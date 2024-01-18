https://ria.ru/20240118/uregulirovanie-1922059090.html
Запад мешает процессу урегулирования между Ереваном и Баку, заявил Лавров
Запад мешает процессу урегулирования между Ереваном и Баку, заявил Лавров - РИА Новости, 18.01.2024
Запад мешает процессу урегулирования между Ереваном и Баку, заявил Лавров
Страны Запада не хотят реализации договоренностей по мирному урегулированию между Арменией и Азербайджаном, которые были заключены при посредничестве России,... РИА Новости, 18.01.2024
2024-01-18T12:50
2024-01-18T12:50
2024-01-18T12:52
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МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. Страны Запада не хотят реализации договоренностей по мирному урегулированию между Арменией и Азербайджаном, которые были заключены при посредничестве России, Запад мешает процессу урегулирования конфликта, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. "Видели, как ЕС, Франция, Германия, США, как только они поняли, что российско-армянско-азербайджанский процесс дает результаты и по разблокированию маршрутов, и по делимитации границы, и по подготовке мирного договора, тут же стали без приглашения внедряться в эти процессы. И играли роль спойлера", - отметил министр на итоговой пресс-конференции. Лавров добавил, что Запад не хочет позволить состояться тем договоренностям, которые "при посредничестве России были заключены между Ереваном и Баку". "Печально, что интересы западных эгоистичных устремлений, они мешают реализации коренных интересов и Армении, и Азербайджана", - заключил глава МИД РФ.
https://ria.ru/20240118/lavrov-1922056366.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, армения, евросоюз, россия, сергей лавров, азербайджан
В мире, Армения, Евросоюз, Россия, Сергей Лавров, Азербайджан
Запад мешает процессу урегулирования между Ереваном и Баку, заявил Лавров
Лавров: Запад мешает мирному урегулированиу между Ереваном и Баку
МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. Страны Запада не хотят реализации договоренностей по мирному урегулированию между Арменией и Азербайджаном, которые были заключены при посредничестве России, Запад мешает процессу урегулирования конфликта, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
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"Видели, как ЕС, Франция, Германия, США, как только они поняли, что российско-армянско-азербайджанский процесс дает результаты и по разблокированию маршрутов, и по делимитации границы, и по подготовке мирного договора, тут же стали без приглашения внедряться в эти процессы. И играли роль спойлера", - отметил министр на итоговой пресс-конференции.
Лавров добавил, что Запад не хочет позволить состояться тем договоренностям, которые "при посредничестве России были заключены между Ереваном и Баку".
"Печально, что интересы западных эгоистичных устремлений, они мешают реализации коренных интересов и Армении, и Азербайджана", - заключил глава МИД РФ.
Баку готов подписать мирный договор с Ереваном в России, заявил Лавров