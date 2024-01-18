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ВСУ за сутки атаковали Белгородскую область двенадцатью беспилотниками - РИА Новости, 18.01.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
11:52 18.01.2024
https://ria.ru/20240118/vsu-1922036292.html
ВСУ за сутки атаковали Белгородскую область двенадцатью беспилотниками
ВСУ за сутки атаковали Белгородскую область двенадцатью беспилотниками - РИА Новости, 18.01.2024
ВСУ за сутки атаковали Белгородскую область двенадцатью беспилотниками
Не менее 12 украинских дронов-камикадзе атаковали территорию Белгородской области за прошедшие сутки, сбиты три беспилотника, сообщил губернатор Вячеслав... РИА Новости, 18.01.2024
2024-01-18T11:52
2024-01-18T11:52
специальная военная операция на украине
белгородская область
белгородский район
вячеслав гладков
шебекино
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/0e/1878065645_0:120:1280:840_1920x0_80_0_0_aa38b403bcefe9363b476dd789572a4d.jpg
БЕЛГОРОД, 18 янв - РИА Новости. Не менее 12 украинских дронов-камикадзе атаковали территорию Белгородской области за прошедшие сутки, сбиты три беспилотника, сообщил губернатор Вячеслав Гладков. В четверг в своем Telegram-канале Гладков опубликовал информацию об обстрелах, произошедших в регионе 17 января. Общее количество выпущенных по шести районам снарядов составило 38, включая пять боеприпасов, сброшенных с дронов. Порядка 20 дронов-камикадзе и беспилотников атаковали регион в среду, из них три беспилотника самолетного типа были сбиты. По данным главы региона, за отчетный день пострадавших нет, повреждены 11 частных домов, 3 автомобиля, два промышленных предприятия, ЛЭП, экскаватор и грузовик. "В Белгородском районе по селам Устинка и Красный Хутор выпущено по 2 артиллерийских снаряда. Также в Устинке с БПЛА сброшено 2 взрывных устройства. В Красном Хуторе противник атаковал с помощью трёх дронов-камикадзе, в селе Бессоновка – с помощью одного БПЛА", - написал Гладков. Он добавил, что после работы ПВО разрушения выявлены в поселках Разумное, Северный, Новосадовском и Беловском сельских поселениях в 11 частных домовладениях, также повреждены хозпостройка и 3 автомобиля. В Борисовском районе окраина хутора Лозовая Рудка атакована с помощью двух дронов-камикадзе и огнестрельного оружия, уточнил Гладков. По словам главы области, в Валуйском горокруге по селу Новопетровка выпущено 3 минометных снаряда. В районе поселка Дружба, хутора Старцево и села Лавы сбито по одному беспилотнику самолетного типа. В Грайворонском горокруге по окраинам сел Пороз, Новостроевка-Вторая, Дроновка и Козинка выпущено в сумме 14 минометных снарядов. Также в селе Пороз двумя дронами-камикадзе атакован инфраструктурных объект связи. В селе Новостроевка-Вторая дроном-камикадзе атакован экскаватор. В хуторе Байрак сдетонировал один дрон-камикадзе, в селе Почаево – два дрона. В селе Безымено на "Камаз" сброшено одно взрывное устройство с дрона. ⠀"В Шебекинском городском округе в городе Шебекино по промышленной зоне выпущено 5 артиллерийских снарядов. Пострадавших нет. Повреждения выявлены на одном предприятии. Также в Шебекино совершил падение дрон-камикадзе. В результате детонации есть повреждения на промышленном предприятии. По поселку Красное выпущено 2 минометных снаряда, по селу Терезовка – один минометный снаряд. В хуторе Марьино с БПЛА сброшено одно взрывное устройство. В селе Муром с беспилотника сброшен один осколочный боеприпас", - подчеркнул Гладков. Также в Краснояружском районе под обстрел попала территория между селом Репяховка и поселком Прилесье – установлено 2 прилета. На окраине села Репяховка зафиксировано 2 прилета, отметил губернатор. На всей территории Белгородской области с 11 апреля 2022 года установлен высокий (желтый) уровень террористической опасности. Необходимость введения режима вызвана обострением ситуации на украинско-российской границе и повышением активности украинских военных в приграничных районах. Протяженность украинской границы с Белгородской областью составляет 350 километров.
https://ria.ru/20240118/vsu-1921999073.html
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белгородская область
белгородский район
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белгородская область, белгородский район, вячеслав гладков, шебекино
Специальная военная операция на Украине, Белгородская область, Белгородский район, Вячеслав Гладков, Шебекино
ВСУ за сутки атаковали Белгородскую область двенадцатью беспилотниками

Гладков: ВСУ за сутки атаковали Белгородскую область 12 дронами-камикадзе

© Фото : предоставлено делегацией РФ на форуме ОБСЕ Осколки боеприпасов, применяемых ВСУ
Осколки боеприпасов, применяемых ВСУ - РИА Новости, 1920, 18.01.2024
© Фото : предоставлено делегацией РФ на форуме ОБСЕ
Осколки боеприпасов, применяемых ВСУ. Архивное фото
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БЕЛГОРОД, 18 янв - РИА Новости. Не менее 12 украинских дронов-камикадзе атаковали территорию Белгородской области за прошедшие сутки, сбиты три беспилотника, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.
В четверг в своем Telegram-канале Гладков опубликовал информацию об обстрелах, произошедших в регионе 17 января. Общее количество выпущенных по шести районам снарядов составило 38, включая пять боеприпасов, сброшенных с дронов. Порядка 20 дронов-камикадзе и беспилотников атаковали регион в среду, из них три беспилотника самолетного типа были сбиты. По данным главы региона, за отчетный день пострадавших нет, повреждены 11 частных домов, 3 автомобиля, два промышленных предприятия, ЛЭП, экскаватор и грузовик.
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Белгородском районе по селам Устинка и Красный Хутор выпущено по 2 артиллерийских снаряда. Также в Устинке с БПЛА сброшено 2 взрывных устройства. В Красном Хуторе противник атаковал с помощью трёх дронов-камикадзе, в селе Бессоновка – с помощью одного БПЛА", - написал Гладков.
Он добавил, что после работы ПВО разрушения выявлены в поселках Разумное, Северный, Новосадовском и Беловском сельских поселениях в 11 частных домовладениях, также повреждены хозпостройка и 3 автомобиля. В Борисовском районе окраина хутора Лозовая Рудка атакована с помощью двух дронов-камикадзе и огнестрельного оружия, уточнил Гладков.
По словам главы области, в Валуйском горокруге по селу Новопетровка выпущено 3 минометных снаряда. В районе поселка Дружба, хутора Старцево и села Лавы сбито по одному беспилотнику самолетного типа. В Грайворонском горокруге по окраинам сел Пороз, Новостроевка-Вторая, Дроновка и Козинка выпущено в сумме 14 минометных снарядов. Также в селе Пороз двумя дронами-камикадзе атакован инфраструктурных объект связи. В селе Новостроевка-Вторая дроном-камикадзе атакован экскаватор. В хуторе Байрак сдетонировал один дрон-камикадзе, в селе Почаево – два дрона. В селе Безымено на "Камаз" сброшено одно взрывное устройство с дрона.
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⠀"В Шебекинском городском округе в городе Шебекино по промышленной зоне выпущено 5 артиллерийских снарядов. Пострадавших нет. Повреждения выявлены на одном предприятии. Также в Шебекино совершил падение дрон-камикадзе. В результате детонации есть повреждения на промышленном предприятии. По поселку Красное выпущено 2 минометных снаряда, по селу Терезовка – один минометный снаряд. В хуторе Марьино с БПЛА сброшено одно взрывное устройство. В селе Муром с беспилотника сброшен один осколочный боеприпас", - подчеркнул Гладков.
Также в Краснояружском районе под обстрел попала территория между селом Репяховка и поселком Прилесье – установлено 2 прилета. На окраине села Репяховка зафиксировано 2 прилета, отметил губернатор.
На всей территории Белгородской области с 11 апреля 2022 года установлен высокий (желтый) уровень террористической опасности. Необходимость введения режима вызвана обострением ситуации на украинско-российской границе и повышением активности украинских военных в приграничных районах. Протяженность украинской границы с Белгородской областью составляет 350 километров.
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Специальная военная операция на УкраинеБелгородская областьБелгородский районВячеслав ГладковШебекино
 
 
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