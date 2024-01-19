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В Кремле прокомментировали отказ Аргентины участвовать в БРИКС - РИА Новости, 19.01.2024
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13:22 19.01.2024
https://ria.ru/20240119/argentina-1922326681.html
В Кремле прокомментировали отказ Аргентины участвовать в БРИКС
В Кремле прокомментировали отказ Аргентины участвовать в БРИКС - РИА Новости, 19.01.2024
В Кремле прокомментировали отказ Аргентины участвовать в БРИКС
Отказ Аргентины участвовать в БРИКС вызывает сожаление, но это суверенное право Буэнос-Айреса, мы его уважаем, но надеемся на возвращение, заявил... РИА Новости, 19.01.2024
2024-01-19T13:22
2024-01-19T13:22
аргентина
дмитрий песков
буэнос-айрес (город)
россия
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МОСКВА, 19 янв - РИА Новости. Отказ Аргентины участвовать в БРИКС вызывает сожаление, но это суверенное право Буэнос-Айреса, мы его уважаем, но надеемся на возвращение, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Безусловно, это вызывает сожаление, но это суверенное право Аргентины, и мы с уважением относимся к любому решению Буэнос-Айреса. Аргентинцы выбрали себе руководство, и руководство посчитало нецелесообразным для них сейчас принимать участие в этом формате", - сказал Песков.Он отметил, что Москва будет надеяться на то, что со временем руководство Аргентины может посчитать более выгодным для себя вернуться в БРИКС.
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аргентина, дмитрий песков, буэнос-айрес (город), россия, брикс, в мире
Аргентина, Дмитрий Песков, Буэнос-Айрес (город), Россия, БРИКС, В мире
В Кремле прокомментировали отказ Аргентины участвовать в БРИКС

Песков: отказ Аргентины участвовать в БРИКС вызывает сожаление, но это её право

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкЗаместитель руководителя администрации президента РФ – пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Заместитель руководителя администрации президента РФ – пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 19.01.2024
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Заместитель руководителя администрации президента РФ – пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Архивное фото
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МОСКВА, 19 янв - РИА Новости. Отказ Аргентины участвовать в БРИКС вызывает сожаление, но это суверенное право Буэнос-Айреса, мы его уважаем, но надеемся на возвращение, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«
"Безусловно, это вызывает сожаление, но это суверенное право Аргентины, и мы с уважением относимся к любому решению Буэнос-Айреса. Аргентинцы выбрали себе руководство, и руководство посчитало нецелесообразным для них сейчас принимать участие в этом формате", - сказал Песков.
Он отметил, что Москва будет надеяться на то, что со временем руководство Аргентины может посчитать более выгодным для себя вернуться в БРИКС.
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АргентинаДмитрий ПесковБуэнос-Айрес (город)РоссияБРИКСВ мире
 
 
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