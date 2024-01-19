https://ria.ru/20240119/arest-1922369268.html

Суд арестовал главу узбекского землячества по делу о возбуждении ненависти

Суд арестовал главу узбекского землячества по делу о возбуждении ненависти - РИА Новости, 19.01.2024

Суд арестовал главу узбекского землячества по делу о возбуждении ненависти

Замоскворецкий суд Москвы арестовал главу узбекского землячества "Ватандош" Усмана Баратова после его поста об участниках СВО, сообщило ГСУ СК по Москве в... РИА Новости, 19.01.2024

2024-01-19T15:58

2024-01-19T15:58

2024-01-19T16:21

общество

москва

россия

петр толстой

александр бастрыкин

госдума рф

следственный комитет россии (ск рф)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/13/1922374513_0:0:732:413_1920x0_80_0_0_08d3d8aec0489f3a007a149c8b096ada.jpg

МОСКВА, 19 янв — РИА Новости. Замоскворецкий суд Москвы арестовал главу узбекского землячества "Ватандош" Усмана Баратова после его поста об участниках СВО, сообщило ГСУ СК по Москве в Telegram-канале."По ходатайству следствия в отношении Усмана Баратова избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", — говорится в публикации.Подозреваемый вину не признал.По уголовному делу назначены судебные экспертизы, в том числе лингвистическая и компьютерно-техническая.Ранее на этой неделе Баратов в "Одноклассниках" прокомментировал ситуацию с нехваткой яиц, опубликовав изображение с курами и подписью, оскорбляющей участников СВО.Председатель СК Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело против Баратова по статье о возбуждении ненависти или вражды в интернете. По ней грозит до шести лет лишения свободы.Вице-спикер Госдумы Петр Толстой, комментируя инцидент, заявил, что национальные диаспоры и общины должны четко следовать российским законам, в остальных случаях необходима немедленная и жесткая реакция со стороны государства.

https://ria.ru/20240118/zemlyachestvo-1922117763.html

https://ria.ru/20240118/zemlyachestva-1921984688.html

москва

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, москва, россия, петр толстой, александр бастрыкин, госдума рф, следственный комитет россии (ск рф)