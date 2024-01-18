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МИД Венесуэлы призвал Движение неприсоединения поддержать палестинцев - РИА Новости, 18.01.2024
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05:58 18.01.2024
https://ria.ru/20240118/venesuela-1921975495.html
МИД Венесуэлы призвал Движение неприсоединения поддержать палестинцев
МИД Венесуэлы призвал Движение неприсоединения поддержать палестинцев - РИА Новости, 18.01.2024
МИД Венесуэлы призвал Движение неприсоединения поддержать палестинцев
В правительстве Венесуэлы считают важным, чтобы 120 стран-участниц Движения неприсоединения совместно поддержали Палестину в войне с империализмом, так же, как... РИА Новости, 18.01.2024
2024-01-18T05:58
2024-01-18T05:58
в мире
венесуэла
палестина
движение неприсоединения
оон
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
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МЕХИКО, 18 янв - РИА Новости. В правительстве Венесуэлы считают важным, чтобы 120 стран-участниц Движения неприсоединения совместно поддержали Палестину в войне с империализмом, так же, как они выступают против санкций в отношении венесуэльцев, заявил перед саммитом в столице Уганды Кампале министр иностранных дел Иван Хиль. "В составе - 120 стран, и Венесуэла является членом-основателем этой организации, учрежденной в 1961 году в Белграде и обеспечивающей защиту фундаментальных принципов суверенитета, антиколониализма, антиимпериализма. В сегодняшнем сложном мире мы наблюдаем, что происходит в Палестине, мы видим, как империализм способствует войнам. Очень важно, чтобы движение неприсоединившихся стран активизировалось, и это именно то, что мы здесь делаем. Против односторонних принудительных мер это движение уже заявило, выступая в защиту Венесуэлы", - сказал Хиль в обращении, которое размещено в его блоге в соцсети Х. Движение неприсоединения образовано в 1961 году для отстаивания интересов развивающихся стран в условиях конфронтации холодной войны. Движение насчитывает 120 стран, или 60% численного состава ООН. Статусом наблюдателя в организации наделены 17 государств и 10 организаций. Организаторы саммита называют своей главной целью объединение лидеров всего мира для решения насущных глобальных проблем и развития сотрудничества между странами-участницами. В ходе саммита в Кампале председательство в Движении неприсоединения перейдет от Азербайджана к Уганде.
https://ria.ru/20240117/konflikt-1921945382.html
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в мире, венесуэла, палестина, движение неприсоединения, оон, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Венесуэла, Палестина, Движение неприсоединения, ООН, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
МИД Венесуэлы призвал Движение неприсоединения поддержать палестинцев

Глава МИД Венесуэлы Хиль призвал Движение неприсоединения поддержать палестинцев

© AP Photo / Leo CorreaПоследствия израильских авиаударов в секторе Газа
Последствия израильских авиаударов в секторе Газа - РИА Новости, 1920, 18.01.2024
© AP Photo / Leo Correa
Последствия израильских авиаударов в секторе Газа. Архивное фото
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МЕХИКО, 18 янв - РИА Новости. В правительстве Венесуэлы считают важным, чтобы 120 стран-участниц Движения неприсоединения совместно поддержали Палестину в войне с империализмом, так же, как они выступают против санкций в отношении венесуэльцев, заявил перед саммитом в столице Уганды Кампале министр иностранных дел Иван Хиль.
«
"В составе - 120 стран, и Венесуэла является членом-основателем этой организации, учрежденной в 1961 году в Белграде и обеспечивающей защиту фундаментальных принципов суверенитета, антиколониализма, антиимпериализма. В сегодняшнем сложном мире мы наблюдаем, что происходит в Палестине, мы видим, как империализм способствует войнам. Очень важно, чтобы движение неприсоединившихся стран активизировалось, и это именно то, что мы здесь делаем. Против односторонних принудительных мер это движение уже заявило, выступая в защиту Венесуэлы", - сказал Хиль в обращении, которое размещено в его блоге в соцсети Х.
Движение неприсоединения образовано в 1961 году для отстаивания интересов развивающихся стран в условиях конфронтации холодной войны. Движение насчитывает 120 стран, или 60% численного состава ООН. Статусом наблюдателя в организации наделены 17 государств и 10 организаций.
Организаторы саммита называют своей главной целью объединение лидеров всего мира для решения насущных глобальных проблем и развития сотрудничества между странами-участницами. В ходе саммита в Кампале председательство в Движении неприсоединения перейдет от Азербайджана к Уганде.
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В миреВенесуэлаПалестинаДвижение неприсоединенияООНОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
 
 
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