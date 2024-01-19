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В Перми арестовали дебошира, из-за которого экстренно сел рейс из Сургута - РИА Новости, 19.01.2024
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16:34 19.01.2024
https://ria.ru/20240119/arest-1922382062.html
В Перми арестовали дебошира, из-за которого экстренно сел рейс из Сургута
В Перми арестовали дебошира, из-за которого экстренно сел рейс из Сургута - РИА Новости, 19.01.2024
В Перми арестовали дебошира, из-за которого экстренно сел рейс из Сургута
Буйного пассажира с наркотиками, из-за которого в Перми сел самолет Сургут-Москва, суд арестовал на 11 суток, сообщила официальный представитель МВД России... РИА Новости, 19.01.2024
2024-01-19T16:34
2024-01-19T16:34
происшествия
пермь
сургут
следственный комитет россии (ск рф)
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МОСКВА, 19 янв - РИА Новости. Буйного пассажира с наркотиками, из-за которого в Перми сел самолет Сургут-Москва, суд арестовал на 11 суток, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк на сайте "МВД Медиа". "После приземления наряд патрульно-постовой службы задержал нарушителя и доставил в отдел полиции... В отношении неработающего жителя Сургута составлены административные протоколы за неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции и употребление запрещенных в обороте веществ без назначения врача. По решению суда за эти правонарушения фигуранту назначено наказание в виде 11 суток административного ареста", - сообщила представитель МВД РФ. Уточняется, что в ходе досмотра у него найдены пакетики с несколькими граммами мефедрона. Следы этого же вещества обнаружены в крови задержанного. Ранее центральное межрегиональное управление на транспорте СК сообщило, что в четверг вечером самолет, который летел из Сургута в Москву, приземлился в Перми из-за 40-летнего агрессивного пассажира. По данным транспортной полиции, мужчина нарушал общественный порядок, бился головой об пол, разбил стакан, а потом поранил об осколок руку. Позже Ирина Волк сообщила, что он вез в кармане пакетики с мефедроном, возбуждено дело о незаконном обороте наркотиков.
https://ria.ru/20240118/volgograd-1921985907.html
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происшествия, пермь, сургут, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Пермь, Сургут, Следственный комитет России (СК РФ)
В Перми арестовали дебошира, из-за которого экстренно сел рейс из Сургута

Дебошира, из-за которого в Перми сел рейс из Сургута, арестовали на 11 суток

© МВД РоссииЗадрежанный пассажир самолета, следовавшего рейсом Сургут – Москва
Задрежанный пассажир самолета, следовавшего рейсом Сургут – Москва
© МВД России
Задрежанный пассажир самолета, следовавшего рейсом Сургут – Москва
Читать ria.ru в
МОСКВА, 19 янв - РИА Новости. Буйного пассажира с наркотиками, из-за которого в Перми сел самолет Сургут-Москва, суд арестовал на 11 суток, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк на сайте "МВД Медиа".
"После приземления наряд патрульно-постовой службы задержал нарушителя и доставил в отдел полиции... В отношении неработающего жителя Сургута составлены административные протоколы за неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции и употребление запрещенных в обороте веществ без назначения врача. По решению суда за эти правонарушения фигуранту назначено наказание в виде 11 суток административного ареста", - сообщила представитель МВД РФ.
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Уточняется, что в ходе досмотра у него найдены пакетики с несколькими граммами мефедрона. Следы этого же вещества обнаружены в крови задержанного.
Ранее центральное межрегиональное управление на транспорте СК сообщило, что в четверг вечером самолет, который летел из Сургута в Москву, приземлился в Перми из-за 40-летнего агрессивного пассажира. По данным транспортной полиции, мужчина нарушал общественный порядок, бился головой об пол, разбил стакан, а потом поранил об осколок руку.
Позже Ирина Волк сообщила, что он вез в кармане пакетики с мефедроном, возбуждено дело о незаконном обороте наркотиков.
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