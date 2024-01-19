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Суд арестовал главу узбекского землячества по делу о возбуждении ненависти - РИА Новости, 19.01.2024
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15:58 19.01.2024 (обновлено: 16:21 19.01.2024)
https://ria.ru/20240119/arest-1922369268.html
Суд арестовал главу узбекского землячества по делу о возбуждении ненависти
Суд арестовал главу узбекского землячества по делу о возбуждении ненависти - РИА Новости, 19.01.2024
Суд арестовал главу узбекского землячества по делу о возбуждении ненависти
Замоскворецкий суд Москвы арестовал главу узбекского землячества "Ватандош" Усмана Баратова после его поста об участниках СВО, сообщило ГСУ СК по Москве в... РИА Новости, 19.01.2024
2024-01-19T15:58
2024-01-19T16:21
общество
москва
россия
петр толстой
александр бастрыкин
госдума рф
следственный комитет россии (ск рф)
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МОСКВА, 19 янв — РИА Новости. Замоскворецкий суд Москвы арестовал главу узбекского землячества "Ватандош" Усмана Баратова после его поста об участниках СВО, сообщило ГСУ СК по Москве в Telegram-канале."По ходатайству следствия в отношении Усмана Баратова избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", — говорится в публикации.Подозреваемый вину не признал.По уголовному делу назначены судебные экспертизы, в том числе лингвистическая и компьютерно-техническая.Ранее на этой неделе Баратов в "Одноклассниках" прокомментировал ситуацию с нехваткой яиц, опубликовав изображение с курами и подписью, оскорбляющей участников СВО.Председатель СК Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело против Баратова по статье о возбуждении ненависти или вражды в интернете. По ней грозит до шести лет лишения свободы.Вице-спикер Госдумы Петр Толстой, комментируя инцидент, заявил, что национальные диаспоры и общины должны четко следовать российским законам, в остальных случаях необходима немедленная и жесткая реакция со стороны государства.
https://ria.ru/20240118/zemlyachestvo-1922117763.html
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общество, москва, россия, петр толстой, александр бастрыкин, госдума рф, следственный комитет россии (ск рф)
Общество, Москва, Россия, Петр Толстой, Александр Бастрыкин, Госдума РФ, Следственный комитет России (СК РФ)
Суд арестовал главу узбекского землячества по делу о возбуждении ненависти

СК: суд арестовал главу узбекского землячества по делу о возбуждении ненависти

© РИА НовостиГлава узбекского землячества "Ватандош" Усман Баратов в зале суда
Глава узбекского землячества Ватандош Усман Баратов в зале суда
© РИА Новости
Глава узбекского землячества "Ватандош" Усман Баратов в зале суда
Читать ria.ru в
МОСКВА, 19 янв — РИА Новости. Замоскворецкий суд Москвы арестовал главу узбекского землячества "Ватандош" Усмана Баратова после его поста об участниках СВО, сообщило ГСУ СК по Москве в Telegram-канале.
«
"По ходатайству следствия в отношении Усмана Баратова избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", — говорится в публикации.
Подозреваемый вину не признал.
По уголовному делу назначены судебные экспертизы, в том числе лингвистическая и компьютерно-техническая.
Верующие у Московской соборной мечети
Российские мусульмане осудили главу узбекского землячества за пост о СВО
Вчера, 14:51
Ранее на этой неделе Баратов в "Одноклассниках" прокомментировал ситуацию с нехваткой яиц, опубликовав изображение с курами и подписью, оскорбляющей участников СВО.
Председатель СК Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело против Баратова по статье о возбуждении ненависти или вражды в интернете. По ней грозит до шести лет лишения свободы.
Вице-спикер Госдумы Петр Толстой, комментируя инцидент, заявил, что национальные диаспоры и общины должны четко следовать российским законам, в остальных случаях необходима немедленная и жесткая реакция со стороны государства.
Очереди мигрантов у отделения УФМС по Москве - РИА Новости, 1920, 18.01.2024
Время землячеств в России истекло
Вчера, 08:40
 
ОбществоМоскваРоссияПетр ТолстойАлександр БастрыкинГосдума РФСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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