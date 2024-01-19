https://ria.ru/20240119/arest-1922382062.html

В Перми арестовали дебошира, из-за которого экстренно сел рейс из Сургута

В Перми арестовали дебошира, из-за которого экстренно сел рейс из Сургута - РИА Новости, 19.01.2024

В Перми арестовали дебошира, из-за которого экстренно сел рейс из Сургута

Буйного пассажира с наркотиками, из-за которого в Перми сел самолет Сургут-Москва, суд арестовал на 11 суток, сообщила официальный представитель МВД России... РИА Новости, 19.01.2024

2024-01-19T16:34

2024-01-19T16:34

2024-01-19T16:34

происшествия

пермь

сургут

следственный комитет россии (ск рф)

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МОСКВА, 19 янв - РИА Новости. Буйного пассажира с наркотиками, из-за которого в Перми сел самолет Сургут-Москва, суд арестовал на 11 суток, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк на сайте "МВД Медиа". "После приземления наряд патрульно-постовой службы задержал нарушителя и доставил в отдел полиции... В отношении неработающего жителя Сургута составлены административные протоколы за неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции и употребление запрещенных в обороте веществ без назначения врача. По решению суда за эти правонарушения фигуранту назначено наказание в виде 11 суток административного ареста", - сообщила представитель МВД РФ. Уточняется, что в ходе досмотра у него найдены пакетики с несколькими граммами мефедрона. Следы этого же вещества обнаружены в крови задержанного. Ранее центральное межрегиональное управление на транспорте СК сообщило, что в четверг вечером самолет, который летел из Сургута в Москву, приземлился в Перми из-за 40-летнего агрессивного пассажира. По данным транспортной полиции, мужчина нарушал общественный порядок, бился головой об пол, разбил стакан, а потом поранил об осколок руку. Позже Ирина Волк сообщила, что он вез в кармане пакетики с мефедроном, возбуждено дело о незаконном обороте наркотиков.

https://ria.ru/20240118/volgograd-1921985907.html

https://ria.ru/20231030/deboshir-1906220084.html

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сургут

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, пермь, сургут, следственный комитет россии (ск рф)