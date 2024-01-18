МИД Венесуэлы призвал Движение неприсоединения поддержать палестинцев
Глава МИД Венесуэлы Хиль призвал Движение неприсоединения поддержать палестинцев
© AP Photo / Leo CorreaПоследствия израильских авиаударов в секторе Газа
© AP Photo / Leo Correa
Последствия израильских авиаударов в секторе Газа. Архивное фото
МЕХИКО, 18 янв - РИА Новости. В правительстве Венесуэлы считают важным, чтобы 120 стран-участниц Движения неприсоединения совместно поддержали Палестину в войне с империализмом, так же, как они выступают против санкций в отношении венесуэльцев, заявил перед саммитом в столице Уганды Кампале министр иностранных дел Иван Хиль.
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"В составе - 120 стран, и Венесуэла является членом-основателем этой организации, учрежденной в 1961 году в Белграде и обеспечивающей защиту фундаментальных принципов суверенитета, антиколониализма, антиимпериализма. В сегодняшнем сложном мире мы наблюдаем, что происходит в Палестине, мы видим, как империализм способствует войнам. Очень важно, чтобы движение неприсоединившихся стран активизировалось, и это именно то, что мы здесь делаем. Против односторонних принудительных мер это движение уже заявило, выступая в защиту Венесуэлы", - сказал Хиль в обращении, которое размещено в его блоге в соцсети Х.
Движение неприсоединения образовано в 1961 году для отстаивания интересов развивающихся стран в условиях конфронтации холодной войны. Движение насчитывает 120 стран, или 60% численного состава ООН. Статусом наблюдателя в организации наделены 17 государств и 10 организаций.
Организаторы саммита называют своей главной целью объединение лидеров всего мира для решения насущных глобальных проблем и развития сотрудничества между странами-участницами. В ходе саммита в Кампале председательство в Движении неприсоединения перейдет от Азербайджана к Уганде.