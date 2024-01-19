https://ria.ru/20240119/arest-1922392591.html
Замминистра здравоохранения Подмосковья арестовали по делу о взятке
Замминистра здравоохранения Подмосковья арестовали по делу о взятке - РИА Новости, 19.01.2024
Замминистра здравоохранения Подмосковья арестовали по делу о взятке
Тверской суд Москвы арестовал на два месяца заместителя министра здравоохранения Московской области Александра Захарова по делу о получении особо крупной... РИА Новости, 19.01.2024
2024-01-19T17:06
2024-01-19T17:06
2024-01-19T17:15
происшествия
московская область (подмосковье)
москва
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/0a/1772146701_0:275:2861:1884_1920x0_80_0_0_938da5e0cdf3958ae5fafcdc0bb94254.jpg
МОСКВА, 19 янв — РИА Новости. Тверской суд Москвы арестовал на два месяца заместителя министра здравоохранения Московской области Александра Захарова по делу о получении особо крупной взятки, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда."Постановлением Тверского районного суда города Москвы Захаров Александр Владимирович, занимающий должность заместителя министра здравоохранения Московской области, отправлен в СИЗО на срок до 17 марта", — рассказал собеседник агентства.По обвинению в получении взятки в особо крупном размере мужчине грозит лишение свободы на срок от 8 до 15 лет.На сайте министерства здравоохранения карточка Захарова уже удалена.
https://ria.ru/20231222/proisshestviya-1917404876.html
московская область (подмосковье)
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/0a/1772146701_31:0:2762:2048_1920x0_80_0_0_3644cb1f574246cda7e7d607aa9a5adb.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, московская область (подмосковье), москва
Происшествия, Московская область (Подмосковье), Москва
Замминистра здравоохранения Подмосковья арестовали по делу о взятке
Замминистра здравоохранения Подмосковья Захарова арестовали по делу о взятке