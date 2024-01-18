https://ria.ru/20240118/zemlyachestvo-1922117763.html

Российские мусульмане осудили главу узбекского землячества за пост о СВО

Российские мусульмане осудили главу узбекского землячества за пост о СВО - РИА Новости, 18.01.2024

Российские мусульмане осудили главу узбекского землячества за пост о СВО

Руководители духовных управлений мусульман РФ резко осудили главу межрегионального узбекского землячества "Ватандош" Усмана Баратова, назвав его пост в соцсетях РИА Новости, 18.01.2024

2024-01-18T14:51

2024-01-18T14:51

2024-01-18T14:51

религия

россия

вооруженные силы рф

узбекистан

религия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/15/1866804022_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_68b7a2dcc8b395716ab4f1e25d92f588.jpg

МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. Руководители духовных управлений мусульман РФ резко осудили главу межрегионального узбекского землячества "Ватандош" Усмана Баратова, назвав его пост в соцсетях недопустимыми высказываниями по отношению к участникам СВО. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин ранее поручил возбудить уголовное дело против Баратова, опубликовавшего в соцсетях оскорбительный пост об участниках спецоперации. Вице-спикер Госдумы Петр Толстой заявил, комментируя возбуждение уголовного дела, что национальные диаспоры и общины должны четко следовать российским законам, в остальных случаях необходима немедленная и жесткая реакция со стороны государства. "Слова главы межрегионального узбекского землячества "Ватандош" Усмана Баратова, опубликованные в социальных сетях, не отражают точку зрения российской уммы. Если данная публикация сделана действительно им, а не злоумышленниками в результате взлома, то это лишь его личная позиция, причем, весьма противоречивая, недопустимая. Мы его позицию не разделяем", - рассказал муфтий Москвы Шамиль Аляутдинов. Он отметил, что в настоящее время в зоне СВО находятся много мусульман самых разных национальностей, в том числе, как и Баратов, узбеков, граждан России. "Это простые солдаты, которым, думаю, далеко не по душе слова Баратова. Это мягко говоря", - добавил Аляутдинов. Председатель Координационного центра мусульман Северного Кавказа (КЦМ СК) Исмаил Бердиев заявил РИА Новости, что правоверные выступают с резким осуждением действий Баратова. "Наши ребята, независимо от конфессиональной принадлежности, на передовой в СВО показали бы Баратову, как надо Родину любить. Известно, когда-то Баратов собирал хлопок в своем совхозе. Вот пусть туда и едет. Это не представитель уммы (исламской общины), а какой-то мимо проходящий человек, чужой для нас", - отметил Бердиев.

https://ria.ru/20240118/zemlyachestva-1921984688.html

https://ria.ru/20230424/podderzhka-1867241533.html

россия

узбекистан

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

россия, вооруженные силы рф, узбекистан, религия