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Следствие попросило арестовать главу узбекского землячества Баратова - РИА Новости, 19.01.2024
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14:41 19.01.2024 (обновлено: 14:56 19.01.2024)
https://ria.ru/20240119/arest-1922349553.html
Следствие попросило арестовать главу узбекского землячества Баратова
Следствие попросило арестовать главу узбекского землячества Баратова - РИА Новости, 19.01.2024
Следствие попросило арестовать главу узбекского землячества Баратова
Следствие обратилось в Замоскворецкий суд Москвы с ходатайством об аресте главы узбекского землячества "Ватандош" Усмана Баратова по делу о возбуждении... РИА Новости, 19.01.2024
2024-01-19T14:41
2024-01-19T14:56
общество
россия
москва
александр бастрыкин
следственный комитет россии (ск рф)
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 19 янв - РИА Новости. Следствие обратилось в Замоскворецкий суд Москвы с ходатайством об аресте главы узбекского землячества "Ватандош" Усмана Баратова по делу о возбуждении ненависти или вражды после публикации поста об участниках СВО, сообщили РИА Новости в суде."В суд поступило ходатайство следствия об аресте Баратова, оно будет рассмотрено сегодня", - рассказал собеседник агентства.Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин ранее поручил возбудить уголовное дело против Баратова, опубликовавшего в соцсетях оскорбительный пост об участниках спецоперации.Накануне Баратов был доставлен в подразделение столичного главка СК РФ для проведения следственных действий. За возбуждение ненависти или вражды в интернете ему грозит лишение свободы на срок от 3 до 6 лет.
https://ria.ru/20240118/zemlyachestva-1921984688.html
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общество, россия, москва, александр бастрыкин, следственный комитет россии (ск рф), ситуация в днр и лнр
Общество, Россия, Москва, Александр Бастрыкин, Следственный комитет России (СК РФ), Ситуация в ДНР и ЛНР
Следствие попросило арестовать главу узбекского землячества Баратова

Следствие запросило арест главы узбекского землячества за возбуждение ненависти

© РИА Новости / Светлана Шевченко | Перейти в медиабанкПолицейская машина
Полицейская машина - РИА Новости, 1920, 19.01.2024
© РИА Новости / Светлана Шевченко
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МОСКВА, 19 янв - РИА Новости. Следствие обратилось в Замоскворецкий суд Москвы с ходатайством об аресте главы узбекского землячества "Ватандош" Усмана Баратова по делу о возбуждении ненависти или вражды после публикации поста об участниках СВО, сообщили РИА Новости в суде.
"В суд поступило ходатайство следствия об аресте Баратова, оно будет рассмотрено сегодня", - рассказал собеседник агентства.
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Время землячеств в России истекло
Вчера, 08:40
Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин ранее поручил возбудить уголовное дело против Баратова, опубликовавшего в соцсетях оскорбительный пост об участниках спецоперации.
Накануне Баратов был доставлен в подразделение столичного главка СК РФ для проведения следственных действий. За возбуждение ненависти или вражды в интернете ему грозит лишение свободы на срок от 3 до 6 лет.
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ОбществоРоссияМоскваАлександр БастрыкинСледственный комитет России (СК РФ)Ситуация в ДНР и ЛНР
 
 
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