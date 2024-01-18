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Минобороны Украины признало проблему снарядного голода

Минобороны Украины признало проблему снарядного голода - РИА Новости, 18.01.2024

Минобороны Украины признало проблему снарядного голода

Министр обороны Украины Рустем Умеров признал, что снарядный голод является серьезной проблемой для ВСУ. РИА Новости, 18.01.2024

2024-01-18T15:44

2024-01-18T15:44

2024-01-18T15:44

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МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. Министр обороны Украины Рустем Умеров признал, что снарядный голод является серьезной проблемой для ВСУ. "Дефицит боеприпасов и снарядный голод - это чрезвычайно актуальная проблема, с которой сейчас сталкиваются наши вооруженные силы", - приводятся слова Умерова на открытии конференции "артиллерийской коалиции" в материале на сайте украинского министерства обороны. Ранее в четверг министерство обороны Франции сообщило, что порядка 50 стран формата "Рамштайна" создали коалицию, которая призвана упростить финансирование поставок артиллерии Украине.

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