https://ria.ru/20240118/vizy-1922010570.html
МИД рассказал о ситуации с визами США для российской делегации на СБ ООН
МИД рассказал о ситуации с визами США для российской делегации на СБ ООН - РИА Новости, 18.01.2024
МИД рассказал о ситуации с визами США для российской делегации на СБ ООН
Значительная часть виз США уже выдана делегации РФ, которая на следующей неделе посетит Нью-Йорк для участия в мероприятиях по линии Совбеза ООН, заявил... РИА Новости, 18.01.2024
2024-01-18T10:37
2024-01-18T10:37
2024-01-18T10:37
в мире
россия
нью-йорк (город)
сша
сергей рябков
мария захарова
сергей лавров
оон
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/04/1786878590_322:178:2864:1608_1920x0_80_0_0_9882d677e7cc5a0f488cafc837820b58.jpg
МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. Значительная часть виз США уже выдана делегации РФ, которая на следующей неделе посетит Нью-Йорк для участия в мероприятиях по линии Совбеза ООН, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков. Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что министр иностранных дел РФ Сергей Лавров 22-24 января примет участие в открытых дебатах СБ ООН в Нью-Йорке по Ближнему Востоку и в заседании СБ ООН по украинской тематике. "Визы находятся в процессе выдачи, значительная часть виз уже получена. Но мы пока не получили все визы, которые запрашивали. Работа идет, осталось еще несколько дней. Хотелось бы надеяться, что визы будут выданы всем, на кого они запрошены", - сказал Рябков журналистам.
https://ria.ru/20240118/lavrov-1922004067.html
россия
нью-йорк (город)
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/04/1786878590_345:154:2733:1945_1920x0_80_0_0_baa8ab766b63379a3b51cf6a65154649.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, нью-йорк (город), сша, сергей рябков, мария захарова, сергей лавров, оон
В мире, Россия, Нью-Йорк (город), США, Сергей Рябков, Мария Захарова, Сергей Лавров, ООН
МИД рассказал о ситуации с визами США для российской делегации на СБ ООН
Рябков: значительная часть виз США уже выдана делегации РФ для участия в СБ ООН