https://ria.ru/20240119/ataka-1922240479.html
Пентагон подтвердил, что хуситы атаковали американский танкер
Пентагон подтвердил, что хуситы атаковали американский танкер - РИА Новости, 19.01.2024
Пентагон подтвердил, что хуситы атаковали американский танкер
Двиежние "Ансар Алла" (хуситы) попытались атаковать американский танкер Chem Ranger баллистическими ракетами, сообщается в соцсети X Центрального командования... РИА Новости, 19.01.2024
2024-01-19T04:02
2024-01-19T04:02
2024-01-19T06:59
в мире
министерство обороны сша
военная операция сша и британии в йемене
https://cdnn21.img.ria.ru/images/148197/03/1481970320_0:256:4911:3018_1920x0_80_0_0_a509951d77700ea567acf40d936165f7.jpg
ВАШИНГТОН, 19 янв — РИА Новости. Двиежние "Ансар Алла" (хуситы) попытались атаковать американский танкер Chem Ranger баллистическими ракетами, сообщается в соцсети X Центрального командования Пентагона.Как уточняется в публикации, Chem Ranger принадлежит США, а управляет им Греция."Команда видела, как ракеты попали в воду рядом с судном. О ранениях или повреждении корабля не сообщалось. Судно продолжило свой путь", — говорится в посте.По данным командования, инцидент произошел вечером 18 января по времени Саны.Ранее "Ансар Алла" заявило, что ему якобы удалось прямое попадание в американское судно противокорабельными ракетами.Удары по ЙеменуВ середине ноября хуситы в знак поддержки палестинцев в секторе Газа начали атаковать связанные с Израилем суда в Красном море, из-за чего резко сократились морские перевозки через Суэцкий канал.США, в свою очередь, объявили о начале операции по защите судоходства совместно с десятью другими странами. В "Ансар Алла" предупредили, что оставляют за собой право атаковать корабли участниц этой коалиции. В море произошло несколько столкновений между хуситами и американскими военными.В ночь на прошлую пятницу США и Великобритания начали операцию против движения "Ансар Алла", нанеся авиаудары по объектам в четырех провинциях Йемена. Американский президент Джо Байден назвал ее ответом на угрозу свободе судоходства, не исключив продолжения военных действий.Хуситы утверждают, что в результате ответной ракетной атаки им удалось потопить американский военный корабль в Красном море.
https://ria.ru/20240118/khusity-1921966839.html
https://ria.ru/20240118/yemen-1922167902.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/148197/03/1481970320_273:0:4637:3273_1920x0_80_0_0_bb379ddc09d1e022c4fe9fcfd1ba698a.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, министерство обороны сша, военная операция сша и британии в йемене
В мире, Министерство обороны США, Военная операция США и Британии в Йемене
Пентагон подтвердил, что хуситы атаковали американский танкер
Пентагон подтвердил, что хуситы атаковали танкер Chem Ranger ракетами
ВАШИНГТОН, 19 янв — РИА Новости.
Двиежние "Ансар Алла" (хуситы) попытались атаковать американский танкер Chem Ranger баллистическими ракетами, сообщается в соцсети X
Центрального командования Пентагона.
Как уточняется в публикации, Chem Ranger принадлежит США
, а управляет им Греция
.
"Команда видела, как ракеты попали в воду рядом с судном. О ранениях или повреждении корабля не сообщалось. Судно продолжило свой путь", — говорится в посте.
По данным командования, инцидент произошел вечером 18 января по времени Саны
.
Ранее "Ансар Алла" заявило, что ему якобы удалось прямое попадание в американское судно противокорабельными ракетами.
Майк Джонсон призвал Байдена включить хуситов еще в один список террористов
В середине ноября хуситы в знак поддержки палестинцев в секторе Газа начали атаковать связанные с Израилем
суда в Красном море
, из-за чего резко сократились морские перевозки через Суэцкий канал
.
США, в свою очередь, объявили о начале операции по защите судоходства совместно с десятью другими странами. В "Ансар Алла" предупредили, что оставляют за собой право атаковать корабли участниц этой коалиции. В море произошло несколько столкновений между хуситами и американскими военными.
В ночь на прошлую пятницу США и Великобритания
начали операцию против движения "Ансар Алла", нанеся авиаудары по объектам в четырех провинциях Йемена. Американский президент Джо Байден
назвал ее ответом на угрозу свободе судоходства, не исключив продолжения военных действий.
Хуситы утверждают, что в результате ответной ракетной атаки им удалось потопить американский военный корабль в Красном море.
В Йемене заявили, что удары США и Британии не ослабят хуситов