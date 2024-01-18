https://ria.ru/20240118/zapad-1922069276.html
Лавров заявил, что нельзя верить Западу
Лавров заявил, что нельзя верить Западу - РИА Новости, 18.01.2024
Лавров заявил, что нельзя верить Западу
Какие-то иллюзии об "объятиях" Запада улетучились окончательно, верить Западу нельзя, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 18.01.2024
2024-01-18T13:14
2024-01-18T13:14
2024-01-18T13:28
сергей лавров
в мире
россия
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МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. Какие-то иллюзии об "объятиях" Запада улетучились окончательно, верить Западу нельзя, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров."Очень много факторов, связанных с агрессией Запада против России, такой гибридной, всесторонней, сыграли свою роль для того, чтобы мы поняли, как нам теперь жить дальше. Какие-то иллюзии - если они еще и оставались с 1990-х годов, что Запад теперь нам распахнул свои объятия, демократия нас всех объединит - все эти иллюзии улетучились окончательно. Верить Западу нельзя.", - сказал министр на пресс-конференции по итогам деятельности российской дипломатии в 2023 году."Запад до сих пор хочет только одного - жить за счет других и быть умнее всех остальных", - подчеркнул Лавров.
https://ria.ru/20231214/putin-1915836846.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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сергей лавров, в мире, россия
Сергей Лавров, В мире, Россия
Лавров заявил, что нельзя верить Западу
Лавров: Запад до сих пор хочет жить за счет других и быть умнее всех
МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. Какие-то иллюзии об "объятиях" Запада улетучились окончательно, верить Западу нельзя, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Очень много факторов, связанных с агрессией Запада против России, такой гибридной, всесторонней, сыграли свою роль для того, чтобы мы поняли, как нам теперь жить дальше. Какие-то иллюзии - если они еще и оставались с 1990-х годов, что Запад теперь нам распахнул свои объятия, демократия нас всех объединит - все эти иллюзии улетучились окончательно. Верить Западу нельзя.", - сказал министр на пресс-конференции по итогам деятельности российской дипломатии в 2023 году.
"Запад до сих пор хочет только одного - жить за счет других и быть умнее всех остальных", - подчеркнул Лавров.
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