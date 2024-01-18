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Власти рассмотрят запрет для Британии на вылов рыбы в Баренцевом море

Власти рассмотрят запрет для Британии на вылов рыбы в Баренцевом море - РИА Новости, 18.01.2024

Власти рассмотрят запрет для Британии на вылов рыбы в Баренцевом море

Власти обсудят вопрос денонсации соглашения с Великобританией о праве заниматься рыбным промыслом в Баренцевом море, сообщила пресс-служба правительства. РИА Новости, 18.01.2024

2024-01-18T05:19

2024-01-18T05:19

2024-01-18T09:19

баренцево море

россия

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МОСКВА, 18 янв — РИА Новости. Власти обсудят вопрос денонсации соглашения с Великобританией о праве заниматься рыбным промыслом в Баренцевом море, сообщила пресс-служба правительства. "О проекте федерального закона "О денонсации Соглашения между правительством Союза Советских Социалистических Республик и правительством Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии о рыболовстве", — такой пункт значится в повестке первого в этом году заседания правительства. Денонсация соглашения связана с решением Лондона от 15 марта 2022 года прекратить действие режима наибольшего благоприятствования в двусторонней торговле с Россией, поясняется релизе.Великобритания ввела санкции против России 24 февраля 202 года, а затем много раз расширяла их. По состоянию на конец декабря, в санкционном списке числились около 1,8 тысячи россиян. Как отмечал посол в Лондоне Андрей Келин, ограничения в отношении большинства из них вводились без каких-либо доказательств и было бы правильным оспорить их в суде.

https://ria.ru/20231130/sudno-1912946678.html

баренцево море

россия

великобритания

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

баренцево море, россия, великобритания, в мире