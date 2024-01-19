https://ria.ru/20240119/arest-1922392591.html

Замминистра здравоохранения Подмосковья арестовали по делу о взятке

Замминистра здравоохранения Подмосковья арестовали по делу о взятке - РИА Новости, 19.01.2024

Замминистра здравоохранения Подмосковья арестовали по делу о взятке

Тверской суд Москвы арестовал на два месяца заместителя министра здравоохранения Московской области Александра Захарова по делу о получении особо крупной... РИА Новости, 19.01.2024

2024-01-19T17:06

2024-01-19T17:06

2024-01-19T17:15

происшествия

московская область (подмосковье)

москва

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/0a/1772146701_0:275:2861:1884_1920x0_80_0_0_938da5e0cdf3958ae5fafcdc0bb94254.jpg

МОСКВА, 19 янв — РИА Новости. Тверской суд Москвы арестовал на два месяца заместителя министра здравоохранения Московской области Александра Захарова по делу о получении особо крупной взятки, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда."Постановлением Тверского районного суда города Москвы Захаров Александр Владимирович, занимающий должность заместителя министра здравоохранения Московской области, отправлен в СИЗО на срок до 17 марта", — рассказал собеседник агентства.По обвинению в получении взятки в особо крупном размере мужчине грозит лишение свободы на срок от 8 до 15 лет.На сайте министерства здравоохранения карточка Захарова уже удалена.

https://ria.ru/20231222/proisshestviya-1917404876.html

московская область (подмосковье)

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, московская область (подмосковье), москва