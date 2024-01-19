https://ria.ru/20240119/arest-1922245621.html

Жителя Камчатки, истязавшего пасынков, отправили под домашний арест

Жителя Камчатки, истязавшего пасынков, отправили под домашний арест - РИА Новости, 19.01.2024

Жителя Камчатки, истязавшего пасынков, отправили под домашний арест

Петропавловск-Камчатский городской суд в пятницу отправил под домашний арест местного жителя, который обвиняется в истязании двух пасынков, сообщает прокуратура РИА Новости, 19.01.2024

2024-01-19T06:13

2024-01-19T06:13

2024-01-19T06:13

происшествия

камчатка

петропавловск-камчатский

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ВЛАДИВОСТОК, 19 янв - РИА Новости. Петропавловск-Камчатский городской суд в пятницу отправил под домашний арест местного жителя, который обвиняется в истязании двух пасынков, сообщает прокуратура Камчатки. Ранее ведомство сообщило, что мужчина под предлогом воспитания истязал двух сыновей своей сожительницы. Детям - 9 и 10 лет. По версии следствия, он их бил руками, ногами, плеткой, зарядом электрошокера, лишал полноценных приемов пищи, а также возможности спать в кровати, в наказание закрывал их на балконе более чем на 2 часа подряд, организовывал спарринги между детьми. Возбуждено дело по статье "Истязание". "Суд сегодня избрал меру пресечения в виде домашнего ареста на два месяца обвиняемому в истязании своих пасынков. Ему запрещено покидать жилище, определенное судом, общаться с кем-либо, кроме близких родственников, а также пользоваться средствами информационно-коммуникационных сетей", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20240118/istyazanie-1922154783.html

камчатка

петропавловск-камчатский

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

происшествия, камчатка, петропавловск-камчатский