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Минобороны Украины признало проблему снарядного голода
Минобороны Украины признало проблему снарядного голода - РИА Новости, 18.01.2024
Минобороны Украины признало проблему снарядного голода
Министр обороны Украины Рустем Умеров признал, что снарядный голод является серьезной проблемой для ВСУ. РИА Новости, 18.01.2024
2024-01-18T15:44
2024-01-18T15:44
2024-01-18T15:44
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МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. Министр обороны Украины Рустем Умеров признал, что снарядный голод является серьезной проблемой для ВСУ. "Дефицит боеприпасов и снарядный голод - это чрезвычайно актуальная проблема, с которой сейчас сталкиваются наши вооруженные силы", - приводятся слова Умерова на открытии конференции "артиллерийской коалиции" в материале на сайте украинского министерства обороны. Ранее в четверг министерство обороны Франции сообщило, что порядка 50 стран формата "Рамштайна" создали коалицию, которая призвана упростить финансирование поставок артиллерии Украине.
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Минобороны Украины признало проблему снарядного голода
Умеров признал, что снарядный голод является серьезной проблемой для ВСУ