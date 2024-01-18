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Зеленский все чаще "отбивается от рук" западных кураторов, заявил Лавров - РИА Новости, 18.01.2024
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11:31 18.01.2024 (обновлено: 12:43 18.01.2024)
https://ria.ru/20240118/zelenskiy-1922026672.html
Зеленский все чаще "отбивается от рук" западных кураторов, заявил Лавров
Зеленский все чаще "отбивается от рук" западных кураторов, заявил Лавров - РИА Новости, 18.01.2024
Зеленский все чаще "отбивается от рук" западных кураторов, заявил Лавров
Запад настоятельно рекомендует Владимиру Зеленскому провести выборы на Украине, так как он все чаще выходит из-под контроля, заявил министр иностранных дел... РИА Новости, 18.01.2024
2024-01-18T11:31
2024-01-18T12:43
в мире
владимир зеленский
сергей лавров
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МОСКВА, 18 янв — РИА Новости. Запад настоятельно рекомендует Владимиру Зеленскому провести выборы на Украине, так как он все чаще выходит из-под контроля, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам работы российской дипломатии в 2023 году.&quot;Избирательная кампания и само голосование позволит немножко привести Зеленского в русло интересов Запада, потому что он все чаще отбивается от рук&quot;, — сказал глава МИД.Он напомнил, что Зеленский публично отказался проводить выборы, мотивируя это тем, что "идет война"."Это напоминает очередную инсценировку и отражает исключительно желание этого человека и его сподручных, которые всем хорошо известны, максимально держаться за власть", — заключил Лавров.Очередные президентские выборы на Украине должны были пройти весной этого года. В стране действует военное положение. Как заявил Зеленский, он считает неуместным проведение голосования. Некоторые украинские СМИ и наблюдатели указывают, что президент опасается конкуренции со стороны главкома ВСУ Валерия Залужного, чья популярность растет. Рейтинг доверия жителей Украины Зеленскому за год упал более чем на 20 процентных пунктов — с 84% до 62%, свидетельствуют опубликованные в декабре результаты опроса, проведенного Киевским международным институтом социологии.
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в мире, владимир зеленский, сергей лавров, россия, украина
В мире, Владимир Зеленский, Сергей Лавров, Россия, Украина
Зеленский все чаще "отбивается от рук" западных кураторов, заявил Лавров

Лавров: Зеленский все чаще отбивается от рук западных кураторов

© AP Photo / Efrem LukatskyПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 18.01.2024
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 18 янв — РИА Новости. Запад настоятельно рекомендует Владимиру Зеленскому провести выборы на Украине, так как он все чаще выходит из-под контроля, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам работы российской дипломатии в 2023 году.
«

"Избирательная кампания и само голосование позволит немножко привести Зеленского в русло интересов Запада, потому что он все чаще отбивается от рук", — сказал глава МИД.

Он напомнил, что Зеленский публично отказался проводить выборы, мотивируя это тем, что "идет война".
«
"Это напоминает очередную инсценировку и отражает исключительно желание этого человека и его сподручных, которые всем хорошо известны, максимально держаться за власть", — заключил Лавров.
Очередные президентские выборы на Украине должны были пройти весной этого года. В стране действует военное положение. Как заявил Зеленский, он считает неуместным проведение голосования. Некоторые украинские СМИ и наблюдатели указывают, что президент опасается конкуренции со стороны главкома ВСУ Валерия Залужного, чья популярность растет.
Рейтинг доверия жителей Украины Зеленскому за год упал более чем на 20 процентных пунктов — с 84% до 62%, свидетельствуют опубликованные в декабре результаты опроса, проведенного Киевским международным институтом социологии.
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
Захарова назвала тайную встречу по Украине пиаром Зеленского
10 января, 08:12
 
В миреВладимир ЗеленскийСергей ЛавровРоссияУкраина
 
 
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