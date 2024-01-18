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Сальдо заявил, что Херсонской области не грозит засуха - РИА Новости, 18.01.2024
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07:09 18.01.2024
https://ria.ru/20240118/zasukha-1921978807.html
Сальдо заявил, что Херсонской области не грозит засуха
Сальдо заявил, что Херсонской области не грозит засуха - РИА Новости, 18.01.2024
Сальдо заявил, что Херсонской области не грозит засуха
Херсонской области не грозит засуха из-за уничтожения киевскими властями Каховского водохранилища, сообщил РИА Новости губернатор региона Владимир Сальдо. РИА Новости, 18.01.2024
2024-01-18T07:09
2024-01-18T07:09
россия
херсонская область
владимир сальдо
общество
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 янв - РИА Новости. Херсонской области не грозит засуха из-за уничтожения киевскими властями Каховского водохранилища, сообщил РИА Новости губернатор региона Владимир Сальдо. Ранее Сальдо заявил, что водохранилища как такового уже нет после подрыва украинской стороной плотины в июне прошлого года. "Источников воды для наполнения Северо-Крымского канала, сопоставимых по масштабам с уничтоженным киевским режимом Каховским водохранилищем, нет. Однако засуха Херсонской области не грозит. Поливные земли составляли до 20% от общей площади полей. Да, аграриям придется отказаться от влаголюбивых культур вроде риса и перейти на более засухоустойчивые", - сказал Сальдо РИА Новости. При этом, по его словам, населенные пункты, что питались водой из водохранилища, переходят на снабжение из артезианских источников. Плотина Каховской ГЭС рухнула в ночь на 6 июня 2023 года после серии ракетных ударов, нанесенных украинскими войсками. Вода с водохранилища большим потоком хлынула вниз по течению Днепра, затопив прибрежные города и села, включая Алешки и Новую Каховку. В области ввели режим ЧС - сначала регионального, а затем федерального уровня. Президент России Владимир Путин назвал случившееся варварской акцией киевского режима, которая привела к масштабной экологической и гуманитарной катастрофе, а СК РФ квалифицировал случившееся как теракт. Из зоны бедствия были эвакуированы около 9 тысяч человек, 59 человек погибли. На полную ликвидацию основных последствий наводнения ушло несколько месяцев.
https://ria.ru/20230606/razrushenie-1876364246.html
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россия, херсонская область , владимир сальдо, общество
Россия, Херсонская область , Владимир Сальдо, Общество
Сальдо заявил, что Херсонской области не грозит засуха

Губернатор Сальдо заявил, что Херсонской области не грозит засуха

© AP PhotoРазрушенная плотина Каховской ГЭС
Разрушенная плотина Каховской ГЭС - РИА Новости, 1920, 18.01.2024
© AP Photo
Разрушенная плотина Каховской ГЭС. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 янв - РИА Новости. Херсонской области не грозит засуха из-за уничтожения киевскими властями Каховского водохранилища, сообщил РИА Новости губернатор региона Владимир Сальдо.
Ранее Сальдо заявил, что водохранилища как такового уже нет после подрыва украинской стороной плотины в июне прошлого года.
«
"Источников воды для наполнения Северо-Крымского канала, сопоставимых по масштабам с уничтоженным киевским режимом Каховским водохранилищем, нет. Однако засуха Херсонской области не грозит. Поливные земли составляли до 20% от общей площади полей. Да, аграриям придется отказаться от влаголюбивых культур вроде риса и перейти на более засухоустойчивые", - сказал Сальдо РИА Новости.
При этом, по его словам, населенные пункты, что питались водой из водохранилища, переходят на снабжение из артезианских источников.
Плотина Каховской ГЭС рухнула в ночь на 6 июня 2023 года после серии ракетных ударов, нанесенных украинскими войсками. Вода с водохранилища большим потоком хлынула вниз по течению Днепра, затопив прибрежные города и села, включая Алешки и Новую Каховку. В области ввели режим ЧС - сначала регионального, а затем федерального уровня. Президент России Владимир Путин назвал случившееся варварской акцией киевского режима, которая привела к масштабной экологической и гуманитарной катастрофе, а СК РФ квалифицировал случившееся как теракт. Из зоны бедствия были эвакуированы около 9 тысяч человек, 59 человек погибли. На полную ликвидацию основных последствий наводнения ушло несколько месяцев.
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