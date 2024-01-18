https://ria.ru/20240118/umerov-1921975098.html

Умеров отменил визит во Францию "по соображениям безопасности"

Умеров отменил визит во Францию "по соображениям безопасности" - РИА Новости, 18.01.2024

Умеров отменил визит во Францию "по соображениям безопасности"

Министр обороны Украины Рустем Умеров отменил визит во Францию "по соображениям безопасности", передает агентство Франс Пресс со ссылкой на заявление... РИА Новости, 18.01.2024

2024-01-18T05:35

2024-01-18T05:35

2024-01-18T05:35

в мире

франция

украина

рустем умеров

себастьян лекорню

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МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. Министр обороны Украины Рустем Умеров отменил визит во Францию "по соображениям безопасности", передает агентство Франс Пресс со ссылкой на заявление французского минобороны. Ранее сообщалось, что министр обороны Франции Себастьян Лекорню встретится в Париже с Умеровым в четверг, чтобы, в частности, дать старт конференции по запуску "Артиллерийской коалиции", одной из рабочих групп контактной группы по обороне Украины (UDCG), а также посетить промышленные объекты. "Умеров отменил запланированный на четверг визит во Францию "по соображениям безопасности", - говорится в сообщении агентства. Отмечается, что украинский министр запустит "Артиллерийскую конференцию" по видеосвязи.

https://ria.ru/20240118/kontrnastuplenie-1921966457.html

франция

украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

в мире, франция, украина, рустем умеров, себастьян лекорню