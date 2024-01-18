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Власти рассмотрят запрет для Британии на вылов рыбы в Баренцевом море
Власти рассмотрят запрет для Британии на вылов рыбы в Баренцевом море - РИА Новости, 18.01.2024
Власти рассмотрят запрет для Британии на вылов рыбы в Баренцевом море
Власти обсудят вопрос денонсации соглашения с Великобританией о праве заниматься рыбным промыслом в Баренцевом море, сообщила пресс-служба правительства. РИА Новости, 18.01.2024
2024-01-18T05:19
2024-01-18T05:19
2024-01-18T09:19
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МОСКВА, 18 янв — РИА Новости. Власти обсудят вопрос денонсации соглашения с Великобританией о праве заниматься рыбным промыслом в Баренцевом море, сообщила пресс-служба правительства. "О проекте федерального закона "О денонсации Соглашения между правительством Союза Советских Социалистических Республик и правительством Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии о рыболовстве", — такой пункт значится в повестке первого в этом году заседания правительства. Денонсация соглашения связана с решением Лондона от 15 марта 2022 года прекратить действие режима наибольшего благоприятствования в двусторонней торговле с Россией, поясняется релизе.Великобритания ввела санкции против России 24 февраля 202 года, а затем много раз расширяла их. По состоянию на конец декабря, в санкционном списке числились около 1,8 тысячи россиян. Как отмечал посол в Лондоне Андрей Келин, ограничения в отношении большинства из них вводились без каких-либо доказательств и было бы правильным оспорить их в суде.
https://ria.ru/20231130/sudno-1912946678.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
баренцево море, россия, великобритания, в мире
Баренцево море, Россия, Великобритания, В мире
Власти рассмотрят запрет для Британии на вылов рыбы в Баренцевом море
Правительство РФ рассмотрит запрет вылова рыбы Британией в Баренцевом море