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В Кронштадте открылась выставка "Флот для блокадного Ленинграда" - РИА Новости, 18.01.2024
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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
17:39 18.01.2024 (обновлено: 17:43 18.01.2024)
https://ria.ru/20240118/vystavka-1922176280.html
В Кронштадте открылась выставка "Флот для блокадного Ленинграда"
В Кронштадте открылась выставка "Флот для блокадного Ленинграда" - РИА Новости, 18.01.2024
В Кронштадте открылась выставка "Флот для блокадного Ленинграда"
Выставка "Флот для блокадного Ленинграда" открылась в четверг в Музее военно-морской славы в туристско-рекреационном кластере "Остров фортов" в Кронштадте,... РИА Новости, 18.01.2024
2024-01-18T17:39
2024-01-18T17:43
культура
ленинград
кронштадт
санкт-петербург
борис пиотровский
балтийский флот вмф россии
вмф рф
блокада ленинграда (1941-1944)
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 янв – РИА Новости. Выставка "Флот для блокадного Ленинграда" открылась в четверг в Музее военно-морской славы в туристско-рекреационном кластере "Остров фортов" в Кронштадте, передает корреспондент РИА Новости. Экспозиция открылась в Музее военно-морской славы – ключевом объекте культурно-просветительской инфраструктуры туристско-рекреационного кластера "Остров фортов". "Музей военно-морской славы открылся относительно недавно, однако уже пользуется огромной популярностью среди петербуржцев, не только жителей Кронштадта. Кронштадт стал настоящей новой точкой притяжения, и невозможно было бы себе представить, чтобы здесь в новом музее не открылась выставка, посвященная главному историческому событию 2024 года - 80-летию полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады. Сегодня мы празднуем годовщину прорыва блокады, и тем самым начинаем большое количество мероприятий, посвященных главной дате", - сказал на открытии выставки вице-губернатор Санкт-Петербурга Борис Пиотровский. "Военно-морской флот с первого дня оборонял Город-Герой Ленинград, оказывал всю возможную помощь для снятия блокады. Сегодня 81-я годовщина прорыва блокады Ленинграда... Впереди у нас 80-летие полного освобождения Ленинграда от блокады. Мы должны помнить свою историю, мы должны учить наше подрастающее поколение нашей героической истории. Мы не должны ее забывать. Мы находимся в Музее военно-морской славы, где как раз эта история сохраняется, здесь все пропитано нашей боевой историей", - сказал начальник военно-политического отдела главного командования ВМФ РФ Дмитрий Дзюма. Центральной темой экспозиции стала роль военно-морских соединений в истории обороны Ленинграда. Именно в Кронштадте с августа 1941 года сосредоточился флот кораблей Балтийского флота. Они непосредственно участвовали в боевых действиях: своей артиллерией сдерживали натиск фашистских войск, вели контрбатарейную борьбу. Подводные лодки Балтфлота вели активные действия в Финском заливе и потопили немало кораблей и судов противника. Многие моряки-балтийцы сражались на берегу в качестве пехотинцев и внесли большой вклад в оборону города на Неве. "Когда задумывалась эта выставка, основной задачей было рассказать о роли флота в прорыве и освобождении Ленинграда от блокады. И при поддержки наших коллег, научного сообщества, музеев, министерства культуры, министерства обороны нам удалось собрать экспонаты и графические материалы, чтобы отобразить и отразить именно ту роль флота в прорыве блокады", - рассказал журналистам генеральный директор АНО "Остров фортов" Константин Чамилович. Экспозиция представлена семью тематическими зонами, призванными раскрыть роль ВМФ в событиях одного из самых героических и одновременно трагических периодов в истории Великой Отечественной войны. Пространство выставки разделено на два ключевых смысловых блока — "Фронт" и "Тыл". Истории сражений и боевых действий отражены через тематические зоны о корабельной и береговой артиллерии, боевых водолазах, историях кораблей. Второй блок расскажет о научном и производственном обеспечении фронта. Это история Дороги жизни – единственной транспортной магистрали, связавшей город со всей страной, тема технологий размагничивания кораблей, научных и технологических разработок как довоенного, так и военного времени, появление которых содействовало прорыву блокады, истории героизма тружеников тыла, судоремонтных заводов и производств. На выставке представлены разные исторические документы, к сбору которых привлечены крупнейшие архивы Санкт-Петербурга — посетители смогут изучить как известные, так и недавно рассекреченные материалы. Отдельная мультимедийная экспозиция посвящена тематической зоне затонувших кораблей — уникальный видеоконтент расскажет героическую историю боевых экипажей, сражавшихся с противником до последнего. В экспозиции представлена настенная графика, арт-объекты, предметы и видеоматериалы, которые позволят посетителям погрузиться в сюжетные линии экспозиции. Выставка "Флот для блокадного Ленинграда" создана при участии ведущих российских военно-морских и исторических музеев, государственных архивов, партнерских организацией, занимающихся сохранением военно-морского наследия. Будет открыта в течение трех месяцев.
https://ria.ru/20240118/blokada-1922075514.html
https://ria.ru/20230622/nauka-1879620244.html
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ленинград, кронштадт, санкт-петербург, борис пиотровский, балтийский флот вмф россии, вмф рф, блокада ленинграда (1941-1944), музеи
Культура, Ленинград, Кронштадт, Санкт-Петербург, Борис Пиотровский, Балтийский флот ВМФ России, ВМФ РФ, Блокада Ленинграда (1941-1944), Музеи
В Кронштадте открылась выставка "Флот для блокадного Ленинграда"

В музее в Кронштадте открылась выставка "Флот для блокадного Ленинграда"

© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанкОткрытие выставки "Флот для блокадного Ленинграда" в Музее военно-морской славы в Кронштадте
Открытие выставки Флот для блокадного Ленинграда в Музее военно-морской славы в Кронштадте - РИА Новости, 1920, 18.01.2024
© РИА Новости / Алексей Даничев
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Открытие выставки "Флот для блокадного Ленинграда" в Музее военно-морской славы в Кронштадте
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 янв – РИА Новости. Выставка "Флот для блокадного Ленинграда" открылась в четверг в Музее военно-морской славы в туристско-рекреационном кластере "Остров фортов" в Кронштадте, передает корреспондент РИА Новости.
Экспозиция открылась в Музее военно-морской славы – ключевом объекте культурно-просветительской инфраструктуры туристско-рекреационного кластера "Остров фортов".
Блокадный Ленинград - РИА Новости, 1920, 18.01.2024
Начались мероприятия по случаю 81-й годовщины прорыва блокады Ленинграда
Вчера, 13:17
"Музей военно-морской славы открылся относительно недавно, однако уже пользуется огромной популярностью среди петербуржцев, не только жителей Кронштадта. Кронштадт стал настоящей новой точкой притяжения, и невозможно было бы себе представить, чтобы здесь в новом музее не открылась выставка, посвященная главному историческому событию 2024 года - 80-летию полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады. Сегодня мы празднуем годовщину прорыва блокады, и тем самым начинаем большое количество мероприятий, посвященных главной дате", - сказал на открытии выставки вице-губернатор Санкт-Петербурга Борис Пиотровский.
"Военно-морской флот с первого дня оборонял Город-Герой Ленинград, оказывал всю возможную помощь для снятия блокады. Сегодня 81-я годовщина прорыва блокады Ленинграда... Впереди у нас 80-летие полного освобождения Ленинграда от блокады. Мы должны помнить свою историю, мы должны учить наше подрастающее поколение нашей героической истории. Мы не должны ее забывать. Мы находимся в Музее военно-морской славы, где как раз эта история сохраняется, здесь все пропитано нашей боевой историей", - сказал начальник военно-политического отдела главного командования ВМФ РФ Дмитрий Дзюма.
Центральной темой экспозиции стала роль военно-морских соединений в истории обороны Ленинграда. Именно в Кронштадте с августа 1941 года сосредоточился флот кораблей Балтийского флота. Они непосредственно участвовали в боевых действиях: своей артиллерией сдерживали натиск фашистских войск, вели контрбатарейную борьбу. Подводные лодки Балтфлота вели активные действия в Финском заливе и потопили немало кораблей и судов противника. Многие моряки-балтийцы сражались на берегу в качестве пехотинцев и внесли большой вклад в оборону города на Неве.
Великая Отечественная война 1941-1945 гг. - РИА Новости, 1920, 15.01.2024
Тест
Викторина тест. Освобождение Ленинграда
15 января, 09:00
"Когда задумывалась эта выставка, основной задачей было рассказать о роли флота в прорыве и освобождении Ленинграда от блокады. И при поддержки наших коллег, научного сообщества, музеев, министерства культуры, министерства обороны нам удалось собрать экспонаты и графические материалы, чтобы отобразить и отразить именно ту роль флота в прорыве блокады", - рассказал журналистам генеральный директор АНО "Остров фортов" Константин Чамилович.
Экспозиция представлена семью тематическими зонами, призванными раскрыть роль ВМФ в событиях одного из самых героических и одновременно трагических периодов в истории Великой Отечественной войны. Пространство выставки разделено на два ключевых смысловых блока — "Фронт" и "Тыл". Истории сражений и боевых действий отражены через тематические зоны о корабельной и береговой артиллерии, боевых водолазах, историях кораблей. Второй блок расскажет о научном и производственном обеспечении фронта. Это история Дороги жизни – единственной транспортной магистрали, связавшей город со всей страной, тема технологий размагничивания кораблей, научных и технологических разработок как довоенного, так и военного времени, появление которых содействовало прорыву блокады, истории героизма тружеников тыла, судоремонтных заводов и производств.
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На выставке представлены разные исторические документы, к сбору которых привлечены крупнейшие архивы Санкт-Петербурга — посетители смогут изучить как известные, так и недавно рассекреченные материалы. Отдельная мультимедийная экспозиция посвящена тематической зоне затонувших кораблей — уникальный видеоконтент расскажет героическую историю боевых экипажей, сражавшихся с противником до последнего. В экспозиции представлена настенная графика, арт-объекты, предметы и видеоматериалы, которые позволят посетителям погрузиться в сюжетные линии экспозиции.
Выставка "Флот для блокадного Ленинграда" создана при участии ведущих российских военно-морских и исторических музеев, государственных архивов, партнерских организацией, занимающихся сохранением военно-морского наследия. Будет открыта в течение трех месяцев.
Предновогодний Санкт-Петербург - РИА Новости, 1920, 23.12.2023
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КультураЛенинградКронштадтСанкт-ПетербургБорис ПиотровскийБалтийский флот ВМФ РоссииВМФ РФБлокада Ленинграда (1941-1944)Музеи
 
 
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