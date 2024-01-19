https://ria.ru/20240119/armeniya-1922238127.html

Стратегические интересы России и Армении сходятся, заявил посол Копыркин

Стратегические интересы России и Армении сходятся, заявил посол Копыркин - РИА Новости, 19.01.2024

Стратегические интересы России и Армении сходятся, заявил посол Копыркин

Стратегические интересы РФ и Армении сходятся, отношения между двумя странами продолжают иметь союзнический характер, заявил в интервью РИА Новости посол России РИА Новости, 19.01.2024

2024-01-19T03:11

2024-01-19T03:11

2024-01-19T11:09

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ЕРЕВАН, 19 янв - РИА Новости. Стратегические интересы РФ и Армении сходятся, отношения между двумя странами продолжают иметь союзнический характер, заявил в интервью РИА Новости посол России в Ереване Сергей Копыркин. "Я исхожу из того, и не только я, но это, естественно, и позиция руководства Российской Федерации, что наши отношения имеют, продолжают иметь союзнический характер. Знаете, ведь нас очень много чего связывает исторически. Излишне говорить, упоминать о том, что связывает наши народы на протяжении многих веков истории", - сказал Копыркин. По его словам, помимо этого, у стран сегодня есть очень обширная практическая повестка взаимоотношений, которая касается ключевых аспектов жизнедеятельности государств, людей. "Убежден, что это прочная основа, прочный фундамент, который дает запас прочности нашим взаимоотношениям. Я также убежден в том, что по основным параметрам наши стратегические интересы тоже объективно сходятся, это доказывала опять-таки история как более давняя, так и история современная. Поэтому, я думаю, что совершенно правильно, что с российской стороны проводится четкая установка на то, что наши отношения, несмотря на все проблемы, на какие-то недопонимания, на попытки внешних игроков внести трещины между нашими отношениями в своих конъюнктурных, геополитических интересах, сохраняют и должны сохранять союзнический, стратегический характер", - сказал Копыркин.Читайте полный текст интервью Сергея Копыркина >>

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Максим Горбачев

в мире, россия, армения, сергей копыркин