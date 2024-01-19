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Замминистра здравоохранения Подмосковья арестовали по делу о взятке - РИА Новости, 19.01.2024
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17:06 19.01.2024 (обновлено: 17:15 19.01.2024)
https://ria.ru/20240119/arest-1922392591.html
Замминистра здравоохранения Подмосковья арестовали по делу о взятке
Замминистра здравоохранения Подмосковья арестовали по делу о взятке - РИА Новости, 19.01.2024
Замминистра здравоохранения Подмосковья арестовали по делу о взятке
Тверской суд Москвы арестовал на два месяца заместителя министра здравоохранения Московской области Александра Захарова по делу о получении особо крупной... РИА Новости, 19.01.2024
2024-01-19T17:06
2024-01-19T17:15
происшествия
московская область (подмосковье)
москва
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МОСКВА, 19 янв — РИА Новости. Тверской суд Москвы арестовал на два месяца заместителя министра здравоохранения Московской области Александра Захарова по делу о получении особо крупной взятки, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда."Постановлением Тверского районного суда города Москвы Захаров Александр Владимирович, занимающий должность заместителя министра здравоохранения Московской области, отправлен в СИЗО на срок до 17 марта", — рассказал собеседник агентства.По обвинению в получении взятки в особо крупном размере мужчине грозит лишение свободы на срок от 8 до 15 лет.На сайте министерства здравоохранения карточка Захарова уже удалена.
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московская область (подмосковье)
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происшествия, московская область (подмосковье), москва
Происшествия, Московская область (Подмосковье), Москва
Замминистра здравоохранения Подмосковья арестовали по делу о взятке

Замминистра здравоохранения Подмосковья Захарова арестовали по делу о взятке

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МОСКВА, 19 янв — РИА Новости. Тверской суд Москвы арестовал на два месяца заместителя министра здравоохранения Московской области Александра Захарова по делу о получении особо крупной взятки, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.
«
"Постановлением Тверского районного суда города Москвы Захаров Александр Владимирович, занимающий должность заместителя министра здравоохранения Московской области, отправлен в СИЗО на срок до 17 марта", — рассказал собеседник агентства.
По обвинению в получении взятки в особо крупном размере мужчине грозит лишение свободы на срок от 8 до 15 лет.
На сайте министерства здравоохранения карточка Захарова уже удалена.
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