https://ria.ru/20240118/voennyy-1921961089.html

Российский военный уничтожил из ПТРК украинский танк и две БМП

Российский военный уничтожил из ПТРК украинский танк и две БМП - РИА Новости, 18.01.2024

Российский военный уничтожил из ПТРК украинский танк и две БМП

Старший сержант российских Вооруженных сил Евгений Мамин уничтожил огнем противотанкового ракетного комплекса танк и две БМП отступающих после неудачной атаки... РИА Новости, 18.01.2024

2024-01-18T00:05

2024-01-18T00:05

2024-01-18T00:06

специальная военная операция на украине

россия

безопасность

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МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. Старший сержант российских Вооруженных сил Евгений Мамин уничтожил огнем противотанкового ракетного комплекса танк и две БМП отступающих после неудачной атаки украинских националистов, сообщили в Минобороны РФ. "Гвардии старший сержант Мамин, оценив обстановку, принял решение огнем самоходного противотанкового ракетного комплекса атаковать отступающих украинских националистов", - говорится в сообщении. "Выдвинувшись на расстояние, позволяющее поразить технику противника, расчет самоходного ПТРК открыл огонь и точным попаданием уничтожил танк и две бронированные машины пехоты", - добавили в Минобороны РФ. Отмечается, что старший сержант Евгений Мамин действовал в составе расчета самоходного противотанкового ракетного комплекса. Ему было поручено обнаруживать и уничтожать бронированные средства, огневые точки и живую силу противника. Мамин находился на боевом дежурстве, когда украинские боевики попытались прорвать оборону и, применив бронетехнику и мотопехоту, атаковали позиции российских мотострелковых подразделений на стратегически важном направлении. Старший сержант своевременно обнаружил сосредоточение бронемашин и скопление личного состава противника, доложил о намерениях украинских боевиков, а также передал точные координаты и целеуказания на командный пункт подразделения. По полученным разведданным российские артиллерийские подразделения нанесли удар. Противник после этого начал в спешке выводить уцелевшую бронетехнику и личный состав из района сосредоточения, но попал под огонь российского ПТРК. "Благодаря точным и своевременным действиям гвардии старшего сержанта Мамина удалось сорвать наступление украинским националистов и нанести противнику существенные потери в бронетехнике и живой силе", - подчеркнули в МО РФ.

https://ria.ru/20240117/udar-1921762257.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

россия, безопасность