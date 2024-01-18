https://ria.ru/20240118/vzryvy-1921962560.html

В Николаевской области прогремели взрывы, сообщили СМИ

В Николаевской области прогремели взрывы, сообщили СМИ - РИА Новости, 18.01.2024

В Николаевской области прогремели взрывы, сообщили СМИ

В Николаевской области прогремели взрывы, сообщается в Telegram-канале "Общественное". РИА Новости, 18.01.2024

2024-01-18T00:37

2024-01-18T00:37

2024-01-18T00:37

специальная военная операция на украине

николаевская область

в мире

херсонская область

украина

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МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. В Николаевской области прогремели взрывы, сообщается в Telegram-канале "Общественное"."В Снигиревке Николаевской области были слышны взрывы", - говорится посте со ссылкой на начальника городской военной администрации Ивана Кухту. Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, воздушная тревога объявлена в Черкасской, Кировоградской, Одесской и Николаевской областях, а также в подконтрольных Киеву частях Херсонской области.

https://ria.ru/20240117/ukraina-1921936704.html

николаевская область

херсонская область

украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

николаевская область, в мире, херсонская область , украина