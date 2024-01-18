"Вас поджарят". Запад предупредили о последствиях войны с Россией
© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкПусковая установка зенитно-ракетного комплекса С-400 "Триумф"
Пусковая установка зенитно-ракетного комплекса С-400 "Триумф". Архивное фото
МОСКВА, 18 янв — РИА Новости. Читатели американской Breitbart негативно оценили предупреждение Великобритании о потенциальной войне с Россией, Китаем, Ираном и КНДР через пять лет.
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"Если начнется мировая война между этими четырьмя странами и Британией, Британию зажарят за 15 минут", — написал Mike Gilmer.
"Люди мира, проголосуйте против этих разжигателей войны. Ну, если выборы все еще свободные и честные. В этом есть серьезные сомнения, но у нас нет других вариантов. Они из-за своей алчности и жажды власти хотят отправить наших сыновей и дочерей на смерть", — высказался ImaGorilla.
"Уже три войны! А этот глобалист Джо может развязать четвертую на Тайване", — возмутился Cleisthenes.
"Всего этого можно было избежать. Украина совершенно не нужна блоку НАТО, а Россия не хочет видеть НАТО на своей границе (что справедливо). Мы могли сделать так, чтобы Украина стала неприсоединившейся страной и нашим торговым партнером. Но нет! Режиму Байдена нужна война. Он спровоцировал весь этот хаос", — заключил Scott Tracy.
Россия не раз отмечала, что НАТО нацелена на конфронтацию. Как подчеркивал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, дальнейшее расширение блока не принесет большей безопасности Европе. В МИД выражали готовность к диалогу с Североатлантическим альянсом, но на равноправной основе с отказом Запада от курса на милитаризацию континента. В последние же годы Москва заявляет о беспрецедентной активности НАТО у западных границ.
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