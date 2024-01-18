https://ria.ru/20240118/umerov-1921975098.html
Умеров отменил визит во Францию "по соображениям безопасности"
Умеров отменил визит во Францию "по соображениям безопасности" - РИА Новости, 18.01.2024
Умеров отменил визит во Францию "по соображениям безопасности"
Министр обороны Украины Рустем Умеров отменил визит во Францию "по соображениям безопасности", передает агентство Франс Пресс со ссылкой на заявление... РИА Новости, 18.01.2024
2024-01-18T05:35
2024-01-18T05:35
2024-01-18T05:35
в мире
франция
украина
рустем умеров
себастьян лекорню
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/06/1894510190_0:127:2464:1513_1920x0_80_0_0_fc3300630e9ec913e84342a15779d09b.jpg
МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. Министр обороны Украины Рустем Умеров отменил визит во Францию "по соображениям безопасности", передает агентство Франс Пресс со ссылкой на заявление французского минобороны. Ранее сообщалось, что министр обороны Франции Себастьян Лекорню встретится в Париже с Умеровым в четверг, чтобы, в частности, дать старт конференции по запуску "Артиллерийской коалиции", одной из рабочих групп контактной группы по обороне Украины (UDCG), а также посетить промышленные объекты. "Умеров отменил запланированный на четверг визит во Францию "по соображениям безопасности", - говорится в сообщении агентства. Отмечается, что украинский министр запустит "Артиллерийскую конференцию" по видеосвязи.
https://ria.ru/20240118/kontrnastuplenie-1921966457.html
франция
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/06/1894510190_0:0:2187:1640_1920x0_80_0_0_f9a449a55c03ef4a6c44ee585d4a7a4f.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, франция, украина, рустем умеров, себастьян лекорню
В мире, Франция, Украина, Рустем Умеров, Себастьян Лекорню
Умеров отменил визит во Францию "по соображениям безопасности"
Министр обороны Украины отменил визит во Францию по соображениям безопасности
МОСКВА, 18 янв - РИА Новости.
Министр обороны Украины Рустем Умеров отменил визит во Францию "по соображениям безопасности", передает
агентство Франс Пресс со ссылкой на заявление французского минобороны.
Ранее сообщалось, что министр обороны Франции Себастьян Лекорню встретится в Париже с Умеровым в четверг, чтобы, в частности, дать старт конференции по запуску "Артиллерийской коалиции", одной из рабочих групп контактной группы по обороне Украины (UDCG), а также посетить промышленные объекты.
"Умеров отменил запланированный на четверг визит во Францию "по соображениям безопасности", - говорится в сообщении агентства.
Отмечается, что украинский министр запустит "Артиллерийскую конференцию" по видеосвязи.
Глава Минобороны Франции прокомментировал контрнаступление ВСУ