https://ria.ru/20240119/amerika-1922438264.html
Байден подписал закон о временном продлении финансировании правительства
Байден подписал закон о временном продлении финансировании правительства - РИА Новости, 19.01.2024
Байден подписал закон о временном продлении финансировании правительства
Президент США Джо Байден подписал закон о временном продлении финансирования правительства, избежав грозившего федеральным органам власти прекращения работы,... РИА Новости, 19.01.2024
2024-01-19T21:28
2024-01-19T21:28
2024-01-19T21:28
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ВАШИНГТОН, 19 янв — РИА Новости. Президент США Джо Байден подписал закон о временном продлении финансирования правительства, избежав грозившего федеральным органам власти прекращения работы, сообщил Белый дом.Ранее соответствующую временную резолюцию одобрили сенат и палата представителей. Документ обеспечивает финансирование работы исполнительной власти и государственных ведомств до марта.Спикер палаты представителей республиканец Майк Джонсон и лидер демократического большинства в сенате Чак Шумер ранее достигли соглашения о финансировании работы правительства в размере 1,66 триллиона долларов на весь 2024 финансовый год, который начался в США с октября 2023 года. Тем не менее, у конгрессменов в Капитолии не хватило времени, чтобы принять комплексный бюджет до наступления шатдауна, из-за чего законодателям и пришлось вновь пойти на временную резолюцию, которая стала уже третьей с начала текущего финансового года.Проект временной резолюции по-прежнему не включает в себя финансирование Украины, которая в конце декабря получила от США последний транш военной помощи, после чего ресурсы Вашингтона иссякли. Средства на поддержку Киева заложены в отдельном запросе Байдена на дополнительное финансирование для целей национальной безопасности. Администрация направила запрос в американский конгресс несколько месяцев назад. Всего Белый дом хочет получить около 106 миллиардов долларов, из которых примерно 60 предназначены для Украины.В случае шатдауна первыми приостановили бы работу минсельхоз, минэнерго, минтранс и министерство по делам ветеранов. Остальная часть правительства США в условиях отсутствия постоянного бюджета прекратила бы функционировать с 3 февраля.Шатдауном в США называется прекращение работы правительственных учреждений по причине отсутствия финансирования. При таком сценарии госслужащие, задействованные в критически важной работе, будут вынуждены продолжить выполнять свои обязанности без оплаты, в то время как остальных отправят в вынужденный отпуск.
https://ria.ru/20240118/politika-1921943230.html
https://ria.ru/20240114/vitse-prezident-1921190674.html
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в мире, сша, украина, джо байден, майк джонсон, вашингтон (штат), капитолий
В мире, США, Украина, Джо Байден, Майк Джонсон, Вашингтон (штат), Капитолий
Байден подписал закон о временном продлении финансировании правительства
Байден подписал закон о продлении финансировании правительства до марта
ВАШИНГТОН, 19 янв — РИА Новости. Президент США Джо Байден подписал закон о временном продлении финансирования правительства, избежав грозившего федеральным органам власти прекращения работы, сообщил Белый дом.
Ранее соответствующую временную резолюцию одобрили сенат и палата представителей. Документ обеспечивает финансирование работы исполнительной власти и государственных ведомств до марта.
США признали неотвратимое
Спикер палаты представителей республиканец Майк Джонсон
и лидер демократического большинства в сенате Чак Шумер
ранее достигли соглашения о финансировании работы правительства в размере 1,66 триллиона долларов на весь 2024 финансовый год, который начался в США с октября 2023 года. Тем не менее, у конгрессменов в Капитолии
не хватило времени, чтобы принять комплексный бюджет до наступления шатдауна, из-за чего законодателям и пришлось вновь пойти на временную резолюцию, которая стала уже третьей с начала текущего финансового года.
Проект временной резолюции по-прежнему не включает в себя финансирование Украины
, которая в конце декабря получила от США последний транш военной помощи, после чего ресурсы Вашингтона
иссякли. Средства на поддержку Киева
заложены в отдельном запросе Байдена на дополнительное финансирование для целей национальной безопасности. Администрация направила запрос в американский конгресс несколько месяцев назад. Всего Белый дом хочет получить около 106 миллиардов долларов, из которых примерно 60 предназначены для Украины.
В случае шатдауна первыми приостановили бы работу минсельхоз, минэнерго, минтранс и министерство по делам ветеранов. Остальная часть правительства США в условиях отсутствия постоянного бюджета прекратила бы функционировать с 3 февраля.
Шатдауном в США называется прекращение работы правительственных учреждений по причине отсутствия финансирования. При таком сценарии госслужащие, задействованные в критически важной работе, будут вынуждены продолжить выполнять свои обязанности без оплаты, в то время как остальных отправят в вынужденный отпуск.
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