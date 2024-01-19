https://ria.ru/20240119/argentina-1922326681.html

В Кремле прокомментировали отказ Аргентины участвовать в БРИКС

В Кремле прокомментировали отказ Аргентины участвовать в БРИКС - РИА Новости, 19.01.2024

В Кремле прокомментировали отказ Аргентины участвовать в БРИКС

Отказ Аргентины участвовать в БРИКС вызывает сожаление, но это суверенное право Буэнос-Айреса, мы его уважаем, но надеемся на возвращение, заявил... РИА Новости, 19.01.2024

2024-01-19T13:22

2024-01-19T13:22

2024-01-19T13:22

аргентина

дмитрий песков

буэнос-айрес (город)

россия

брикс

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МОСКВА, 19 янв - РИА Новости. Отказ Аргентины участвовать в БРИКС вызывает сожаление, но это суверенное право Буэнос-Айреса, мы его уважаем, но надеемся на возвращение, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Безусловно, это вызывает сожаление, но это суверенное право Аргентины, и мы с уважением относимся к любому решению Буэнос-Айреса. Аргентинцы выбрали себе руководство, и руководство посчитало нецелесообразным для них сейчас принимать участие в этом формате", - сказал Песков.Он отметил, что Москва будет надеяться на то, что со временем руководство Аргентины может посчитать более выгодным для себя вернуться в БРИКС.

https://ria.ru/20240111/argentina-1920819154.html

аргентина

буэнос-айрес (город)

россия

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аргентина, дмитрий песков, буэнос-айрес (город), россия, брикс, в мире