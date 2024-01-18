https://ria.ru/20240118/zelenskiy-1922136874.html
Зеленский запретил украинцам "просто дышать"
Зеленский запретил украинцам "просто дышать" - РИА Новости, 18.01.2024
Зеленский запретил украинцам "просто дышать"
Президент Украины Владимир Зеленский на форуме в Давосе заявил, что украинцы не имеют права "просто дышать воздухом". РИА Новости, 18.01.2024
2024-01-18T15:42
2024-01-18T15:42
2024-01-18T18:56
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МОСКВА, 18 янв — РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский на форуме в Давосе заявил, что украинцы не имеют права "просто дышать воздухом"."Нельзя просто дышать воздухом, у нас война, поэтому ты либо работаешь, либо воюешь, и это факт", — сказал он, отвечая на вопрос о мобилизации.В декабре правительство Украины внесло в парламент законопроект о мобилизации. В нем предлагалось отменить срочную службу и отсрочку по мобилизации для инвалидов третьей группы, обязать военнообязанных регистрироваться в электронном кабинете призывника, являться по вызову в военкомат в сроки и место, указанное в повестке. Нижняя планка возраста для мобилизации снижалась с 27 до 25 лет. Документ вызвал негодование политиков и общественности и был отправлен на доработку.На Украине с февраля 2022 года действует режим военного положения и всеобщая мобилизация. Мужчинам в возрасте от 18 до 60 лет запрещено выезжать из страны. Повестки могут вручить в самых разных местах: на улицах, автозаправках или в кафе. При этом силовики и военные практикуют облавы на призывников, зачастую применяя насилие.
https://ria.ru/20240118/davos-1921972533.html
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в мире, украина, давос, владимир зеленский, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Давос, Владимир Зеленский, Вооруженные силы Украины
Зеленский запретил украинцам "просто дышать"
Зеленский заявил в Давосе, что жителям Украины нельзя просто дышать воздухом
МОСКВА, 18 янв — РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский на форуме в Давосе заявил, что украинцы не имеют права "просто дышать воздухом".
"Нельзя просто дышать воздухом, у нас война, поэтому ты либо работаешь, либо воюешь, и это факт", — сказал он, отвечая на вопрос о мобилизации.
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В декабре правительство Украины внесло в парламент законопроект о мобилизации. В нем предлагалось отменить срочную службу и отсрочку по мобилизации для инвалидов третьей группы, обязать военнообязанных регистрироваться в электронном кабинете призывника, являться по вызову в военкомат в сроки и место, указанное в повестке. Нижняя планка возраста для мобилизации снижалась с 27 до 25 лет. Документ вызвал негодование политиков и общественности и был отправлен на доработку.
На Украине с февраля 2022 года действует режим военного положения и всеобщая мобилизация. Мужчинам в возрасте от 18 до 60 лет запрещено выезжать из страны. Повестки могут вручить в самых разных местах: на улицах, автозаправках или в кафе. При этом силовики и военные практикуют облавы на призывников, зачастую применяя насилие.
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