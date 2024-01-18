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Боец "Ахмата": женская рота ВСУ появилась на Кременском участке фронта

Боец "Ахмата": женская рота ВСУ появилась на Кременском участке фронта - РИА Новости, 18.01.2024

Боец "Ахмата": женская рота ВСУ появилась на Кременском участке фронта

На позициях украинской армии на Кременском участке фронта появилась рота, состоящая из женщин, рассказал в беседе с РИА Новости боец спецназа "Ахмат" с позывным РИА Новости, 18.01.2024

2024-01-18T06:37

2024-01-18T06:37

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КРЕМЕННАЯ (ЛНР), 18 янв — РИА Новости. На позициях украинской армии на Кременском участке фронта появилась рота, состоящая из женщин, рассказал в беседе с РИА Новости боец спецназа "Ахмат" с позывным Аид."Они завели сейчас 111-ю бригаду территориальной обороны, "Азов"* — подмога пришла к 12-й бригаде СПН. Много разных заходит <...> Самое удивительное — это, конечно, женская рота на "болото" зашла, состоящая исключительно из женщин", — сказал Аид.По его словам, женское подразделение, предположительно, состоит из добровольцев, носит название К-2 и принадлежит 54-й бригаде ВСУ."С таким мы еще не сталкивались, конечно. Думали, может, акустические ловушки, может, кажется (что слышны голоса. — Прим. ред.), а потом радиоперехваты послушали, и да, там женщины стоят", — пояснил боец.Он уточнил, что женщины на этом участке фронта выполняют функции операторов БПЛА и снайперов."Ну, они хорошие специалисты БПЛА <...> Снайперскую работу тяжело оценить, пока что мы с ними ведем "переписку" снайперскими выстрелами, с помощью БПЛА, артиллерии. Ну, когда пойдем на штурм, посмотрим, как они себя поведут", — добавил собеседник агентства.В октябре Минобороны Украины заявило, что за последние два года число женщин-военнослужащих выросло на 40 процентов, или на 12 тысяч, сейчас в рядах ВСУ проходят службу почти 43 тысячи из них. Причем если раньше контракт на прохождение военной службы могли заключать с женщинами в возрасте от 18 до 40 лет, то сейчас — до 60 лет, как и с мужчинами. Кроме того, в 2019 году украинское правительство разрешило девушкам поступать в военные лицеи.По словам министра обороны Рустема Умерова, уже в январе его ведомство впервые закупило 50 тысяч комплектов женской военной формы. Это произошло на фоне нехватки бойцов в ВСУ из-за огромных потерь и мобилизации новых категорий граждан.* Запрещенная в России террористическая организация.

https://ria.ru/20240110/vsu-1920478407.html

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Боец спецназа "Ахмат" о женской роте ВСУ на Кременском направлении Боец спецназа "Ахмат" о женской роте ВСУ на Кременском направлении 2024-01-18T06:37 true PT3M55S

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в мире, украина, вооруженные силы украины, рустем умеров, донбасс, россия