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Госдума приняла закон о компенсации за невыплату заработной платы - РИА Новости, 18.01.2024
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13:19 18.01.2024
https://ria.ru/20240118/zakon-1922077193.html
Госдума приняла закон о компенсации за невыплату заработной платы
Госдума приняла закон о компенсации за невыплату заработной платы - РИА Новости, 18.01.2024
Госдума приняла закон о компенсации за невыплату заработной платы
Госдума на пленарном заседании в четверг приняла закон о расширении прав сотрудника в отношении компенсации за невыплаченную зарплату. РИА Новости, 18.01.2024
2024-01-18T13:19
2024-01-18T13:19
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МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. Госдума на пленарном заседании в четверг приняла закон о расширении прав сотрудника в отношении компенсации за невыплаченную зарплату. Законопроект разработан правительством РФ во исполнение постановления Конституционного суда РФ от 11 апреля 2023 года, вынесенного в связи с жалобой на невыплату причитающейся зарплаты сотрудников в полной мере. Согласно существующим нормам, не было понятно, с какой даты следует начислять проценты за невыплаченную зарплату. Эту дату считали со дня начисления выплат, нарушители ТК могли выплатить их с большой задержкой. В судебной практике, как правило, признавалось право работника только на получение самих выплат, без учета предусмотренных законом процентов. Принятым законом устанавливается, что работодатель должен выплатить денежную компенсацию работнику, в том случае, когда причитающиеся работнику выплаты не были ему начислены своевременно, а судом было признано право на их получение. При этом размер денежной компенсации исчисляется из фактически не выплаченных денег со дня после того, в который эти суммы должны были быть выплачены при своевременном их начислении в соответствии с действующим правовым регулированием, по день фактического расчета включительно.
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Россия, Госдума РФ
Госдума приняла закон о компенсации за невыплату заработной платы

Госдума в четверг приняла закон о компенсации за невыплату заработной платы

CC BY 4.0 / Государственная Дума Федерального Собрания Российской Федерации / Здание Госдумы РФ
Здание Госдумы РФ - РИА Новости, 1920, 18.01.2024
CC BY 4.0 / Государственная Дума Федерального Собрания Российской Федерации /
Здание Госдумы РФ. Архивное фото
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МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. Госдума на пленарном заседании в четверг приняла закон о расширении прав сотрудника в отношении компенсации за невыплаченную зарплату.
Законопроект разработан правительством РФ во исполнение постановления Конституционного суда РФ от 11 апреля 2023 года, вынесенного в связи с жалобой на невыплату причитающейся зарплаты сотрудников в полной мере.
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Согласно существующим нормам, не было понятно, с какой даты следует начислять проценты за невыплаченную зарплату. Эту дату считали со дня начисления выплат, нарушители ТК могли выплатить их с большой задержкой. В судебной практике, как правило, признавалось право работника только на получение самих выплат, без учета предусмотренных законом процентов.
Принятым законом устанавливается, что работодатель должен выплатить денежную компенсацию работнику, в том случае, когда причитающиеся работнику выплаты не были ему начислены своевременно, а судом было признано право на их получение.
При этом размер денежной компенсации исчисляется из фактически не выплаченных денег со дня после того, в который эти суммы должны были быть выплачены при своевременном их начислении в соответствии с действующим правовым регулированием, по день фактического расчета включительно.
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