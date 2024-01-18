https://ria.ru/20240118/ukrepleniya-1921969766.html

ВСУ строят оборонительные укрепления в Херсоне, заявил Сальдо

ВСУ строят оборонительные укрепления в Херсоне, заявил Сальдо - РИА Новости, 18.01.2024

ВСУ строят оборонительные укрепления в Херсоне, заявил Сальдо

Украинские войска на правом берегу Днепра постепенно переходят к стратегической обороне, а в самом Херсоне возводят оборонительные сооружения, заявил РИА... РИА Новости, 18.01.2024

2024-01-18T03:05

2024-01-18T03:05

2024-01-18T03:09

специальная военная операция на украине

днепр (город)

херсон

херсонская область

владимир сальдо

безопасность

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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 янв — РИА Новости. Украинские войска на правом берегу Днепра постепенно переходят к стратегической обороне, а в самом Херсоне возводят оборонительные сооружения, заявил РИА Новости губернатор Херсонской области Владимир Сальдо."Противник, несмотря на бравурные заявления главарей режима, постепенно переходит к стратегической обороне. Этот основной фактор и будет определять ход военной кампании. Однако возможны остаточные попытки активных действий, что мы видим по Крынкам (село на левом берегу Днепра. — Прим. ред.)", — сказал Сальдо.Он выразил уверенность, что российские военные их "постепенно задавят"."В Херсоне укрепляются некоторые улицы, идущие параллельно береговой линии. Строятся укрепления на границе с Николаевской областью и в других местах. Враг учитывает возможность перехода к обороне", — подчеркнул губернатор. Херсонская область стала субъектом Российской Федерации по итогам референдума в сентябре 2022 года. При этом украинская сторона не признает его легитимность и продолжает обстреливать территорию региона. На сегодня под контролем России находится 75 процентов территории Херсонской области, а часть на правом берегу Днепра, включая Херсон, остается под Украиной.

https://ria.ru/20240116/poteri-1921627131.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

днепр (город), херсон, херсонская область , владимир сальдо, безопасность