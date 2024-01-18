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Лавров заявил, что Зеленский лжет всему миру - РИА Новости, 18.01.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
12:24 18.01.2024 (обновлено: 12:37 18.01.2024)
https://ria.ru/20240118/zelenskiy-1922048449.html
Лавров заявил, что Зеленский лжет всему миру
Лавров заявил, что Зеленский лжет всему миру - РИА Новости, 18.01.2024
Лавров заявил, что Зеленский лжет всему миру
Владимир Зеленский врет мировому сообществу с трибуны Давоса, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 18.01.2024
2024-01-18T12:24
2024-01-18T12:37
давос
специальная военная операция на украине
в мире
россия
сергей лавров
украина
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
владимир зеленский
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МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. Владимир Зеленский врет мировому сообществу с трибуны Давоса, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров."Зеленский подробно, с выражением, ну не так ярко, как в "Квартале 95", говорил про минские договоренности… Он заявил, что после 2014 года Германия и Франция так постарались, договорились о промежуточном решении в виде минских договоренностей, а (президент РФ Владимир) Путин все испортил, это поразительно… Просто врет мировому сообществу с трибуны того самого всемирного экономического форума в Давосе", - сказал министр на пресс-конференции по итогам деятельности российской дипломатии в 2023 году."Студия "Квартал-95" - украинская компания по созданию юмористических и концертных программ. Одним из ее основателей был Владимир Зеленский.
https://ria.ru/20240116/proryv-1921509735.html
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давос, в мире, россия, сергей лавров, украина, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), владимир зеленский, ситуация в днр и лнр
Давос, Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Сергей Лавров, Украина, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ), Владимир Зеленский, Ситуация в ДНР и ЛНР
Лавров заявил, что Зеленский лжет всему миру

Лавров: Зеленский лжет мировому сообществу с трибуны форума в Давосе

© AP Photo / Markus SchreiberПрезидент Украины Владимир Зеленский во время выступления на Всемирном экономическом форуме в Давосе
Президент Украины Владимир Зеленский во время выступления на Всемирном экономическом форуме в Давосе - РИА Новости, 1920, 18.01.2024
© AP Photo / Markus Schreiber
Президент Украины Владимир Зеленский во время выступления на Всемирном экономическом форуме в Давосе
Читать ria.ru в
МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. Владимир Зеленский врет мировому сообществу с трибуны Давоса, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Зеленский подробно, с выражением, ну не так ярко, как в "Квартале 95", говорил про минские договоренности… Он заявил, что после 2014 года Германия и Франция так постарались, договорились о промежуточном решении в виде минских договоренностей, а (президент РФ Владимир) Путин все испортил, это поразительно… Просто врет мировому сообществу с трибуны того самого всемирного экономического форума в Давосе", - сказал министр на пресс-конференции по итогам деятельности российской дипломатии в 2023 году.
"Студия "Квартал-95" - украинская компания по созданию юмористических и концертных программ. Одним из ее основателей был Владимир Зеленский.
Логотип Международного экономического форума в Давосе - РИА Новости, 1920, 16.01.2024
Запад с Украиной совершили дипломатический прорыв в Давосе
16 января, 08:00
 
Специальная военная операция на УкраинеДавосВ миреРоссияСергей ЛавровУкраинаМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)Владимир ЗеленскийСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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