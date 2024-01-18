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Глава МИД Литвы пожаловался на плачевное состояние ВСУ
Глава МИД Литвы пожаловался на плачевное состояние ВСУ - РИА Новости, 18.01.2024
Глава МИД Литвы пожаловался на плачевное состояние ВСУ
Министр иностранных дел Литвы Габриелюс Ландсбергис пожаловался, что для достижения успеха ВСУ в украинско-российском конфликте союзникам Киева следует в... РИА Новости, 18.01.2024
2024-01-18T21:41
2024-01-18T21:41
2024-01-18T22:45
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МОСКВА, 18 янв — РИА Новости. Министр иностранных дел Литвы Габриелюс Ландсбергис пожаловался, что для достижения успеха ВСУ в украинско-российском конфликте союзникам Киева следует в десятки раз увеличить поставки вооружений, предоставив украинской армии 400 вместо 40 ракетных установок HIMARS, а также тысячу танков. "Украине нужно не 40, а 400 пусковых установок HIMARS и тысяча, а не 80 танков", – приводит слова Ландсбергиса украинский телеканал 5.ua. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. В Кремле подчеркивали, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров также заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. Поставленные Украине РСЗО HIMARS американского производства ведут огонь реактивными снарядами калибра 227 миллиметров на дальность около 80 километров. США заявили о начале поставок Украине в 2022 году при условии, что они не будут использоваться для нанесения ударов по территории РФ. В МИД России тогда же предупредили, что поставки дальнобойных РСЗО Киеву приведут к новым жертвам среди гражданского населения.
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Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Россия, Киев, НАТО, Вооруженные силы Украины
Глава МИД Литвы пожаловался на плачевное состояние ВСУ
Глава МИД Литвы Габриелюс: ВСУ требуется в 10 раз больше оружия, чем им дают
МОСКВА, 18 янв — РИА Новости. Министр иностранных дел Литвы Габриелюс Ландсбергис пожаловался, что для достижения успеха ВСУ в украинско-российском конфликте союзникам Киева следует в десятки раз увеличить поставки вооружений, предоставив украинской армии 400 вместо 40 ракетных установок HIMARS, а также тысячу танков.
"Украине нужно не 40, а 400 пусковых установок HIMARS и тысяча, а не 80 танков", – приводит слова Ландсбергиса украинский телеканал 5.ua.
Зеленский признал, что в мире нет достаточных ресурсов для войны с Россией
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. В Кремле подчеркивали, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров также заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран.
Поставленные Украине РСЗО HIMARS американского производства ведут огонь реактивными снарядами калибра 227 миллиметров на дальность около 80 километров. США заявили о начале поставок Украине в 2022 году при условии, что они не будут использоваться для нанесения ударов по территории РФ. В МИД России тогда же предупредили, что поставки дальнобойных РСЗО Киеву приведут к новым жертвам среди гражданского населения.