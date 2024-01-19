https://ria.ru/20240119/agent-1922309792.html
В Хабаровске задержали украинского агента
В Хабаровске задержали украинского агента - РИА Новости, 19.01.2024
В Хабаровске задержали украинского агента
В Хабаровске задержали агента украинской разведки, планировавшего убийства российских военных, сообщила ФСБ. РИА Новости, 19.01.2024
2024-01-19T12:32
2024-01-19T12:32
2024-01-19T13:24
происшествия
хабаровск
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
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МОСКВА, 19 янв — РИА Новости. В Хабаровске задержали агента украинской разведки, планировавшего убийства российских военных, сообщила ФСБ."Установлено, что задержанный по поручению иностранной спецслужбы планировал физическое уничтожение военнослужащих воинских частей, дислоцированных на территории Хабаровского края", — говорится в релизе.Кроме того, хабаровчанин по заданию Главного управления разведки Минобороны Украины собирал и передавал информацию о радиочастотах, которые использует российское оборонное ведомство, а также о военнослужащих, участвующих в СВО.Возбуждено уголовное дело по статье "Госизмена", по ней может грозить пожизненное заключение.
https://ria.ru/20240112/agent-1921027426.html
хабаровск
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, хабаровск, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
Происшествия, Хабаровск, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
В Хабаровске задержали украинского агента
ФСБ: в Хабаровске задержали украинского агента, планировавшего убийство военных