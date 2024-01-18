Зеленский все чаще "отбивается от рук" западных кураторов, заявил Лавров
Лавров: Зеленский все чаще отбивается от рук западных кураторов
© AP Photo / Efrem LukatskyПрезидент Украины Владимир Зеленский
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
МОСКВА, 18 янв — РИА Новости. Запад настоятельно рекомендует Владимиру Зеленскому провести выборы на Украине, так как он все чаще выходит из-под контроля, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам работы российской дипломатии в 2023 году.
«
"Избирательная кампания и само голосование позволит немножко привести Зеленского в русло интересов Запада, потому что он все чаще отбивается от рук", — сказал глава МИД.
Он напомнил, что Зеленский публично отказался проводить выборы, мотивируя это тем, что "идет война".
«
"Это напоминает очередную инсценировку и отражает исключительно желание этого человека и его сподручных, которые всем хорошо известны, максимально держаться за власть", — заключил Лавров.
Очередные президентские выборы на Украине должны были пройти весной этого года. В стране действует военное положение. Как заявил Зеленский, он считает неуместным проведение голосования. Некоторые украинские СМИ и наблюдатели указывают, что президент опасается конкуренции со стороны главкома ВСУ Валерия Залужного, чья популярность растет.
Рейтинг доверия жителей Украины Зеленскому за год упал более чем на 20 процентных пунктов — с 84% до 62%, свидетельствуют опубликованные в декабре результаты опроса, проведенного Киевским международным институтом социологии.