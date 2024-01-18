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Российский военный уничтожил из ПТРК украинский танк и две БМП - РИА Новости, 18.01.2024
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00:05 18.01.2024 (обновлено: 00:06 18.01.2024)
https://ria.ru/20240118/voennyy-1921961089.html
Российский военный уничтожил из ПТРК украинский танк и две БМП
Российский военный уничтожил из ПТРК украинский танк и две БМП - РИА Новости, 18.01.2024
Российский военный уничтожил из ПТРК украинский танк и две БМП
Старший сержант российских Вооруженных сил Евгений Мамин уничтожил огнем противотанкового ракетного комплекса танк и две БМП отступающих после неудачной атаки... РИА Новости, 18.01.2024
2024-01-18T00:05
2024-01-18T00:06
специальная военная операция на украине
россия
безопасность
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МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. Старший сержант российских Вооруженных сил Евгений Мамин уничтожил огнем противотанкового ракетного комплекса танк и две БМП отступающих после неудачной атаки украинских националистов, сообщили в Минобороны РФ. "Гвардии старший сержант Мамин, оценив обстановку, принял решение огнем самоходного противотанкового ракетного комплекса атаковать отступающих украинских националистов", - говорится в сообщении. "Выдвинувшись на расстояние, позволяющее поразить технику противника, расчет самоходного ПТРК открыл огонь и точным попаданием уничтожил танк и две бронированные машины пехоты", - добавили в Минобороны РФ. Отмечается, что старший сержант Евгений Мамин действовал в составе расчета самоходного противотанкового ракетного комплекса. Ему было поручено обнаруживать и уничтожать бронированные средства, огневые точки и живую силу противника. Мамин находился на боевом дежурстве, когда украинские боевики попытались прорвать оборону и, применив бронетехнику и мотопехоту, атаковали позиции российских мотострелковых подразделений на стратегически важном направлении. Старший сержант своевременно обнаружил сосредоточение бронемашин и скопление личного состава противника, доложил о намерениях украинских боевиков, а также передал точные координаты и целеуказания на командный пункт подразделения. По полученным разведданным российские артиллерийские подразделения нанесли удар. Противник после этого начал в спешке выводить уцелевшую бронетехнику и личный состав из района сосредоточения, но попал под огонь российского ПТРК. "Благодаря точным и своевременным действиям гвардии старшего сержанта Мамина удалось сорвать наступление украинским националистов и нанести противнику существенные потери в бронетехнике и живой силе", - подчеркнули в МО РФ.
https://ria.ru/20240117/udar-1921762257.html
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россия, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Россия, Безопасность
Российский военный уничтожил из ПТРК украинский танк и две БМП

Старший сержант Мамин уничтожил из ПТРК украинский танк и две БМП

© РИА Новости / Виталий Невар | Перейти в медиабанкПТРК "Хризантема"
ПТРК Хризантема - РИА Новости, 1920, 18.01.2024
© РИА Новости / Виталий Невар
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ПТРК "Хризантема". Архивное фото
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МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. Старший сержант российских Вооруженных сил Евгений Мамин уничтожил огнем противотанкового ракетного комплекса танк и две БМП отступающих после неудачной атаки украинских националистов, сообщили в Минобороны РФ.
«
"Гвардии старший сержант Мамин, оценив обстановку, принял решение огнем самоходного противотанкового ракетного комплекса атаковать отступающих украинских националистов", - говорится в сообщении.
"Выдвинувшись на расстояние, позволяющее поразить технику противника, расчет самоходного ПТРК открыл огонь и точным попаданием уничтожил танк и две бронированные машины пехоты", - добавили в Минобороны РФ.
Отмечается, что старший сержант Евгений Мамин действовал в составе расчета самоходного противотанкового ракетного комплекса. Ему было поручено обнаруживать и уничтожать бронированные средства, огневые точки и живую силу противника.
Мамин находился на боевом дежурстве, когда украинские боевики попытались прорвать оборону и, применив бронетехнику и мотопехоту, атаковали позиции российских мотострелковых подразделений на стратегически важном направлении.
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Старший сержант своевременно обнаружил сосредоточение бронемашин и скопление личного состава противника, доложил о намерениях украинских боевиков, а также передал точные координаты и целеуказания на командный пункт подразделения.
По полученным разведданным российские артиллерийские подразделения нанесли удар. Противник после этого начал в спешке выводить уцелевшую бронетехнику и личный состав из района сосредоточения, но попал под огонь российского ПТРК.
"Благодаря точным и своевременным действиям гвардии старшего сержанта Мамина удалось сорвать наступление украинским националистов и нанести противнику существенные потери в бронетехнике и живой силе", - подчеркнули в МО РФ.
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