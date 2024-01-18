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В центральной части Турции произошло землетрясение - РИА Новости, 18.01.2024
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09:35 18.01.2024
https://ria.ru/20240118/zemletryasenie-1921994384.html
В центральной части Турции произошло землетрясение
В центральной части Турции произошло землетрясение - РИА Новости, 18.01.2024
В центральной части Турции произошло землетрясение
Землетрясение магнитудой 4 произошло в турецкой провинции Кайсери, в центральной части страны, сообщило Управление по ликвидации последствий стихийных бедствий... РИА Новости, 18.01.2024
2024-01-18T09:35
2024-01-18T09:35
в мире
турция
кайсери
землетрясение
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АНКАРА, 18 янв - РИА Новости. Землетрясение магнитудой 4 произошло в турецкой провинции Кайсери, в центральной части страны, сообщило Управление по ликвидации последствий стихийных бедствий (AFAD). Согласно сообщению ведомства в соцсети Х, подземные толчки зарегистрированы в районе Яхьялы в 09.05 мск. Очаг землетрясения залегал на глубине 18,98 километра.
https://ria.ru/20240117/zemletryasenie-1921904757.html
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в мире, турция, кайсери, землетрясение
В мире, Турция, Кайсери, Землетрясение
В центральной части Турции произошло землетрясение

AFAD: землетрясение магнитудой 4 произошло в турецкой провинции Кайсери

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкСейсмограммы
Сейсмограммы - РИА Новости, 1920, 18.01.2024
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Сейсмограммы. Архивное фото
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АНКАРА, 18 янв - РИА Новости. Землетрясение магнитудой 4 произошло в турецкой провинции Кайсери, в центральной части страны, сообщило Управление по ликвидации последствий стихийных бедствий (AFAD).
Согласно сообщению ведомства в соцсети Х, подземные толчки зарегистрированы в районе Яхьялы в 09.05 мск.
Очаг землетрясения залегал на глубине 18,98 километра.
Сейсмограф - РИА Новости, 1920, 17.01.2024
На юге Филиппин зафиксировали землетрясение магнитудой 5,6
17 января, 17:09
 
В миреТурцияКайсериЗемлетрясение
 
 
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