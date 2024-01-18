https://ria.ru/20240118/zelenskiy-1921968498.html

"Харя не треснет?" Депутат Рады набросился на Зеленского с обвинениями

"Харя не треснет?" Депутат Рады набросился на Зеленского с обвинениями - РИА Новости, 18.01.2024

"Харя не треснет?" Депутат Рады набросился на Зеленского с обвинениями

Президент Украины нагло разворовывает государственный бюджет, заявил депутат Верховной рады Гео Лерос в эфире своего видеоблога. РИА Новости, 18.01.2024

2024-01-18T02:30

2024-01-18T02:30

2024-01-18T09:36

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politico

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МОСКВА, 17 янв — РИА Новости. Президент Украины нагло разворовывает государственный бюджет, заявил депутат Верховной рады Гео Лерос в эфире своего видеоблога."Украинцам, к совести которых апеллирует Зеленский, крайне интересно — не лопнет ли его харя от вывода подобных капиталов из нашей страны?" — возмутился депутат.По его словам, с 2012 года Зеленский и его приближенные смогли вывести на офшоры около 40 миллионов долларов от олигарха Игоря Коломойского.Политик добавил, что в 2014 году будущий президент не платил налоги, но тянул деньги из бюджета страны и покупал себе недвижимость в Европе.Как ранее отмечал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, средства, выделяемые Евросоюзом на помощь Украине, идут не на созидание, а на войну, а уровень коррупции в Киеве только растет.По информации издания Politico, в Белом доме гораздо сильнее обеспокоены проблемой коррупции на Украине, чем признают это на публичном уровне. Кроме того, президент Литвы Гитанас Науседа заявлял, что коррупционные скандалы в постсоветской республике оказывают влияние на решение стран Запада о поставках оружия для ВСУ.

https://ria.ru/20240115/ukraina-1921470631.html

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в мире, украина, европа, игорь коломойский, гео лерос, верховная рада украины, вооруженные силы украины, politico, дмитрий песков, россия