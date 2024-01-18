https://ria.ru/20240118/uregulirovanie-1922059090.html

Запад мешает процессу урегулирования между Ереваном и Баку, заявил Лавров

Запад мешает процессу урегулирования между Ереваном и Баку, заявил Лавров - РИА Новости, 18.01.2024

Запад мешает процессу урегулирования между Ереваном и Баку, заявил Лавров

Страны Запада не хотят реализации договоренностей по мирному урегулированию между Арменией и Азербайджаном, которые были заключены при посредничестве России,... РИА Новости, 18.01.2024

2024-01-18T12:50

2024-01-18T12:50

2024-01-18T12:52

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МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. Страны Запада не хотят реализации договоренностей по мирному урегулированию между Арменией и Азербайджаном, которые были заключены при посредничестве России, Запад мешает процессу урегулирования конфликта, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. "Видели, как ЕС, Франция, Германия, США, как только они поняли, что российско-армянско-азербайджанский процесс дает результаты и по разблокированию маршрутов, и по делимитации границы, и по подготовке мирного договора, тут же стали без приглашения внедряться в эти процессы. И играли роль спойлера", - отметил министр на итоговой пресс-конференции. Лавров добавил, что Запад не хочет позволить состояться тем договоренностям, которые "при посредничестве России были заключены между Ереваном и Баку". "Печально, что интересы западных эгоистичных устремлений, они мешают реализации коренных интересов и Армении, и Азербайджана", - заключил глава МИД РФ.

https://ria.ru/20240118/lavrov-1922056366.html

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Ольга Фомченкова

в мире, армения, евросоюз, россия, сергей лавров, азербайджан