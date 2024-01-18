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Минобороны Украины признало проблему снарядного голода - РИА Новости, 18.01.2024
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15:44 18.01.2024
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Минобороны Украины признало проблему снарядного голода
Минобороны Украины признало проблему снарядного голода - РИА Новости, 18.01.2024
Минобороны Украины признало проблему снарядного голода
Министр обороны Украины Рустем Умеров признал, что снарядный голод является серьезной проблемой для ВСУ. РИА Новости, 18.01.2024
2024-01-18T15:44
2024-01-18T15:44
специальная военная операция на украине
в мире
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рустем умеров
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. Министр обороны Украины Рустем Умеров признал, что снарядный голод является серьезной проблемой для ВСУ. "Дефицит боеприпасов и снарядный голод - это чрезвычайно актуальная проблема, с которой сейчас сталкиваются наши вооруженные силы", - приводятся слова Умерова на открытии конференции "артиллерийской коалиции" в материале на сайте украинского министерства обороны. Ранее в четверг министерство обороны Франции сообщило, что порядка 50 стран формата "Рамштайна" создали коалицию, которая призвана упростить финансирование поставок артиллерии Украине.
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в мире, украина, рустем умеров, вооруженные силы украины, минобороны франции
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Рустем Умеров, Вооруженные силы Украины, Минобороны Франции
Минобороны Украины признало проблему снарядного голода

Умеров признал, что снарядный голод является серьезной проблемой для ВСУ

© AP Photo / Matt Rourke155-мм гаубичные снаряды M795 на заводе боеприпасов в Скрэнтоне, США
155-мм гаубичные снаряды M795 на заводе боеприпасов в Скрэнтоне, США - РИА Новости, 1920, 18.01.2024
© AP Photo / Matt Rourke
155-мм гаубичные снаряды M795 на заводе боеприпасов в Скрэнтоне, США. Архивное фото
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МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. Министр обороны Украины Рустем Умеров признал, что снарядный голод является серьезной проблемой для ВСУ.
«
"Дефицит боеприпасов и снарядный голод - это чрезвычайно актуальная проблема, с которой сейчас сталкиваются наши вооруженные силы", - приводятся слова Умерова на открытии конференции "артиллерийской коалиции" в материале на сайте украинского министерства обороны.
Ранее в четверг министерство обороны Франции сообщило, что порядка 50 стран формата "Рамштайна" создали коалицию, которая призвана упростить финансирование поставок артиллерии Украине.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаРустем УмеровВооруженные силы УкраиныМинобороны Франции
 
 
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