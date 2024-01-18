https://ria.ru/20240118/venesuela-1921975495.html

МИД Венесуэлы призвал Движение неприсоединения поддержать палестинцев

МИД Венесуэлы призвал Движение неприсоединения поддержать палестинцев - РИА Новости, 18.01.2024

МИД Венесуэлы призвал Движение неприсоединения поддержать палестинцев

В правительстве Венесуэлы считают важным, чтобы 120 стран-участниц Движения неприсоединения совместно поддержали Палестину в войне с империализмом, так же, как... РИА Новости, 18.01.2024

2024-01-18T05:58

2024-01-18T05:58

2024-01-18T05:58

в мире

венесуэла

палестина

движение неприсоединения

оон

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

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МЕХИКО, 18 янв - РИА Новости. В правительстве Венесуэлы считают важным, чтобы 120 стран-участниц Движения неприсоединения совместно поддержали Палестину в войне с империализмом, так же, как они выступают против санкций в отношении венесуэльцев, заявил перед саммитом в столице Уганды Кампале министр иностранных дел Иван Хиль. "В составе - 120 стран, и Венесуэла является членом-основателем этой организации, учрежденной в 1961 году в Белграде и обеспечивающей защиту фундаментальных принципов суверенитета, антиколониализма, антиимпериализма. В сегодняшнем сложном мире мы наблюдаем, что происходит в Палестине, мы видим, как империализм способствует войнам. Очень важно, чтобы движение неприсоединившихся стран активизировалось, и это именно то, что мы здесь делаем. Против односторонних принудительных мер это движение уже заявило, выступая в защиту Венесуэлы", - сказал Хиль в обращении, которое размещено в его блоге в соцсети Х. Движение неприсоединения образовано в 1961 году для отстаивания интересов развивающихся стран в условиях конфронтации холодной войны. Движение насчитывает 120 стран, или 60% численного состава ООН. Статусом наблюдателя в организации наделены 17 государств и 10 организаций. Организаторы саммита называют своей главной целью объединение лидеров всего мира для решения насущных глобальных проблем и развития сотрудничества между странами-участницами. В ходе саммита в Кампале председательство в Движении неприсоединения перейдет от Азербайджана к Уганде.

https://ria.ru/20240117/konflikt-1921945382.html

венесуэла

палестина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

в мире, венесуэла, палестина, движение неприсоединения, оон, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году