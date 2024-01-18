https://ria.ru/20240118/veseloe-1922138138.html
ВС России освободили населенный пункт Веселое на Донецком направлении
ВС России освободили населенный пункт Веселое на Донецком направлении - РИА Новости, 18.01.2024
ВС России освободили населенный пункт Веселое на Донецком направлении
Российские войска взяли под контроль село Веселое на Донецком направлении, сообщило Минобороны в сводке о ходе спецоперации. РИА Новости, 18.01.2024
2024-01-18T15:43
2024-01-18T15:43
2024-01-18T18:00
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МОСКВА, 18 янв — РИА Новости. Российские войска взяли под контроль село Веселое на Донецком направлении, сообщило Минобороны в сводке о ходе спецоперации."В результате успешных активных действий подразделений Южной группировки войск освобожден населенный пункт Веселое Донецкой Народной Республики", — говорится в публикации.Кроме того, российская авиация, артиллерия и тяжелые огнеметные системы нанесли удары по живой силе и технике 22-й, 42-й, 93-й механизированных бригад ВСУ в районе Клещеевки и Андреевки.Противник потерял 260 военнослужащих, танк, две боевые машины пехоты и 17 автомобилей. Кроме того, благодаря контрбатарейной борьбе удалось уничтожить три артиллерийские системы М777, самоходные артиллерийские установки Paladin и "Гвоздика", гаубицу Д-30.Купянское и Краснолиманское направленияЗападная группировка войск отразила шесть атак штурмовых групп 32-й, 60-й механизированных и 95-й воздушно-десантной бригад ВСУ возле Синьковки в Харьковской области и села Терны в ДНР."Противник потерял до 155 военнослужащих, два танка, три боевые бронированные машины, два автомобиля и САУ "Гвоздика", — отметили в ведомстве.Кроме того, ВСУ провели три безуспешные атаки в районе Червоной Дибровы в ЛНР, Ямполовки и Григоровки в ДНР.Киев потерял более 220 военных, шесть боевых бронированных машин, в том числе БМП Bradley, четыре автомобиля, артиллерийскую систему М777, САУ "Гвоздика", гаубицу М119, станцию радиоэлектронной борьбы.Южнодонецкое и Запорожское направленияВооруженные силы нанесли удары по живой силе и технике 33-й механизированной, 82-й десантно-штурмовой, 128-й горно-штурмовой бригад ВСУ в Запорожской области."Потери ВСУ составили до 30 военнослужащих, танк, три автомобиля, а также две гаубицы: Д-20 и Д-30", — указано в сводке.На Южнодонецком направлении российские военные отбили атаку штурмовой группы 79-й десантно-штурмовой бригады ВСУ в районе Новомихайловки. Кроме того, они поразили цели неприятеля возле населенного пункта Водяное.Противник потерял более 130 военнослужащих, два автомобиля, две гаубицы FH70, а также самоходную артиллерийскую установку Krab польского производства.На Херсонском направлении ВС России уничтожили до 65 бойцов ВСУ, три танка, пять автомобилей, артиллерийскую систему М777, три гаубицы — "Гиацинт-Б", "Мста-Б" и Д-20, САУ "Гвоздика".За минувшие сутки российские силы ПВО сбили две тактические ракеты "Точка-У", управляемую авиабомбу JDAM, 18 реактивных снарядов систем залпового огня HIMARS и Vampire, а также 91 украинский беспилотник.
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россия, вооруженные силы рф, донецкая народная республика, клещеевка, вооруженные силы украины, харьковская область
Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы РФ, Донецкая Народная Республика, Клещеевка, Вооруженные силы Украины, Харьковская область
МОСКВА, 18 янв — РИА Новости.
Российские войска взяли под контроль село Веселое на Донецком направлении, сообщило Минобороны в сводке
о ходе спецоперации.
"В результате успешных активных действий подразделений Южной группировки войск освобожден населенный пункт Веселое Донецкой Народной Республики", — говорится в публикации.
Кроме того, российская авиация, артиллерия и тяжелые огнеметные системы нанесли удары по живой силе и технике 22-й, 42-й, 93-й механизированных бригад ВСУ
в районе Клещеевки и Андреевки.
Противник потерял 260 военнослужащих, танк, две боевые машины пехоты и 17 автомобилей. Кроме того, благодаря контрбатарейной борьбе удалось уничтожить три артиллерийские системы М777, самоходные артиллерийские установки Paladin и "Гвоздика", гаубицу Д-30.
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Купянское и Краснолиманское направления
Западная группировка войск отразила шесть атак штурмовых групп 32-й, 60-й механизированных и 95-й воздушно-десантной бригад ВСУ возле Синьковки в Харьковской области
и села Терны в ДНР.
«
"Противник потерял до 155 военнослужащих, два танка, три боевые бронированные машины, два автомобиля и САУ "Гвоздика", — отметили в ведомстве.
Кроме того, ВСУ провели три безуспешные атаки в районе Червоной Дибровы в ЛНР
, Ямполовки и Григоровки в ДНР.
Киев потерял более 220 военных, шесть боевых бронированных машин, в том числе БМП Bradley, четыре автомобиля, артиллерийскую систему М777, САУ "Гвоздика", гаубицу М119, станцию радиоэлектронной борьбы.
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Южнодонецкое и Запорожское направления
Вооруженные силы нанесли удары по живой силе и технике 33-й механизированной, 82-й десантно-штурмовой, 128-й горно-штурмовой бригад ВСУ в Запорожской области
.
«
"Потери ВСУ составили до 30 военнослужащих, танк, три автомобиля, а также две гаубицы: Д-20 и Д-30", — указано в сводке.
На Южнодонецком направлении российские военные отбили атаку штурмовой группы 79-й десантно-штурмовой бригады ВСУ в районе Новомихайловки. Кроме того, они поразили цели неприятеля возле населенного пункта Водяное.
Противник потерял более 130 военнослужащих, два автомобиля, две гаубицы FH70, а также самоходную артиллерийскую установку Krab польского производства.
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На Херсонском направлении ВС России уничтожили до 65 бойцов ВСУ, три танка, пять автомобилей, артиллерийскую систему М777, три гаубицы — "Гиацинт-Б", "Мста-Б" и Д-20, САУ "Гвоздика".
За минувшие сутки российские силы ПВО сбили две тактические ракеты "Точка-У", управляемую авиабомбу JDAM, 18 реактивных снарядов систем залпового огня HIMARS и Vampire, а также 91 украинский беспилотник.