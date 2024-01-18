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ООН заявила, что Гутерреш может встретиться с Лавровым на следующей неделе
ООН заявила, что Гутерреш может встретиться с Лавровым на следующей неделе - РИА Новости, 18.01.2024
ООН заявила, что Гутерреш может встретиться с Лавровым на следующей неделе
Генсек ООН Антониу Гутерреш может провести встречу с главой МИД РФ Сергеем Лавровым на следующей неделе, когда российский министр будет находиться в Нью-Йорке,... РИА Новости, 18.01.2024
2024-01-18T21:17
2024-01-18T21:17
2024-01-18T21:24
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ООН, 18 янв – РИА Новости. Генсек ООН Антониу Гутерреш может провести встречу с главой МИД РФ Сергеем Лавровым на следующей неделе, когда российский министр будет находиться в Нью-Йорке, заявил на брифинге официальный представитель генсека Стефан Дюжаррик. "Он будет встречаться (с Лавровым – ред.)", - сказал Дюжаррик, отвечая на соответствующий вопрос. По его словам, Гутерреш на возможной встрече с Лавровым "обсудит все, что министр иностранных дел захочет обсудить". "Можно представить себе набор тем, по которым нужно будет пройтись", - добавил он.
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в мире, россия, сергей лавров, нью-йорк (город), антониу гутерреш, стефан дюжаррик, оон
В мире, Россия, Сергей Лавров, Нью-Йорк (город), Антониу Гутерреш, Стефан Дюжаррик, ООН
ООН заявила, что Гутерреш может встретиться с Лавровым на следующей неделе
Дюжаррик: Гутерреш может встретиться с Лавровым на следующей неделе в Нью-Йорке
ООН, 18 янв – РИА Новости. Генсек ООН Антониу Гутерреш может провести встречу с главой МИД РФ Сергеем Лавровым на следующей неделе, когда российский министр будет находиться в Нью-Йорке, заявил на брифинге официальный представитель генсека Стефан Дюжаррик.
"Он будет встречаться (с Лавровым – ред.)", - сказал Дюжаррик, отвечая на соответствующий вопрос.
По его словам, Гутерреш на возможной встрече с Лавровым "обсудит все, что министр иностранных дел захочет обсудить". "Можно представить себе набор тем, по которым нужно будет пройтись", - добавил он.
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