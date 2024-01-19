https://ria.ru/20240119/altay-1922345044.html
Овцы новых пород появились у фермера на Алтае
Овцы новых пород появились у фермера на Алтае - РИА Новости, 19.01.2024
Овцы новых пород появились у фермера на Алтае
У фермера Евгения Гулько из Республики Алтай появились овцы новых пород – дорпер и дорсет полл, сообщается на сайте регионального правительства. РИА Новости, 19.01.2024
2024-01-19T14:28
2024-01-19T14:28
2024-01-19T14:28
твой бизнес
твой бизнес – новости
республика алтай
усть-коксинский район
животные
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/13/1922345440_0:0:1100:619_1920x0_80_0_0_7cb9d083fd4341b07de5c09b87e60a49.jpg
МОСКВА, 19 янв - РИА Новости. У фермера Евгения Гулько из Республики Алтай появились овцы новых пород – дорпер и дорсет полл, сообщается на сайте регионального правительства. Фермер живет в селе Теректа Усть-Коксинского района. Животные новых пород прошли необходимый карантин. Сейчас в хозяйстве насчитывается 14 голов данных пород – 12 овец и два барана. Весной в планах у фермера купить еще новых овец этих пород. Эти породы характеризуются высокой плодовитостью и хорошей мясной продуктивностью. Между тем, овцы нуждаются в специальном уходе, а также у них должен быть определенный рацион питания. Алтайский фермер создал для своих животных все условия, обеспечив им теплое содержание. Он планирует на своей базе развивать агротуризм.
https://ria.ru/20240119/soglasheniya-1922302205.html
республика алтай
усть-коксинский район
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/13/1922345440_0:0:978:733_1920x0_80_0_0_f1a9d79a5beedaf31d4916be90dd79b9.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
твой бизнес – новости, республика алтай, усть-коксинский район, животные
Твой бизнес, Твой бизнес – новости, Республика Алтай, Усть-Коксинский район, Животные
МОСКВА, 19 янв - РИА Новости. У фермера Евгения Гулько из Республики Алтай появились овцы новых пород – дорпер и дорсет полл, сообщается на сайте регионального правительства.
Фермер живет в селе Теректа Усть-Коксинского района
. Животные новых пород прошли необходимый карантин. Сейчас в хозяйстве насчитывается 14 голов данных пород – 12 овец и два барана. Весной в планах у фермера купить еще новых овец этих пород.
Швейные предприятия РФ заключили первые соглашения с партнерами из Киргизии
Эти породы характеризуются высокой плодовитостью и хорошей мясной продуктивностью. Между тем, овцы нуждаются в специальном уходе, а также у них должен быть определенный рацион питания.
Алтайский фермер создал для своих животных все условия, обеспечив им теплое содержание. Он планирует на своей базе развивать агротуризм.