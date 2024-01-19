https://ria.ru/20240119/arest-1922245621.html
Жителя Камчатки, истязавшего пасынков, отправили под домашний арест
Жителя Камчатки, истязавшего пасынков, отправили под домашний арест - РИА Новости, 19.01.2024
Жителя Камчатки, истязавшего пасынков, отправили под домашний арест
Петропавловск-Камчатский городской суд в пятницу отправил под домашний арест местного жителя, который обвиняется в истязании двух пасынков, сообщает прокуратура РИА Новости, 19.01.2024
2024-01-19T06:13
2024-01-19T06:13
2024-01-19T06:13
происшествия
камчатка
петропавловск-камчатский
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ВЛАДИВОСТОК, 19 янв - РИА Новости. Петропавловск-Камчатский городской суд в пятницу отправил под домашний арест местного жителя, который обвиняется в истязании двух пасынков, сообщает прокуратура Камчатки. Ранее ведомство сообщило, что мужчина под предлогом воспитания истязал двух сыновей своей сожительницы. Детям - 9 и 10 лет. По версии следствия, он их бил руками, ногами, плеткой, зарядом электрошокера, лишал полноценных приемов пищи, а также возможности спать в кровати, в наказание закрывал их на балконе более чем на 2 часа подряд, организовывал спарринги между детьми. Возбуждено дело по статье "Истязание". "Суд сегодня избрал меру пресечения в виде домашнего ареста на два месяца обвиняемому в истязании своих пасынков. Ему запрещено покидать жилище, определенное судом, общаться с кем-либо, кроме близких родственников, а также пользоваться средствами информационно-коммуникационных сетей", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20240118/istyazanie-1922154783.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, камчатка, петропавловск-камчатский
Происшествия, Камчатка, Петропавловск-Камчатский
Жителя Камчатки, истязавшего пасынков, отправили под домашний арест
Жителя Камчатки, который бил пасынков током, отправили под домашний арест
ВЛАДИВОСТОК, 19 янв - РИА Новости.
Петропавловск-Камчатский городской суд в пятницу отправил под домашний арест местного жителя, который обвиняется в истязании двух пасынков, сообщает
прокуратура Камчатки.
Ранее ведомство сообщило, что мужчина под предлогом воспитания истязал двух сыновей своей сожительницы. Детям - 9 и 10 лет. По версии следствия, он их бил руками, ногами, плеткой, зарядом электрошокера, лишал полноценных приемов пищи, а также возможности спать в кровати, в наказание закрывал их на балконе более чем на 2 часа подряд, организовывал спарринги между детьми. Возбуждено дело по статье "Истязание".
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"Суд сегодня избрал меру пресечения в виде домашнего ареста на два месяца обвиняемому в истязании своих пасынков. Ему запрещено покидать жилище, определенное судом, общаться с кем-либо, кроме близких родственников, а также пользоваться средствами информационно-коммуникационных сетей", - говорится в сообщении.