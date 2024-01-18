https://ria.ru/20240118/vzryvy-1921962560.html
В Николаевской области прогремели взрывы, сообщили СМИ
В Николаевской области прогремели взрывы, сообщили СМИ - РИА Новости, 18.01.2024
В Николаевской области прогремели взрывы, сообщили СМИ
В Николаевской области прогремели взрывы, сообщается в Telegram-канале "Общественное". РИА Новости, 18.01.2024
2024-01-18T00:37
2024-01-18T00:37
2024-01-18T00:37
специальная военная операция на украине
николаевская область
в мире
херсонская область
украина
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МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. В Николаевской области прогремели взрывы, сообщается в Telegram-канале "Общественное"."В Снигиревке Николаевской области были слышны взрывы", - говорится посте со ссылкой на начальника городской военной администрации Ивана Кухту. Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, воздушная тревога объявлена в Черкасской, Кировоградской, Одесской и Николаевской областях, а также в подконтрольных Киеву частях Херсонской области.
https://ria.ru/20240117/ukraina-1921936704.html
николаевская область
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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В Николаевской области прогремели взрывы, сообщили СМИ
"Общественное": в Николаевской области прогремели взрывы