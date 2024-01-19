Рейтинг@Mail.ru
Жителя Камчатки, истязавшего пасынков, отправили под домашний арест - РИА Новости, 19.01.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
06:13 19.01.2024
https://ria.ru/20240119/arest-1922245621.html
Жителя Камчатки, истязавшего пасынков, отправили под домашний арест
Жителя Камчатки, истязавшего пасынков, отправили под домашний арест - РИА Новости, 19.01.2024
Жителя Камчатки, истязавшего пасынков, отправили под домашний арест
Петропавловск-Камчатский городской суд в пятницу отправил под домашний арест местного жителя, который обвиняется в истязании двух пасынков, сообщает прокуратура РИА Новости, 19.01.2024
2024-01-19T06:13
2024-01-19T06:13
происшествия
камчатка
петропавловск-камчатский
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/0a/1777533365_0:0:3092:1739_1920x0_80_0_0_2fac50082c1675eaedab8a4bf6cd64ae.jpg
ВЛАДИВОСТОК, 19 янв - РИА Новости. Петропавловск-Камчатский городской суд в пятницу отправил под домашний арест местного жителя, который обвиняется в истязании двух пасынков, сообщает прокуратура Камчатки. Ранее ведомство сообщило, что мужчина под предлогом воспитания истязал двух сыновей своей сожительницы. Детям - 9 и 10 лет. По версии следствия, он их бил руками, ногами, плеткой, зарядом электрошокера, лишал полноценных приемов пищи, а также возможности спать в кровати, в наказание закрывал их на балконе более чем на 2 часа подряд, организовывал спарринги между детьми. Возбуждено дело по статье "Истязание". "Суд сегодня избрал меру пресечения в виде домашнего ареста на два месяца обвиняемому в истязании своих пасынков. Ему запрещено покидать жилище, определенное судом, общаться с кем-либо, кроме близких родственников, а также пользоваться средствами информационно-коммуникационных сетей", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20240118/istyazanie-1922154783.html
камчатка
петропавловск-камчатский
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Максим Горбачев
Максим Горбачев
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/0a/1777533365_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_f37aaed0720f5f8f0ebe30fd55b6f768.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, камчатка, петропавловск-камчатский
Происшествия, Камчатка, Петропавловск-Камчатский
Жителя Камчатки, истязавшего пасынков, отправили под домашний арест

Жителя Камчатки, который бил пасынков током, отправили под домашний арест

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкПолицейский автомобиль
Полицейский автомобиль - РИА Новости, 1920, 19.01.2024
© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
Полицейский автомобиль . Архивное фото
Читать ria.ru в
ВЛАДИВОСТОК, 19 янв - РИА Новости. Петропавловск-Камчатский городской суд в пятницу отправил под домашний арест местного жителя, который обвиняется в истязании двух пасынков, сообщает прокуратура Камчатки.
Ранее ведомство сообщило, что мужчина под предлогом воспитания истязал двух сыновей своей сожительницы. Детям - 9 и 10 лет. По версии следствия, он их бил руками, ногами, плеткой, зарядом электрошокера, лишал полноценных приемов пищи, а также возможности спать в кровати, в наказание закрывал их на балконе более чем на 2 часа подряд, организовывал спарринги между детьми. Возбуждено дело по статье "Истязание".
Скульптура богини Фемиды - РИА Новости, 1920, 18.01.2024
Опекуна из Курска будут судить за истязание девочки-инвалида
Вчера, 16:32
"Суд сегодня избрал меру пресечения в виде домашнего ареста на два месяца обвиняемому в истязании своих пасынков. Ему запрещено покидать жилище, определенное судом, общаться с кем-либо, кроме близких родственников, а также пользоваться средствами информационно-коммуникационных сетей", - говорится в сообщении.
 
ПроисшествияКамчаткаПетропавловск-Камчатский
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала