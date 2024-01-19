https://ria.ru/20240119/agent-1922309792.html

В Хабаровске задержали украинского агента

В Хабаровске задержали украинского агента - РИА Новости, 19.01.2024

В Хабаровске задержали украинского агента

В Хабаровске задержали агента украинской разведки, планировавшего убийства российских военных, сообщила ФСБ. РИА Новости, 19.01.2024

2024-01-19T12:32

2024-01-19T12:32

2024-01-19T13:24

происшествия

хабаровск

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

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МОСКВА, 19 янв — РИА Новости. В Хабаровске задержали агента украинской разведки, планировавшего убийства российских военных, сообщила ФСБ."Установлено, что задержанный по поручению иностранной спецслужбы планировал физическое уничтожение военнослужащих воинских частей, дислоцированных на территории Хабаровского края", — говорится в релизе.Кроме того, хабаровчанин по заданию Главного управления разведки Минобороны Украины собирал и передавал информацию о радиочастотах, которые использует российское оборонное ведомство, а также о военнослужащих, участвующих в СВО.Возбуждено уголовное дело по статье "Госизмена", по ней может грозить пожизненное заключение.

https://ria.ru/20240112/agent-1921027426.html

хабаровск

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2024

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, хабаровск, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)