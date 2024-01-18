https://ria.ru/20240118/zemletryasenie-1921994384.html
В центральной части Турции произошло землетрясение
В центральной части Турции произошло землетрясение - РИА Новости, 18.01.2024
В центральной части Турции произошло землетрясение
Землетрясение магнитудой 4 произошло в турецкой провинции Кайсери, в центральной части страны, сообщило Управление по ликвидации последствий стихийных бедствий... РИА Новости, 18.01.2024
2024-01-18T09:35
2024-01-18T09:35
2024-01-18T09:35
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АНКАРА, 18 янв - РИА Новости. Землетрясение магнитудой 4 произошло в турецкой провинции Кайсери, в центральной части страны, сообщило Управление по ликвидации последствий стихийных бедствий (AFAD). Согласно сообщению ведомства в соцсети Х, подземные толчки зарегистрированы в районе Яхьялы в 09.05 мск. Очаг землетрясения залегал на глубине 18,98 километра.
https://ria.ru/20240117/zemletryasenie-1921904757.html
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в мире, турция, кайсери, землетрясение
В мире, Турция, Кайсери, Землетрясение
В центральной части Турции произошло землетрясение
AFAD: землетрясение магнитудой 4 произошло в турецкой провинции Кайсери