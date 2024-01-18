https://ria.ru/20240118/zhenschiny-1921977487.html
Боец "Ахмата": женская рота ВСУ появилась на Кременском участке фронта
Боец "Ахмата": женская рота ВСУ появилась на Кременском участке фронта - РИА Новости, 18.01.2024
Боец "Ахмата": женская рота ВСУ появилась на Кременском участке фронта
На позициях украинской армии на Кременском участке фронта появилась рота, состоящая из женщин, рассказал в беседе с РИА Новости боец спецназа "Ахмат" с позывным РИА Новости, 18.01.2024
2024-01-18T06:37
2024-01-18T06:37
2024-01-18T09:16
специальная военная операция на украине
в мире
украина
вооруженные силы украины
рустем умеров
донбасс
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/12/1921985595_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_238230649f9d7bc0819c15a6fee70c59.jpg
КРЕМЕННАЯ (ЛНР), 18 янв — РИА Новости. На позициях украинской армии на Кременском участке фронта появилась рота, состоящая из женщин, рассказал в беседе с РИА Новости боец спецназа "Ахмат" с позывным Аид."Они завели сейчас 111-ю бригаду территориальной обороны, "Азов"* — подмога пришла к 12-й бригаде СПН. Много разных заходит <...> Самое удивительное — это, конечно, женская рота на "болото" зашла, состоящая исключительно из женщин", — сказал Аид.По его словам, женское подразделение, предположительно, состоит из добровольцев, носит название К-2 и принадлежит 54-й бригаде ВСУ."С таким мы еще не сталкивались, конечно. Думали, может, акустические ловушки, может, кажется (что слышны голоса. — Прим. ред.), а потом радиоперехваты послушали, и да, там женщины стоят", — пояснил боец.Он уточнил, что женщины на этом участке фронта выполняют функции операторов БПЛА и снайперов."Ну, они хорошие специалисты БПЛА <...> Снайперскую работу тяжело оценить, пока что мы с ними ведем "переписку" снайперскими выстрелами, с помощью БПЛА, артиллерии. Ну, когда пойдем на штурм, посмотрим, как они себя поведут", — добавил собеседник агентства.В октябре Минобороны Украины заявило, что за последние два года число женщин-военнослужащих выросло на 40 процентов, или на 12 тысяч, сейчас в рядах ВСУ проходят службу почти 43 тысячи из них. Причем если раньше контракт на прохождение военной службы могли заключать с женщинами в возрасте от 18 до 40 лет, то сейчас — до 60 лет, как и с мужчинами. Кроме того, в 2019 году украинское правительство разрешило девушкам поступать в военные лицеи.По словам министра обороны Рустема Умерова, уже в январе его ведомство впервые закупило 50 тысяч комплектов женской военной формы. Это произошло на фоне нехватки бойцов в ВСУ из-за огромных потерь и мобилизации новых категорий граждан.* Запрещенная в России террористическая организация.
https://ria.ru/20240110/vsu-1920478407.html
https://ria.ru/20240117/mobilizatsiya-1921941589.html
украина
донбасс
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/12/1921985595_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_4ed2e3926bc04561ade8d8a97839dfbb.jpg
Боец спецназа "Ахмат" о женской роте ВСУ на Кременском направлении
Боец спецназа "Ахмат" о женской роте ВСУ на Кременском направлении
2024-01-18T06:37
true
PT3M55S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, вооруженные силы украины, рустем умеров, донбасс, россия
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Вооруженные силы Украины, Рустем Умеров, Донбасс, Россия
Боец "Ахмата": женская рота ВСУ появилась на Кременском участке фронта
Боец "Ахмата" сообщил о появлении женской роты ВСУ на Кременском участке фронта
КРЕМЕННАЯ (ЛНР), 18 янв — РИА Новости.
На позициях украинской армии на Кременском участке фронта появилась рота, состоящая из женщин, рассказал в беседе
с РИА Новости боец спецназа "Ахмат" с позывным Аид.
"Они завели сейчас 111-ю бригаду территориальной обороны, "Азов"* — подмога пришла к 12-й бригаде СПН. Много разных заходит <...> Самое удивительное — это, конечно, женская рота на "болото" зашла, состоящая исключительно из женщин", — сказал Аид.
По его словам, женское подразделение, предположительно, состоит из добровольцев, носит название К-2 и принадлежит 54-й бригаде ВСУ.
"С таким мы еще не сталкивались, конечно. Думали, может, акустические ловушки, может, кажется (что слышны голоса. — Прим. ред.), а потом радиоперехваты послушали, и да, там женщины стоят", — пояснил боец.
В ВСУ стали забирать женщин в возрасте до 60 лет, рассказал военнопленный
Он уточнил, что женщины на этом участке фронта выполняют функции операторов БПЛА и снайперов.
"Ну, они хорошие специалисты БПЛА <...> Снайперскую работу тяжело оценить, пока что мы с ними ведем "переписку" снайперскими выстрелами, с помощью БПЛА, артиллерии. Ну, когда пойдем на штурм, посмотрим, как они себя поведут", — добавил собеседник агентства.
В октябре Минобороны Украины заявило, что за последние два года число женщин-военнослужащих выросло на 40 процентов, или на 12 тысяч, сейчас в рядах ВСУ проходят службу почти 43 тысячи из них. Причем если раньше контракт на прохождение военной службы могли заключать с женщинами в возрасте от 18 до 40 лет, то сейчас — до 60 лет, как и с мужчинами. Кроме того, в 2019 году украинское правительство разрешило девушкам поступать в военные лицеи.
По словам министра обороны Рустема Умерова
, уже в январе его ведомство впервые закупило 50 тысяч комплектов женской военной формы. Это произошло на фоне нехватки бойцов в ВСУ из-за огромных потерь и мобилизации новых категорий граждан.
* Запрещенная в России террористическая организация.
В Раде прокомментировали скандальный законопроект о мобилизации на Украине