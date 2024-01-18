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Отставной разведчик назвал Францию соучастником конфликта на Украине - РИА Новости, 18.01.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
18:43 18.01.2024
https://ria.ru/20240118/ukraina-1922194898.html
Отставной разведчик назвал Францию соучастником конфликта на Украине
Отставной разведчик назвал Францию соучастником конфликта на Украине - РИА Новости, 18.01.2024
Отставной разведчик назвал Францию соучастником конфликта на Украине
Присутствие на Украине французских наёмников делает Париж соучастником конфликта, заявил РИА Новости бывший капитан французской военной разведки Пьер Плас. РИА Новости, 18.01.2024
2024-01-18T18:43
2024-01-18T18:43
специальная военная операция на украине
в мире
франция
украина
вооруженные силы украины
ситуация в днр и лнр
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ПАРИЖ, 18 янв – РИА Новости. Присутствие на Украине французских наёмников делает Париж соучастником конфликта, заявил РИА Новости бывший капитан французской военной разведки Пьер Плас. Минобороны РФ 17 января сообщило, что ВС РФ высокоточным ударом поразили в Харькове здание с французскими наемниками, было уничтожено свыше 60 боевиков. "Они находятся там, хотя никто об этом говорит, что свидетельствует о том, что Франция систематически и в незаконной манере находится в позиции соучастника. Это делается без согласия народа, когда нас втягивают в конфликт, в котором мы совершенно не хотим принимать участия", - сказал бывший военный. По его словам, это делается в интересах "атлантического мезальянса", НАТО. Плас отметил, что французы не знают об этом, потому что об этом не говорят, при том что французские боевые группы находились, в том числе, в рядах "Азова"*. Плас сообщил, что те, кто отправляется воевать на стороне Украины, – в основном, бывшие солдаты, выходцы из экстремистов, крайне левых и крайне правых. "Это люди, которые постепенно перешли к логике национализма, а затем неонацизма. И они сказали себе: есть государство, где нацисты могут заявить о себе, это Украина. Они убеждены, что могут послужить идеологии неонацизма, отправляясь на Украину", - рассказал собеседник агентства. Он отметил, что во Франции не хотят их возвращения на родину. "Конечно, Францию это волнует. Это люди, обученные войне, которые способны нарушить порядок во Франции. Это, прежде всего, волнует спецслужбы, потому что по возвращении они могут посеять хаос во Франции", - добавил Плас. В августе депутат французского парламента от партии левых, Фредерик Матье, направил обращение главе МВД Франции Жеральду Дарманену, где указал на риски для безопасности, связанные с возвращением на родину воевавших на Украине боевиков. По его информации, среди 400 французов, уехавших на Украину с начала конфликта, насчитывается около сотни боевиков, большинство из которых открыто идентифицируют себя как часть ультраправого движения.* Запрещенная в России террористическая организация
https://ria.ru/20240118/kharkov-1922063782.html
https://ria.ru/20240118/caesar-1922124574.html
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в мире, франция, украина, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, В мире, Франция, Украина, Вооруженные силы Украины, Ситуация в ДНР и ЛНР
Отставной разведчик назвал Францию соучастником конфликта на Украине

Разведчик Плас: присутствие наемников на Украине делает Францию соучастником

CC BY-SA 2.0 / NATO / Французские военные
Французские военные - РИА Новости, 1920, 18.01.2024
CC BY-SA 2.0 / NATO /
Французские военные. Архивное фото
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ПАРИЖ, 18 янв – РИА Новости. Присутствие на Украине французских наёмников делает Париж соучастником конфликта, заявил РИА Новости бывший капитан французской военной разведки Пьер Плас.
Минобороны РФ 17 января сообщило, что ВС РФ высокоточным ударом поразили в Харькове здание с французскими наемниками, было уничтожено свыше 60 боевиков.
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"Они находятся там, хотя никто об этом говорит, что свидетельствует о том, что Франция систематически и в незаконной манере находится в позиции соучастника. Это делается без согласия народа, когда нас втягивают в конфликт, в котором мы совершенно не хотим принимать участия", - сказал бывший военный. По его словам, это делается в интересах "атлантического мезальянса", НАТО.
Плас отметил, что французы не знают об этом, потому что об этом не говорят, при том что французские боевые группы находились, в том числе, в рядах "Азова"*.
Плас сообщил, что те, кто отправляется воевать на стороне Украины, – в основном, бывшие солдаты, выходцы из экстремистов, крайне левых и крайне правых. "Это люди, которые постепенно перешли к логике национализма, а затем неонацизма. И они сказали себе: есть государство, где нацисты могут заявить о себе, это Украина. Они убеждены, что могут послужить идеологии неонацизма, отправляясь на Украину", - рассказал собеседник агентства.
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Он отметил, что во Франции не хотят их возвращения на родину. "Конечно, Францию это волнует. Это люди, обученные войне, которые способны нарушить порядок во Франции. Это, прежде всего, волнует спецслужбы, потому что по возвращении они могут посеять хаос во Франции", - добавил Плас.
В августе депутат французского парламента от партии левых, Фредерик Матье, направил обращение главе МВД Франции Жеральду Дарманену, где указал на риски для безопасности, связанные с возвращением на родину воевавших на Украине боевиков. По его информации, среди 400 французов, уехавших на Украину с начала конфликта, насчитывается около сотни боевиков, большинство из которых открыто идентифицируют себя как часть ультраправого движения.
* Запрещенная в России террористическая организация
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