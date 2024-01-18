https://ria.ru/20240118/zapad-1922069276.html

Лавров заявил, что нельзя верить Западу

Лавров заявил, что нельзя верить Западу - РИА Новости, 18.01.2024

Лавров заявил, что нельзя верить Западу

Какие-то иллюзии об "объятиях" Запада улетучились окончательно, верить Западу нельзя, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 18.01.2024

2024-01-18T13:14

2024-01-18T13:14

2024-01-18T13:28

сергей лавров

в мире

россия

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МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. Какие-то иллюзии об "объятиях" Запада улетучились окончательно, верить Западу нельзя, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров."Очень много факторов, связанных с агрессией Запада против России, такой гибридной, всесторонней, сыграли свою роль для того, чтобы мы поняли, как нам теперь жить дальше. Какие-то иллюзии - если они еще и оставались с 1990-х годов, что Запад теперь нам распахнул свои объятия, демократия нас всех объединит - все эти иллюзии улетучились окончательно. Верить Западу нельзя.", - сказал министр на пресс-конференции по итогам деятельности российской дипломатии в 2023 году."Запад до сих пор хочет только одного - жить за счет других и быть умнее всех остальных", - подчеркнул Лавров.

https://ria.ru/20231214/putin-1915836846.html

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Кирилл Волков

сергей лавров, в мире, россия