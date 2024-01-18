https://ria.ru/20240118/zemlyachestvo-1922117763.html
Российские мусульмане осудили главу узбекского землячества за пост о СВО
Российские мусульмане осудили главу узбекского землячества за пост о СВО - РИА Новости, 18.01.2024
Российские мусульмане осудили главу узбекского землячества за пост о СВО
Руководители духовных управлений мусульман РФ резко осудили главу межрегионального узбекского землячества "Ватандош" Усмана Баратова, назвав его пост в соцсетях РИА Новости, 18.01.2024
2024-01-18T14:51
2024-01-18T14:51
2024-01-18T14:51
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МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. Руководители духовных управлений мусульман РФ резко осудили главу межрегионального узбекского землячества "Ватандош" Усмана Баратова, назвав его пост в соцсетях недопустимыми высказываниями по отношению к участникам СВО. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин ранее поручил возбудить уголовное дело против Баратова, опубликовавшего в соцсетях оскорбительный пост об участниках спецоперации. Вице-спикер Госдумы Петр Толстой заявил, комментируя возбуждение уголовного дела, что национальные диаспоры и общины должны четко следовать российским законам, в остальных случаях необходима немедленная и жесткая реакция со стороны государства. "Слова главы межрегионального узбекского землячества "Ватандош" Усмана Баратова, опубликованные в социальных сетях, не отражают точку зрения российской уммы. Если данная публикация сделана действительно им, а не злоумышленниками в результате взлома, то это лишь его личная позиция, причем, весьма противоречивая, недопустимая. Мы его позицию не разделяем", - рассказал муфтий Москвы Шамиль Аляутдинов. Он отметил, что в настоящее время в зоне СВО находятся много мусульман самых разных национальностей, в том числе, как и Баратов, узбеков, граждан России. "Это простые солдаты, которым, думаю, далеко не по душе слова Баратова. Это мягко говоря", - добавил Аляутдинов. Председатель Координационного центра мусульман Северного Кавказа (КЦМ СК) Исмаил Бердиев заявил РИА Новости, что правоверные выступают с резким осуждением действий Баратова. "Наши ребята, независимо от конфессиональной принадлежности, на передовой в СВО показали бы Баратову, как надо Родину любить. Известно, когда-то Баратов собирал хлопок в своем совхозе. Вот пусть туда и едет. Это не представитель уммы (исламской общины), а какой-то мимо проходящий человек, чужой для нас", - отметил Бердиев.
https://ria.ru/20240118/zemlyachestva-1921984688.html
https://ria.ru/20230424/podderzhka-1867241533.html
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РИА Новости
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россия, вооруженные силы рф, узбекистан, религия
Религия, Россия, Вооруженные силы РФ, Узбекистан, Религия
Российские мусульмане осудили главу узбекского землячества за пост о СВО
Муфтий: мусульмане в РФ не разделяют мнение главы узбекского землячества об СВО
МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. Руководители духовных управлений мусульман РФ резко осудили главу межрегионального узбекского землячества "Ватандош" Усмана Баратова, назвав его пост в соцсетях недопустимыми высказываниями по отношению к участникам СВО.
Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин
ранее поручил возбудить уголовное дело против Баратова, опубликовавшего в соцсетях оскорбительный пост об участниках спецоперации. Вице-спикер Госдумы Петр Толстой
заявил, комментируя возбуждение уголовного дела, что национальные диаспоры и общины должны четко следовать российским законам, в остальных случаях необходима немедленная и жесткая реакция со стороны государства.
Время землячеств в России истекло
"Слова главы межрегионального узбекского землячества "Ватандош" Усмана Баратова, опубликованные в социальных сетях, не отражают точку зрения российской уммы. Если данная публикация сделана действительно им, а не злоумышленниками в результате взлома, то это лишь его личная позиция, причем, весьма противоречивая, недопустимая. Мы его позицию не разделяем", - рассказал муфтий Москвы Шамиль Аляутдинов.
Он отметил, что в настоящее время в зоне СВО находятся много мусульман самых разных национальностей, в том числе, как и Баратов, узбеков, граждан России.
"Это простые солдаты, которым, думаю, далеко не по душе слова Баратова. Это мягко говоря", - добавил Аляутдинов.
Председатель Координационного центра мусульман Северного Кавказа (КЦМ СК) Исмаил Бердиев
заявил РИА Новости, что правоверные выступают с резким осуждением действий Баратова.
"Наши ребята, независимо от конфессиональной принадлежности, на передовой в СВО показали бы Баратову, как надо Родину любить. Известно, когда-то Баратов собирал хлопок в своем совхозе. Вот пусть туда и едет. Это не представитель уммы (исламской общины), а какой-то мимо проходящий человек, чужой для нас", - отметил Бердиев.
Российский боец сообщил о взаимовыручке между мусульманами и христианами