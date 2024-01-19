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В центре Вены прошла акция фермеров, приехавших на тракторах - РИА Новости, 19.01.2024
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16:57 19.01.2024 (обновлено: 17:36 19.01.2024)
https://ria.ru/20240119/aktsiya-1922389102.html
В центре Вены прошла акция фермеров, приехавших на тракторах
В центре Вены прошла акция фермеров, приехавших на тракторах - РИА Новости, 19.01.2024
В центре Вены прошла акция фермеров, приехавших на тракторах
Вслед за своими соседями из ФРГ демонстрацию решили провести и австрийские фермеры, в пятницу они собрались в центре Вены перед ведомством канцлера республики,... РИА Новости, 19.01.2024
2024-01-19T16:57
2024-01-19T17:36
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ВЕНА, 19 янв - РИА Новости. Вслед за своими соседями из ФРГ демонстрацию решили провести и австрийские фермеры, в пятницу они собрались в центре Вены перед ведомством канцлера республики, чтобы привлечь внимание властей к излишней бюрократии и стремительно растущим ценам на производство в сельском хозяйстве страны, передает корреспондент РИА Новости. Перед ведомством канцлера Австрии на площади Бальхаусплатц в Вене фермеры выстроили около десятка тракторов. Протестующие пришли с барабанами, австрийскими флагами и плакатами, на которых выражен протест против излишней бюрократии, тотального контроля и чрезмерно регулируемой аграрной политики ЕС. "Полезная продукция наших фермеров вместо червей и насекомых; ...искусственного мяса из з3D-принтера; ...генных технологий" - указано на одном из плакате демонстрантов. "Австрийское сельское хозяйство существует не только для нас, фермеров, а для всех нас, для всех австрийцев и австриек… Мы все в одной лодке… Каждый из нас понимает, что значит платить больше за энергию, за топливо, …это касается каждого. И в сельском хозяйстве та же проблема. У нас чрезвычайные расходы", - заявил со сцены перед ведомством канцлера фермер из города Санкт-Фалентин федеральной земли Нижняя Австрия, указав на то, что протест австрийских аграриев не является политическим. Участники демонстрации также высказали обеспокоенность в связи с излишней бюрократией в сельском хозяйстве страны, развитием генных технологий, ввозом украинского зерна и потребовали справедливой оплаты за свой труд. Поддержку акции оказала Австрийская партия свободы (АПС), ее депутат, курирующий сельское хозяйство, также выступил со сцены, указав на проблему, при которой ввоз украинского зерна влияет на внутренние цены в Австрию, призвав остановить это, при этом он подчеркнул, что он тем самым не пытается высказать поддержку России или Украине. Ранее с волной протестов фермеров столкнулась Германия, аграрии выступали против планов правительства по отмене субсидий для них.
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Протест австрийских фермеров в Вене
Протест австрийских фермеров в Вене
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в мире, вена, австрия, россия, евросоюз
В мире, Вена, Австрия, Россия, Евросоюз
В центре Вены прошла акция фермеров, приехавших на тракторах

В центре Вены прошла акция фермеров, приехавших на тракторах, против бюрократии

Читать ria.ru в
ВЕНА, 19 янв - РИА Новости. Вслед за своими соседями из ФРГ демонстрацию решили провести и австрийские фермеры, в пятницу они собрались в центре Вены перед ведомством канцлера республики, чтобы привлечь внимание властей к излишней бюрократии и стремительно растущим ценам на производство в сельском хозяйстве страны, передает корреспондент РИА Новости.
Перед ведомством канцлера Австрии на площади Бальхаусплатц в Вене фермеры выстроили около десятка тракторов. Протестующие пришли с барабанами, австрийскими флагами и плакатами, на которых выражен протест против излишней бюрократии, тотального контроля и чрезмерно регулируемой аграрной политики ЕС.
© AFP 2024 / APA/Hans Klaus TechtАвстрийские фермеры во время протеста в центре Вены
Австрийские фермеры во время протеста в центре Вены - РИА Новости, 1920, 19.01.2024
© AFP 2024 / APA/Hans Klaus Techt
Австрийские фермеры во время протеста в центре Вены
"Полезная продукция наших фермеров вместо червей и насекомых; ...искусственного мяса из з3D-принтера; ...генных технологий" - указано на одном из плакате демонстрантов.
"Австрийское сельское хозяйство существует не только для нас, фермеров, а для всех нас, для всех австрийцев и австриек… Мы все в одной лодке… Каждый из нас понимает, что значит платить больше за энергию, за топливо, …это касается каждого. И в сельском хозяйстве та же проблема. У нас чрезвычайные расходы", - заявил со сцены перед ведомством канцлера фермер из города Санкт-Фалентин федеральной земли Нижняя Австрия, указав на то, что протест австрийских аграриев не является политическим.
Участники демонстрации также высказали обеспокоенность в связи с излишней бюрократией в сельском хозяйстве страны, развитием генных технологий, ввозом украинского зерна и потребовали справедливой оплаты за свой труд.
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Ранее с волной протестов фермеров столкнулась Германия, аграрии выступали против планов правительства по отмене субсидий для них.
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