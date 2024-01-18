ВСУ строят оборонительные укрепления в Херсоне, заявил Сальдо
Губернатор Сальдо заявил, что ВСУ строят оборонительные укрепления в Херсоне
© AP Photo / Alex BabenkoУкраинский военнослужащий выпрыгивает из лодки на берег Днепра под Херсоном
© AP Photo / Alex Babenko
Украинский военнослужащий выпрыгивает из лодки на берег Днепра под Херсоном. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 янв — РИА Новости. Украинские войска на правом берегу Днепра постепенно переходят к стратегической обороне, а в самом Херсоне возводят оборонительные сооружения, заявил РИА Новости губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.
«
"Противник, несмотря на бравурные заявления главарей режима, постепенно переходит к стратегической обороне. Этот основной фактор и будет определять ход военной кампании. Однако возможны остаточные попытки активных действий, что мы видим по Крынкам (село на левом берегу Днепра. — Прим. ред.)", — сказал Сальдо.
Он выразил уверенность, что российские военные их "постепенно задавят".
"В Херсоне укрепляются некоторые улицы, идущие параллельно береговой линии. Строятся укрепления на границе с Николаевской областью и в других местах. Враг учитывает возможность перехода к обороне", — подчеркнул губернатор.
Херсонская область стала субъектом Российской Федерации по итогам референдума в сентябре 2022 года. При этом украинская сторона не признает его легитимность и продолжает обстреливать территорию региона. На сегодня под контролем России находится 75 процентов территории Херсонской области, а часть на правом берегу Днепра, включая Херсон, остается под Украиной.