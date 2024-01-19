Рейтинг@Mail.ru
Овцы новых пород появились у фермера на Алтае - РИА Новости, 19.01.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка спецпроекта Твой бизнес
Твой бизнес
 
14:28 19.01.2024
https://ria.ru/20240119/altay-1922345044.html
Овцы новых пород появились у фермера на Алтае
Овцы новых пород появились у фермера на Алтае - РИА Новости, 19.01.2024
Овцы новых пород появились у фермера на Алтае
У фермера Евгения Гулько из Республики Алтай появились овцы новых пород – дорпер и дорсет полл, сообщается на сайте регионального правительства. РИА Новости, 19.01.2024
2024-01-19T14:28
2024-01-19T14:28
твой бизнес
твой бизнес – новости
республика алтай
усть-коксинский район
животные
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/13/1922345440_0:0:1100:619_1920x0_80_0_0_7cb9d083fd4341b07de5c09b87e60a49.jpg
МОСКВА, 19 янв - РИА Новости. У фермера Евгения Гулько из Республики Алтай появились овцы новых пород – дорпер и дорсет полл, сообщается на сайте регионального правительства. Фермер живет в селе Теректа Усть-Коксинского района. Животные новых пород прошли необходимый карантин. Сейчас в хозяйстве насчитывается 14 голов данных пород – 12 овец и два барана. Весной в планах у фермера купить еще новых овец этих пород. Эти породы характеризуются высокой плодовитостью и хорошей мясной продуктивностью. Между тем, овцы нуждаются в специальном уходе, а также у них должен быть определенный рацион питания. Алтайский фермер создал для своих животных все условия, обеспечив им теплое содержание. Он планирует на своей базе развивать агротуризм.
https://ria.ru/20240119/soglasheniya-1922302205.html
республика алтай
усть-коксинский район
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Артем Смирнов
Артем Смирнов
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/13/1922345440_0:0:978:733_1920x0_80_0_0_f1a9d79a5beedaf31d4916be90dd79b9.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
твой бизнес – новости, республика алтай, усть-коксинский район, животные
Твой бизнес, Твой бизнес – новости, Республика Алтай, Усть-Коксинский район, Животные

Овцы новых пород появились у фермера на Алтае

© Фото : правительство Республики АлтайОвцы новых пород появились у фермера на Алтае
Овцы новых пород появились у фермера на Алтае - РИА Новости, 1920, 19.01.2024
© Фото : правительство Республики Алтай
Овцы новых пород появились у фермера на Алтае
Читать ria.ru в
МОСКВА, 19 янв - РИА Новости. У фермера Евгения Гулько из Республики Алтай появились овцы новых пород – дорпер и дорсет полл, сообщается на сайте регионального правительства.
Фермер живет в селе Теректа Усть-Коксинского района. Животные новых пород прошли необходимый карантин. Сейчас в хозяйстве насчитывается 14 голов данных пород – 12 овец и два барана. Весной в планах у фермера купить еще новых овец этих пород.
Сотрудница в цехе швейной фабрики - РИА Новости, 1920, 19.01.2024
Швейные предприятия РФ заключили первые соглашения с партнерами из Киргизии
12:19
Эти породы характеризуются высокой плодовитостью и хорошей мясной продуктивностью. Между тем, овцы нуждаются в специальном уходе, а также у них должен быть определенный рацион питания.
Алтайский фермер создал для своих животных все условия, обеспечив им теплое содержание. Он планирует на своей базе развивать агротуризм.
 
Твой бизнесТвой бизнес – новостиРеспублика АлтайУсть-Коксинский районЖивотные
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала