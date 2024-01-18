Рейтинг@Mail.ru
ВСУ строят оборонительные укрепления в Херсоне, заявил Сальдо - РИА Новости, 18.01.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
03:05 18.01.2024 (обновлено: 03:09 18.01.2024)
https://ria.ru/20240118/ukrepleniya-1921969766.html
ВСУ строят оборонительные укрепления в Херсоне, заявил Сальдо
ВСУ строят оборонительные укрепления в Херсоне, заявил Сальдо - РИА Новости, 18.01.2024
ВСУ строят оборонительные укрепления в Херсоне, заявил Сальдо
Украинские войска на правом берегу Днепра постепенно переходят к стратегической обороне, а в самом Херсоне возводят оборонительные сооружения, заявил РИА... РИА Новости, 18.01.2024
2024-01-18T03:05
2024-01-18T03:09
специальная военная операция на украине
днепр (город)
херсон
херсонская область
владимир сальдо
безопасность
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/18/1904930100_0:311:3066:2036_1920x0_80_0_0_b2a892ad736eed8fb4266223d7469379.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 янв — РИА Новости. Украинские войска на правом берегу Днепра постепенно переходят к стратегической обороне, а в самом Херсоне возводят оборонительные сооружения, заявил РИА Новости губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.&quot;Противник, несмотря на бравурные заявления главарей режима, постепенно переходит к стратегической обороне. Этот основной фактор и будет определять ход военной кампании. Однако возможны остаточные попытки активных действий, что мы видим по Крынкам (село на левом берегу Днепра. — Прим. ред.)&quot;, — сказал Сальдо.Он выразил уверенность, что российские военные их "постепенно задавят"."В Херсоне укрепляются некоторые улицы, идущие параллельно береговой линии. Строятся укрепления на границе с Николаевской областью и в других местах. Враг учитывает возможность перехода к обороне", — подчеркнул губернатор. Херсонская область стала субъектом Российской Федерации по итогам референдума в сентябре 2022 года. При этом украинская сторона не признает его легитимность и продолжает обстреливать территорию региона. На сегодня под контролем России находится 75 процентов территории Херсонской области, а часть на правом берегу Днепра, включая Херсон, остается под Украиной.
https://ria.ru/20240116/poteri-1921627131.html
днепр (город)
херсон
херсонская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Максим Горбачев
Максим Горбачев
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/18/1904930100_284:0:3015:2048_1920x0_80_0_0_f252843d20cd49799cd82d12e0035dbd.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
днепр (город), херсон, херсонская область , владимир сальдо, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Днепр (город), Херсон, Херсонская область , Владимир Сальдо, Безопасность
ВСУ строят оборонительные укрепления в Херсоне, заявил Сальдо

Губернатор Сальдо заявил, что ВСУ строят оборонительные укрепления в Херсоне

© AP Photo / Alex BabenkoУкраинский военнослужащий выпрыгивает из лодки на берег Днепра под Херсоном
Украинский военнослужащий выпрыгивает из лодки на берег Днепра под Херсоном - РИА Новости, 1920, 18.01.2024
© AP Photo / Alex Babenko
Украинский военнослужащий выпрыгивает из лодки на берег Днепра под Херсоном. Архивное фото
Читать ria.ru в
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 янв — РИА Новости. Украинские войска на правом берегу Днепра постепенно переходят к стратегической обороне, а в самом Херсоне возводят оборонительные сооружения, заявил РИА Новости губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.
«

"Противник, несмотря на бравурные заявления главарей режима, постепенно переходит к стратегической обороне. Этот основной фактор и будет определять ход военной кампании. Однако возможны остаточные попытки активных действий, что мы видим по Крынкам (село на левом берегу Днепра. — Прим. ред.)", — сказал Сальдо.

Он выразил уверенность, что российские военные их "постепенно задавят".
"В Херсоне укрепляются некоторые улицы, идущие параллельно береговой линии. Строятся укрепления на границе с Николаевской областью и в других местах. Враг учитывает возможность перехода к обороне", — подчеркнул губернатор.
Херсонская область стала субъектом Российской Федерации по итогам референдума в сентябре 2022 года. При этом украинская сторона не признает его легитимность и продолжает обстреливать территорию региона. На сегодня под контролем России находится 75 процентов территории Херсонской области, а часть на правом берегу Днепра, включая Херсон, остается под Украиной.
Военные медики помогают раненому украинскому солдату - РИА Новости, 1920, 16.01.2024
Минобороны рассказало о потерях ВСУ на Херсонском направлении
16 января, 14:20
 
Специальная военная операция на УкраинеДнепр (город)ХерсонХерсонская областьВладимир СальдоБезопасность
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала