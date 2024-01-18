https://ria.ru/20240118/zelenskiy-1922026672.html

Зеленский все чаще "отбивается от рук" западных кураторов, заявил Лавров

Зеленский все чаще "отбивается от рук" западных кураторов, заявил Лавров - РИА Новости, 18.01.2024

Зеленский все чаще "отбивается от рук" западных кураторов, заявил Лавров

Запад настоятельно рекомендует Владимиру Зеленскому провести выборы на Украине, так как он все чаще выходит из-под контроля, заявил министр иностранных дел... РИА Новости, 18.01.2024

2024-01-18T11:31

2024-01-18T11:31

2024-01-18T12:43

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МОСКВА, 18 янв — РИА Новости. Запад настоятельно рекомендует Владимиру Зеленскому провести выборы на Украине, так как он все чаще выходит из-под контроля, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам работы российской дипломатии в 2023 году."Избирательная кампания и само голосование позволит немножко привести Зеленского в русло интересов Запада, потому что он все чаще отбивается от рук", — сказал глава МИД.Он напомнил, что Зеленский публично отказался проводить выборы, мотивируя это тем, что "идет война"."Это напоминает очередную инсценировку и отражает исключительно желание этого человека и его сподручных, которые всем хорошо известны, максимально держаться за власть", — заключил Лавров.Очередные президентские выборы на Украине должны были пройти весной этого года. В стране действует военное положение. Как заявил Зеленский, он считает неуместным проведение голосования. Некоторые украинские СМИ и наблюдатели указывают, что президент опасается конкуренции со стороны главкома ВСУ Валерия Залужного, чья популярность растет. Рейтинг доверия жителей Украины Зеленскому за год упал более чем на 20 процентных пунктов — с 84% до 62%, свидетельствуют опубликованные в декабре результаты опроса, проведенного Киевским международным институтом социологии.

https://ria.ru/20240110/mid-1920428605.html

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в мире, владимир зеленский, сергей лавров, россия, украина