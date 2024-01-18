https://ria.ru/20240118/zelenskiy-1922048449.html
Лавров заявил, что Зеленский лжет всему миру
Лавров заявил, что Зеленский лжет всему миру - РИА Новости, 18.01.2024
Лавров заявил, что Зеленский лжет всему миру
Владимир Зеленский врет мировому сообществу с трибуны Давоса, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 18.01.2024
2024-01-18T12:24
2024-01-18T12:24
2024-01-18T12:37
давос
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россия
сергей лавров
украина
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
владимир зеленский
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МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. Владимир Зеленский врет мировому сообществу с трибуны Давоса, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров."Зеленский подробно, с выражением, ну не так ярко, как в "Квартале 95", говорил про минские договоренности… Он заявил, что после 2014 года Германия и Франция так постарались, договорились о промежуточном решении в виде минских договоренностей, а (президент РФ Владимир) Путин все испортил, это поразительно… Просто врет мировому сообществу с трибуны того самого всемирного экономического форума в Давосе", - сказал министр на пресс-конференции по итогам деятельности российской дипломатии в 2023 году."Студия "Квартал-95" - украинская компания по созданию юмористических и концертных программ. Одним из ее основателей был Владимир Зеленский.
https://ria.ru/20240116/proryv-1921509735.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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Лавров заявил, что Зеленский лжет всему миру
Лавров: Зеленский лжет мировому сообществу с трибуны форума в Давосе