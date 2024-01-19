https://ria.ru/20240119/arest-1922349553.html

Следствие попросило арестовать главу узбекского землячества Баратова

Следствие попросило арестовать главу узбекского землячества Баратова - РИА Новости, 19.01.2024

Следствие попросило арестовать главу узбекского землячества Баратова

Следствие обратилось в Замоскворецкий суд Москвы с ходатайством об аресте главы узбекского землячества "Ватандош" Усмана Баратова по делу о возбуждении... РИА Новости, 19.01.2024

2024-01-19T14:41

2024-01-19T14:41

2024-01-19T14:56

общество

россия

москва

александр бастрыкин

следственный комитет россии (ск рф)

ситуация в днр и лнр

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МОСКВА, 19 янв - РИА Новости. Следствие обратилось в Замоскворецкий суд Москвы с ходатайством об аресте главы узбекского землячества "Ватандош" Усмана Баратова по делу о возбуждении ненависти или вражды после публикации поста об участниках СВО, сообщили РИА Новости в суде."В суд поступило ходатайство следствия об аресте Баратова, оно будет рассмотрено сегодня", - рассказал собеседник агентства.Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин ранее поручил возбудить уголовное дело против Баратова, опубликовавшего в соцсетях оскорбительный пост об участниках спецоперации.Накануне Баратов был доставлен в подразделение столичного главка СК РФ для проведения следственных действий. За возбуждение ненависти или вражды в интернете ему грозит лишение свободы на срок от 3 до 6 лет.

https://ria.ru/20240118/zemlyachestva-1921984688.html

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общество, россия, москва, александр бастрыкин, следственный комитет россии (ск рф), ситуация в днр и лнр