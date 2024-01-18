https://ria.ru/20240118/veseloe-1922138138.html

ВС России освободили населенный пункт Веселое на Донецком направлении

ВС России освободили населенный пункт Веселое на Донецком направлении - РИА Новости, 18.01.2024

ВС России освободили населенный пункт Веселое на Донецком направлении

Российские войска взяли под контроль село Веселое на Донецком направлении, сообщило Минобороны в сводке о ходе спецоперации. РИА Новости, 18.01.2024

2024-01-18T15:43

2024-01-18T15:43

2024-01-18T18:00

специальная военная операция на украине

россия

вооруженные силы рф

донецкая народная республика

клещеевка

вооруженные силы украины

харьковская область

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МОСКВА, 18 янв — РИА Новости. Российские войска взяли под контроль село Веселое на Донецком направлении, сообщило Минобороны в сводке о ходе спецоперации."В результате успешных активных действий подразделений Южной группировки войск освобожден населенный пункт Веселое Донецкой Народной Республики", — говорится в публикации.Кроме того, российская авиация, артиллерия и тяжелые огнеметные системы нанесли удары по живой силе и технике 22-й, 42-й, 93-й механизированных бригад ВСУ в районе Клещеевки и Андреевки.Противник потерял 260 военнослужащих, танк, две боевые машины пехоты и 17 автомобилей. Кроме того, благодаря контрбатарейной борьбе удалось уничтожить три артиллерийские системы М777, самоходные артиллерийские установки Paladin и "Гвоздика", гаубицу Д-30.Купянское и Краснолиманское направленияЗападная группировка войск отразила шесть атак штурмовых групп 32-й, 60-й механизированных и 95-й воздушно-десантной бригад ВСУ возле Синьковки в Харьковской области и села Терны в ДНР."Противник потерял до 155 военнослужащих, два танка, три боевые бронированные машины, два автомобиля и САУ "Гвоздика", — отметили в ведомстве.Кроме того, ВСУ провели три безуспешные атаки в районе Червоной Дибровы в ЛНР, Ямполовки и Григоровки в ДНР.Киев потерял более 220 военных, шесть боевых бронированных машин, в том числе БМП Bradley, четыре автомобиля, артиллерийскую систему М777, САУ "Гвоздика", гаубицу М119, станцию радиоэлектронной борьбы.Южнодонецкое и Запорожское направленияВооруженные силы нанесли удары по живой силе и технике 33-й механизированной, 82-й десантно-штурмовой, 128-й горно-штурмовой бригад ВСУ в Запорожской области."Потери ВСУ составили до 30 военнослужащих, танк, три автомобиля, а также две гаубицы: Д-20 и Д-30", — указано в сводке.На Южнодонецком направлении российские военные отбили атаку штурмовой группы 79-й десантно-штурмовой бригады ВСУ в районе Новомихайловки. Кроме того, они поразили цели неприятеля возле населенного пункта Водяное.Противник потерял более 130 военнослужащих, два автомобиля, две гаубицы FH70, а также самоходную артиллерийскую установку Krab польского производства.На Херсонском направлении ВС России уничтожили до 65 бойцов ВСУ, три танка, пять автомобилей, артиллерийскую систему М777, три гаубицы — "Гиацинт-Б", "Мста-Б" и Д-20, САУ "Гвоздика".За минувшие сутки российские силы ПВО сбили две тактические ракеты "Точка-У", управляемую авиабомбу JDAM, 18 реактивных снарядов систем залпового огня HIMARS и Vampire, а также 91 украинский беспилотник.

https://ria.ru/20240118/kharkov-1922063782.html

https://ria.ru/20240116/plennye-1921544065.html

https://ria.ru/20240118/arest-1921974485.html

россия

донецкая народная республика

клещеевка

харьковская область

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россия, вооруженные силы рф, донецкая народная республика, клещеевка, вооруженные силы украины, харьковская область