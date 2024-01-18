https://ria.ru/20240118/zakon-1922077193.html

Госдума приняла закон о компенсации за невыплату заработной платы

Госдума приняла закон о компенсации за невыплату заработной платы - РИА Новости, 18.01.2024

Госдума приняла закон о компенсации за невыплату заработной платы

Госдума на пленарном заседании в четверг приняла закон о расширении прав сотрудника в отношении компенсации за невыплаченную зарплату. РИА Новости, 18.01.2024

2024-01-18T13:19

2024-01-18T13:19

2024-01-18T13:19

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МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. Госдума на пленарном заседании в четверг приняла закон о расширении прав сотрудника в отношении компенсации за невыплаченную зарплату. Законопроект разработан правительством РФ во исполнение постановления Конституционного суда РФ от 11 апреля 2023 года, вынесенного в связи с жалобой на невыплату причитающейся зарплаты сотрудников в полной мере. Согласно существующим нормам, не было понятно, с какой даты следует начислять проценты за невыплаченную зарплату. Эту дату считали со дня начисления выплат, нарушители ТК могли выплатить их с большой задержкой. В судебной практике, как правило, признавалось право работника только на получение самих выплат, без учета предусмотренных законом процентов. Принятым законом устанавливается, что работодатель должен выплатить денежную компенсацию работнику, в том случае, когда причитающиеся работнику выплаты не были ему начислены своевременно, а судом было признано право на их получение. При этом размер денежной компенсации исчисляется из фактически не выплаченных денег со дня после того, в который эти суммы должны были быть выплачены при своевременном их начислении в соответствии с действующим правовым регулированием, по день фактического расчета включительно.

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