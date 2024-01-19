https://ria.ru/20240119/arest-1922389624.html

В Белгороде арестовали четвертого участника банды, нападавшей на прохожих

В Белгороде арестовали четвертого участника банды, нападавшей на прохожих - РИА Новости, 19.01.2024

В Белгороде арестовали четвертого участника банды, нападавшей на прохожих

Октябрьский районный суд Белгорода арестовал четвертого участника банды подростков, нападавших на прохожих, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда. РИА Новости, 19.01.2024

2024-01-19T16:59

2024-01-19T16:59

2024-01-19T17:30

происшествия

белгород

азербайджан

следственный комитет россии (ск рф)

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БЕЛГОРОД, 19 янв — РИА Новости. Октябрьский районный суд Белгорода арестовал четвертого участника банды подростков, нападавших на прохожих, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда. "Мужчина, 20.01.2005 года рождения, проходит по статье 213, часть 2 ("Хулиганство"). <…> Заключен под стражу до 17 марта", — сказал собеседник агентства.Он добавил, что 19-летний обвиняемый вместе с сообщниками напал на мужчину на парковке торгового центра, причем использовался "незначительный повод". Накануне белгородские суды отправили под стражу трех участников банды: 19-летнего молодого человека — за нападение на прохожих, 24-летнего — по статье о хулиганстве за избиение иностранца в торговом центре, 17-летнего уроженца Азербайджана — за разжигание ненависти и покушение на убийство. В начале недели в соцсетях появились ролики, на которых молодые люди избивают прохожих во дворе дома и на улице в Белгороде. Видео снимали и выкладывали в интернет сами подростки. Полиция и Следственный комитет возбудили уголовные дела о хулиганстве, возбуждении ненависти по национальному признаку и покушении на убийство. Правоохранители задержали пятерых подозреваемых, четверо из них — несовершеннолетние. Еще один человек находится в розыске. Расследование поставили на контроль в центральном аппарате СК.

https://ria.ru/20240118/besporyadki-1922169452.html

https://ria.ru/20240119/arest-1922369268.html

белгород

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, белгород, азербайджан, следственный комитет россии (ск рф)