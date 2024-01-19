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Приоритет в открытии Антарктиды всегда будет за Россией, заявили в РВИО - РИА Новости, 19.01.2024
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01:05 19.01.2024
https://ria.ru/20240119/antarktida-1922232512.html
Приоритет в открытии Антарктиды всегда будет за Россией, заявили в РВИО
Приоритет в открытии Антарктиды всегда будет за Россией, заявили в РВИО - РИА Новости, 19.01.2024
Приоритет в открытии Антарктиды всегда будет за Россией, заявили в РВИО
Приоритет в открытии Антарктиды навсегда останется за Россией, несмотря на попытки стран Запада утверждать обратное и переписывать русские названия... РИА Новости, 19.01.2024
2024-01-19T01:05
2024-01-19T01:05
антарктида
россия
сша
михаил лазарев (мореплаватель)
русское географическое общество
российское военно-историческое общество (рвио)
в мире
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МОСКВА, 19 янв - РИА Новости. Приоритет в открытии Антарктиды навсегда останется за Россией, несмотря на попытки стран Запада утверждать обратное и переписывать русские названия географических объектов на континенте, обосновывая тем самым свои претензии на него, заявил научный директор Российского военно-исторического общества (РВИО) Михаил Мягков. В пятницу будет отмечаться 68 лет со дня начала строительства первой советской береговой базы в Антарктиде. Торжественное открытие и подъем государственного флага СССР над первой советской южнополярной обсерваторией состоялись 13 февраля 1956 года. Станция и расположенная на ее территории обсерватория были названы "Мирный" в честь одного из парусных шлюпов, которые принимали участие в открывшей шестой материк первой русской антарктической экспедиции. Тем самым подчеркивалась преемственность в освоении Антарктиды. Антарктида была открыта 28 января (по новому стилю) 1820 года Михаилом Лазаревым и Фаддеем Беллинсгаузеном, пришедших туда на шлюпах "Мирный" и "Восток". "Сегодня необходимо помнить, что Антарктида была открыта именно русскими мореплавателями. России принадлежит первенство в открытии последнего неизвестного материка на Земле со всеми вытекающими отсюда последствиями - право первооткрывателя дает многие преференции. Первый флаг там установили русские, и это имеет большое политическое, экономическое, культурное значение", - сказал Мягков РИА Новости. "Сейчас США, Австралия, Норвегия и другие страны пытаются застолбить за собой право приоритетного экономического освоения Антарктиды, хотя ООН принято решение, что этот материк принадлежит всему человечеству. Россия имеет один из решающих голосов в определении судьбы Антарктиды, и этот голос должны слушать по нашему праву первооткрывателей", - подчеркнул историк. Антарктида - это материк, во многом неизведанный в плане полезных ископаемых, напомнил Мягков. "Там имеются залежи золота, платины, нефти и многого другого. Поэтому в будущем экономическое развитие в значительной степени будет определяться ресурсами, которые находятся как в Арктике, так и в Антарктике", - отметил он. Антарктида имеет и огромное военное значение с точки зрения своего расположения, добавил научный директор РВИО. "Создание там военных баз или, не дай бог, группировок может угрожать всей мировой безопасности, и Россия как великая военная держава вправе контролировать этот вопрос", - пояснил Мягков. Наконец, Антарктида имеет очень важное значение и в научном плане, заявил он. "Советский Союз основывал там научные станции. Одной из задач было изучить изменение климата Земли за сотни тысяч лет. А сегодня эта задача тем более становится актуальной. Все это можно анализировать, изучая Антарктиду. Мы видим четкую преемственность - русские исследователи открыли Антарктиду, а советские начали ее изучать", - сказал собеседник агентства. То, что именно Беллинсгаузен и Лазарев первыми открыли Антарктиду - это абсолютный факт, указал Мягков. "И важно отметить, что очень многие географические объекты в Антарктиде получали русские имена, которые им давали первооткрывателями. Это надо учитывать, исходя из исторической справедливости", - добавил он. "Сейчас идет тихое, подпольное завоевание Антарктиды западниками, которые для этого пытаются на своих картах переименовывать наши географические названия в свои. Это недопустимо, и нам в России сегодня очень важно оставлять эти имена на карте Антарктиды. Никак по-другому быть не может. Это тоже та "мягкая сила", которую мы должны утверждать в мире. Наши имена на карте Антарктиды должны прежде всего знать в странах глобального", - заключил Мягков. Как отмечал президент России Владимир Путин, выступая в 2018 году на заседании попечительского совета Русского географического общества, за рубежом стирается и память о вкладе России в изучение планеты и развитие науки. Особенно это заметно в Антарктиде, где имена, данные первооткрывателями континента Лазаревым и Беллинсгаузеном, почти вышли из оборота, говорил глава государства. Сегодня лишь единицы знают, что изначальное, историческое название острова Смит – это Бородино, что Сноу – это Малый Ярославец, а Ливингстон – на самом деле остров Смоленск и так далее, отмечал Путин.
https://ria.ru/20231122/ogurtsy-1911163752.html
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антарктида, россия, сша, михаил лазарев (мореплаватель), русское географическое общество, российское военно-историческое общество (рвио), в мире
Антарктида, Россия, США, Михаил Лазарев (мореплаватель), Русское географическое общество, Российское военно-историческое общество (РВИО), В мире
Приоритет в открытии Антарктиды всегда будет за Россией, заявили в РВИО

РВИО: приоритет в открытии Антарктиды навсегда останется за Россией

© Фото : British Antarctic Survey (BAS)Антарктида
Антарктида - РИА Новости, 1920, 19.01.2024
© Фото : British Antarctic Survey (BAS)
Антарктида. Архивное фото
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МОСКВА, 19 янв - РИА Новости. Приоритет в открытии Антарктиды навсегда останется за Россией, несмотря на попытки стран Запада утверждать обратное и переписывать русские названия географических объектов на континенте, обосновывая тем самым свои претензии на него, заявил научный директор Российского военно-исторического общества (РВИО) Михаил Мягков.
В пятницу будет отмечаться 68 лет со дня начала строительства первой советской береговой базы в Антарктиде. Торжественное открытие и подъем государственного флага СССР над первой советской южнополярной обсерваторией состоялись 13 февраля 1956 года. Станция и расположенная на ее территории обсерватория были названы "Мирный" в честь одного из парусных шлюпов, которые принимали участие в открывшей шестой материк первой русской антарктической экспедиции. Тем самым подчеркивалась преемственность в освоении Антарктиды. Антарктида была открыта 28 января (по новому стилю) 1820 года Михаилом Лазаревым и Фаддеем Беллинсгаузеном, пришедших туда на шлюпах "Мирный" и "Восток".
«
"Сегодня необходимо помнить, что Антарктида была открыта именно русскими мореплавателями. России принадлежит первенство в открытии последнего неизвестного материка на Земле со всеми вытекающими отсюда последствиями - право первооткрывателя дает многие преференции. Первый флаг там установили русские, и это имеет большое политическое, экономическое, культурное значение", - сказал Мягков РИА Новости.
"Сейчас США, Австралия, Норвегия и другие страны пытаются застолбить за собой право приоритетного экономического освоения Антарктиды, хотя ООН принято решение, что этот материк принадлежит всему человечеству. Россия имеет один из решающих голосов в определении судьбы Антарктиды, и этот голос должны слушать по нашему праву первооткрывателей", - подчеркнул историк.
Антарктида - это материк, во многом неизведанный в плане полезных ископаемых, напомнил Мягков. "Там имеются залежи золота, платины, нефти и многого другого. Поэтому в будущем экономическое развитие в значительной степени будет определяться ресурсами, которые находятся как в Арктике, так и в Антарктике", - отметил он. Антарктида имеет и огромное военное значение с точки зрения своего расположения, добавил научный директор РВИО. "Создание там военных баз или, не дай бог, группировок может угрожать всей мировой безопасности, и Россия как великая военная держава вправе контролировать этот вопрос", - пояснил Мягков.
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Наконец, Антарктида имеет очень важное значение и в научном плане, заявил он. "Советский Союз основывал там научные станции. Одной из задач было изучить изменение климата Земли за сотни тысяч лет. А сегодня эта задача тем более становится актуальной. Все это можно анализировать, изучая Антарктиду. Мы видим четкую преемственность - русские исследователи открыли Антарктиду, а советские начали ее изучать", - сказал собеседник агентства.
То, что именно Беллинсгаузен и Лазарев первыми открыли Антарктиду - это абсолютный факт, указал Мягков. "И важно отметить, что очень многие географические объекты в Антарктиде получали русские имена, которые им давали первооткрывателями. Это надо учитывать, исходя из исторической справедливости", - добавил он.
"Сейчас идет тихое, подпольное завоевание Антарктиды западниками, которые для этого пытаются на своих картах переименовывать наши географические названия в свои. Это недопустимо, и нам в России сегодня очень важно оставлять эти имена на карте Антарктиды. Никак по-другому быть не может. Это тоже та "мягкая сила", которую мы должны утверждать в мире. Наши имена на карте Антарктиды должны прежде всего знать в странах глобального", - заключил Мягков.
Как отмечал президент России Владимир Путин, выступая в 2018 году на заседании попечительского совета Русского географического общества, за рубежом стирается и память о вкладе России в изучение планеты и развитие науки. Особенно это заметно в Антарктиде, где имена, данные первооткрывателями континента Лазаревым и Беллинсгаузеном, почти вышли из оборота, говорил глава государства. Сегодня лишь единицы знают, что изначальное, историческое название острова Смит – это Бородино, что Сноу – это Малый Ярославец, а Ливингстон – на самом деле остров Смоленск и так далее, отмечал Путин.
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АнтарктидаРоссияСШАМихаил Лазарев (мореплаватель)Русское географическое обществоРоссийское военно-историческое общество (РВИО)В мире
 
 
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