https://ria.ru/20240119/altay-1922392937.html

Почти в 3,5 раза выросло число социальных предприятий на Алтае за 3 года

Почти в 3,5 раза выросло число социальных предприятий на Алтае за 3 года - РИА Новости, 19.01.2024

Почти в 3,5 раза выросло число социальных предприятий на Алтае за 3 года

В настоящий момент на территории Алтайского края свою деятельность ведут 139 социальных предприятий, три года назад их было 40, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 19.01.2024

2024-01-19T17:25

2024-01-19T17:25

2024-01-19T17:25

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МОСКВА, 19 янв - РИА Новости. В настоящий момент на территории Алтайского края свою деятельность ведут 139 социальных предприятий, три года назад их было 40, сообщает пресс-служба регионального управления по развитию предпринимательства и рыночной инфраструктуры. В ведомстве отмечают, что рост этого показателя связан с господдержкой, которую социальный бизнес получает в рамках нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы", который был инициирован главой государства Владимиром Путиным. Так, в прошлом году социальный статус позволил 29 предпринимателям получить на развитие бизнеса грант. Размер выплаты составил до 500 тысяч рублей. Например, в регионе работает спа-центр "Авиталь". Большинство работниц этой организации – многодетные мамы. Здесь они могут работать по удобному графику и стабильно получать зарплату. Кроме того, в Барнауле работает женский фитнес-клуб "ФитКурс", который могут посещать люди с ограниченными возможностями здоровья, и пенсионеры по фиксировано низким ценам. По словам главы Центра инноваций социальной сферы Алтайского фонда развития малого и среднего предпринимательства Ларисы Иванютиной, благодаря государственной поддержке в 2023 году точки роста получили многие социальные предприниматели края. "Социальное предпринимательство – это особый бизнес. Его представители стремятся помочь другим людям справиться с проблемами, участвуют в решении социальных вопросов общества. Эти добрые начинания стараемся постоянно поддерживать в рамках национального проекта "Малое и среднее предпринимательство". В течение минувшего года центр оказал более 1650 услуг представителям бизнеса и всем тем, кто хочет работать в сфере социального предпринимательства. Это грантовая поддержка, консультационные, методические, образовательные услуги", – цитирует пресс-служба Иванютину.

https://ria.ru/20240119/altay-1922345044.html

https://ria.ru/20240119/soglasheniya-1922302205.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

твой бизнес – новости, алтайский край, предприниматели