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МИД рассказал о ситуации с визами США для российской делегации на СБ ООН - РИА Новости, 18.01.2024
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10:37 18.01.2024
https://ria.ru/20240118/vizy-1922010570.html
МИД рассказал о ситуации с визами США для российской делегации на СБ ООН
МИД рассказал о ситуации с визами США для российской делегации на СБ ООН - РИА Новости, 18.01.2024
МИД рассказал о ситуации с визами США для российской делегации на СБ ООН
Значительная часть виз США уже выдана делегации РФ, которая на следующей неделе посетит Нью-Йорк для участия в мероприятиях по линии Совбеза ООН, заявил... РИА Новости, 18.01.2024
2024-01-18T10:37
2024-01-18T10:37
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МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. Значительная часть виз США уже выдана делегации РФ, которая на следующей неделе посетит Нью-Йорк для участия в мероприятиях по линии Совбеза ООН, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков. Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что министр иностранных дел РФ Сергей Лавров 22-24 января примет участие в открытых дебатах СБ ООН в Нью-Йорке по Ближнему Востоку и в заседании СБ ООН по украинской тематике. "Визы находятся в процессе выдачи, значительная часть виз уже получена. Но мы пока не получили все визы, которые запрашивали. Работа идет, осталось еще несколько дней. Хотелось бы надеяться, что визы будут выданы всем, на кого они запрошены", - сказал Рябков журналистам.
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в мире, россия, нью-йорк (город), сша, сергей рябков, мария захарова, сергей лавров, оон
В мире, Россия, Нью-Йорк (город), США, Сергей Рябков, Мария Захарова, Сергей Лавров, ООН
МИД рассказал о ситуации с визами США для российской делегации на СБ ООН

Рябков: значительная часть виз США уже выдана делегации РФ для участия в СБ ООН

© AP Photo / EDUARDO MUNOZЗдание штаб-квартиры Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке
Здание штаб-квартиры Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке - РИА Новости, 1920, 18.01.2024
© AP Photo / EDUARDO MUNOZ
Здание штаб-квартиры Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке. Архивное фото
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МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. Значительная часть виз США уже выдана делегации РФ, которая на следующей неделе посетит Нью-Йорк для участия в мероприятиях по линии Совбеза ООН, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что министр иностранных дел РФ Сергей Лавров 22-24 января примет участие в открытых дебатах СБ ООН в Нью-Йорке по Ближнему Востоку и в заседании СБ ООН по украинской тематике.
"Визы находятся в процессе выдачи, значительная часть виз уже получена. Но мы пока не получили все визы, которые запрашивали. Работа идет, осталось еще несколько дней. Хотелось бы надеяться, что визы будут выданы всем, на кого они запрошены", - сказал Рябков журналистам.
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В миреРоссияНью-Йорк (город)СШАСергей РябковМария ЗахароваСергей ЛавровООН
 
 
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