Рейтинг@Mail.ru
Зеленский запретил украинцам "просто дышать" - РИА Новости, 18.01.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
15:42 18.01.2024 (обновлено: 18:56 18.01.2024)
https://ria.ru/20240118/zelenskiy-1922136874.html
Зеленский запретил украинцам "просто дышать"
Зеленский запретил украинцам "просто дышать" - РИА Новости, 18.01.2024
Зеленский запретил украинцам "просто дышать"
Президент Украины Владимир Зеленский на форуме в Давосе заявил, что украинцы не имеют права "просто дышать воздухом". РИА Новости, 18.01.2024
2024-01-18T15:42
2024-01-18T18:56
специальная военная операция на украине
в мире
украина
давос
владимир зеленский
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/10/1921689124_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_fc391ba60e7950f5a6e6bf0eb1ded8df.jpg
МОСКВА, 18 янв — РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский на форуме в Давосе заявил, что украинцы не имеют права "просто дышать воздухом"."Нельзя просто дышать воздухом, у нас война, поэтому ты либо работаешь, либо воюешь, и это факт", — сказал он, отвечая на вопрос о мобилизации.В декабре правительство Украины внесло в парламент законопроект о мобилизации. В нем предлагалось отменить срочную службу и отсрочку по мобилизации для инвалидов третьей группы, обязать военнообязанных регистрироваться в электронном кабинете призывника, являться по вызову в военкомат в сроки и место, указанное в повестке. Нижняя планка возраста для мобилизации снижалась с 27 до 25 лет. Документ вызвал негодование политиков и общественности и был отправлен на доработку.На Украине с февраля 2022 года действует режим военного положения и всеобщая мобилизация. Мужчинам в возрасте от 18 до 60 лет запрещено выезжать из страны. Повестки могут вручить в самых разных местах: на улицах, автозаправках или в кафе. При этом силовики и военные практикуют облавы на призывников, зачастую применяя насилие.
https://ria.ru/20240118/davos-1921972533.html
https://ria.ru/20240118/zelenskiy-1921968498.html
украина
давос
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/10/1921689124_174:0:2903:2047_1920x0_80_0_0_4ffbed2523763ba7c21ccb293c0a2cd4.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, давос, владимир зеленский, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Давос, Владимир Зеленский, Вооруженные силы Украины
Зеленский запретил украинцам "просто дышать"

Зеленский заявил в Давосе, что жителям Украины нельзя просто дышать воздухом

© AP Photo / Markus SchreiberПрезидент Украины Владимир Зеленский во время выступления на Всемирном экономическом форуме в Давосе
Президент Украины Владимир Зеленский во время выступления на Всемирном экономическом форуме в Давосе - РИА Новости, 1920, 18.01.2024
© AP Photo / Markus Schreiber
Президент Украины Владимир Зеленский во время выступления на Всемирном экономическом форуме в Давосе
Читать ria.ru в
МОСКВА, 18 янв — РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский на форуме в Давосе заявил, что украинцы не имеют права "просто дышать воздухом".
"Нельзя просто дышать воздухом, у нас война, поэтому ты либо работаешь, либо воюешь, и это факт", — сказал он, отвечая на вопрос о мобилизации.
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 18.01.2024
Китай нанес неожиданный удар по Зеленскому, пишут СМИ
Вчера, 04:36
В декабре правительство Украины внесло в парламент законопроект о мобилизации. В нем предлагалось отменить срочную службу и отсрочку по мобилизации для инвалидов третьей группы, обязать военнообязанных регистрироваться в электронном кабинете призывника, являться по вызову в военкомат в сроки и место, указанное в повестке. Нижняя планка возраста для мобилизации снижалась с 27 до 25 лет. Документ вызвал негодование политиков и общественности и был отправлен на доработку.
На Украине с февраля 2022 года действует режим военного положения и всеобщая мобилизация. Мужчинам в возрасте от 18 до 60 лет запрещено выезжать из страны. Повестки могут вручить в самых разных местах: на улицах, автозаправках или в кафе. При этом силовики и военные практикуют облавы на призывников, зачастую применяя насилие.
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 18.01.2024
"Харя не треснет?" Депутат Рады набросился на Зеленского с обвинениями
Вчера, 02:30
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаДавосВладимир ЗеленскийВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала