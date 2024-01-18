https://ria.ru/20240118/vstrecha-1922217633.html

ООН заявила, что Гутерреш может встретиться с Лавровым на следующей неделе

ООН заявила, что Гутерреш может встретиться с Лавровым на следующей неделе - РИА Новости, 18.01.2024

ООН заявила, что Гутерреш может встретиться с Лавровым на следующей неделе

Генсек ООН Антониу Гутерреш может провести встречу с главой МИД РФ Сергеем Лавровым на следующей неделе, когда российский министр будет находиться в Нью-Йорке,... РИА Новости, 18.01.2024

2024-01-18T21:17

2024-01-18T21:17

2024-01-18T21:24

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стефан дюжаррик

оон

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ООН, 18 янв – РИА Новости. Генсек ООН Антониу Гутерреш может провести встречу с главой МИД РФ Сергеем Лавровым на следующей неделе, когда российский министр будет находиться в Нью-Йорке, заявил на брифинге официальный представитель генсека Стефан Дюжаррик. "Он будет встречаться (с Лавровым – ред.)", - сказал Дюжаррик, отвечая на соответствующий вопрос. По его словам, Гутерреш на возможной встрече с Лавровым "обсудит все, что министр иностранных дел захочет обсудить". "Можно представить себе набор тем, по которым нужно будет пройтись", - добавил он.

https://ria.ru/20240118/lavrov-1922123185.html

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