ria.ru/20240118/khusity-1921966839.html

https://ria.ru/20240118/yemen-1922167902.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

в мире, министерство обороны сша, военная операция сша и британии в йемене