https://ria.ru/20240119/altay-1922345044.html

Овцы новых пород появились у фермера на Алтае

Овцы новых пород появились у фермера на Алтае - РИА Новости, 19.01.2024

Овцы новых пород появились у фермера на Алтае

У фермера Евгения Гулько из Республики Алтай появились овцы новых пород – дорпер и дорсет полл, сообщается на сайте регионального правительства. РИА Новости, 19.01.2024

2024-01-19T14:28

2024-01-19T14:28

2024-01-19T14:28

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МОСКВА, 19 янв - РИА Новости. У фермера Евгения Гулько из Республики Алтай появились овцы новых пород – дорпер и дорсет полл, сообщается на сайте регионального правительства. Фермер живет в селе Теректа Усть-Коксинского района. Животные новых пород прошли необходимый карантин. Сейчас в хозяйстве насчитывается 14 голов данных пород – 12 овец и два барана. Весной в планах у фермера купить еще новых овец этих пород. Эти породы характеризуются высокой плодовитостью и хорошей мясной продуктивностью. Между тем, овцы нуждаются в специальном уходе, а также у них должен быть определенный рацион питания. Алтайский фермер создал для своих животных все условия, обеспечив им теплое содержание. Он планирует на своей базе развивать агротуризм.

https://ria.ru/20240119/soglasheniya-1922302205.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

твой бизнес – новости, республика алтай, усть-коксинский район, животные