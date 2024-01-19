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В Ростовской области арестовали мигранта, ударившего ребенка телефоном
В Ростовской области арестовали мигранта, ударившего ребенка телефоном - РИА Новости, 19.01.2024
В Ростовской области арестовали мигранта, ударившего ребенка телефоном
Ленинский районный суд Ростова-на-Дону взял под стражу Агамурата Джумаева, который в состоянии алкогольного опьянения ударил телефоном по голове... РИА Новости, 19.01.2024
2024-01-19T22:08
2024-01-19T22:08
2024-01-19T22:08
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 19 янв – РИА Новости. Ленинский районный суд Ростова-на-Дону взял под стражу Агамурата Джумаева, который в состоянии алкогольного опьянения ударил телефоном по голове несовершеннолетнего жителя Аксайского района в ходе конфликта, сообщили в объединенной пресс-службе судов Ростовской области. Ранее сообщалось, что 1 января 2024 года в поселке Красный в Аксайском районе Ростовской области возник конфликт между местными жителями и мигрантом. В ходе конфликта иностранный гражданин 1986 года рождения нанес несовершеннолетнему телесные повреждения. Следователи возбудили уголовное дело о хулиганстве. "Ленинским районным судом города Ростова-на-Дону избрана мера пресечения… в виде заключения под стражу в отношении Джумаева Агамурата Гурбоновича, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 213 УК РФ, по 3 марта 2024 включительно", - говорится в сообщении объединенной пресс-службы судов. Уточняется, что Джумаев, будучи в состоянии алкогольного опьянения, начал выяснять отношения с неким Будаевым. В ходе ссоры Джумаев, "действуя умышленно и целенаправленно", ударил мобильным телефоном, который он использовал в качестве оружия, несовершеннолетнего местного жителя по голове. В результате последний получил телесные повреждения в виде "кровоподтека с травматическим отеком мягких тканей в лобной области". Отмечается, что удар не причинил вреда здоровью потерпевшего. Теперь арестованному иностранному гражданину грозит наказание в виде штрафа в размере до одного миллиона рублей либо лишение свободы на срок до 7 лет.
https://ria.ru/20231220/podrostok-1916953515.html
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происшествия, ростовская область, ростов-на-дону, аксайский район
Происшествия, Ростовская область, Ростов-на-Дону, Аксайский район
В Ростовской области арестовали мигранта, ударившего ребенка телефоном
Суд в Ростовской области арестовал мигранта, ударившего ребенка телефоном
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 19 янв – РИА Новости. Ленинский районный суд Ростова-на-Дону взял под стражу Агамурата Джумаева, который в состоянии алкогольного опьянения ударил телефоном по голове несовершеннолетнего жителя Аксайского района в ходе конфликта, сообщили в объединенной пресс-службе судов Ростовской области.
Ранее сообщалось, что 1 января 2024 года в поселке Красный в Аксайском районе Ростовской области возник конфликт между местными жителями и мигрантом. В ходе конфликта иностранный гражданин 1986 года рождения нанес несовершеннолетнему телесные повреждения. Следователи возбудили уголовное дело о хулиганстве.
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"Ленинским районным судом города Ростова-на-Дону избрана мера пресечения… в виде заключения под стражу в отношении Джумаева Агамурата Гурбоновича, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 213 УК РФ
, по 3 марта 2024 включительно", - говорится в сообщении объединенной пресс-службы судов.
Уточняется, что Джумаев, будучи в состоянии алкогольного опьянения, начал выяснять отношения с неким Будаевым. В ходе ссоры Джумаев, "действуя умышленно и целенаправленно", ударил мобильным телефоном, который он использовал в качестве оружия, несовершеннолетнего местного жителя по голове. В результате последний получил телесные повреждения в виде "кровоподтека с травматическим отеком мягких тканей в лобной области". Отмечается, что удар не причинил вреда здоровью потерпевшего.
Теперь арестованному иностранному гражданину грозит наказание в виде штрафа в размере до одного миллиона рублей либо лишение свободы на срок до 7 лет.
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